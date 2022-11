Blanka Lipińska odpowiada Katarzynie Grocholi: Nie musi mnie pani „przepraszać”

Katarzyna Grochola jeszcze kilka lat temu była jedną z najchętniej czytanych pisarek. Mimo że obecnie wydaje coraz rzadziej, to jej nazwisko jest ciągle bardzo poważane w branży literackiej. Ostatnio wypowiedziała się o książkach Blanki Lipińskiej z serii „365 dni”. Matka Doroty Szelągowskiej nie gryzła się w język. Nie ukrywała, że pozycja nie przypadła jej do gustu. – Czytałam pierwszy tom powieści cyklu Blanki Lipińskiej i na tym koniec, bo szkoda mi czasu. Jestem twarzą Stop Przemocy Wobec Kobiet i tylko dlatego daję sobie prawo, żeby powiedzieć dlaczego. Ten rodzaj literatury promuje przemoc i poniżanie kobiet – wyznała autorka „Nigdy w życiu”. Grochola dodała też, że treść pozostawia wiele do życzenia i zachęca do sprzedawania własnego ciała.

– Jeśli przekaz jest taki, że jak bohaterka dobrze obc****** facetowi, a w zamian będzie miała torebkę Prady, to doprawdy nie ma w tym nic oprócz szkolenia przyszłych prostytutek (z całym szacunkiem dla ich ciężkiego zawodu), bo związku z tego nie będzie. Jeśli bohaterka patrzy na gwałt innej kobiety i to ją podnieca – i to ma nauczyć pożądania do ukochanego – dla mnie jest to sygnał wyłącznie o wcześniejszym nadużyciu seksualnym – podkreśliła. Na koniec dodała: Ten rodzaj literatury jest promowaniem debilizmu, uprzedmiotowiania kobiet, a i również mężczyzn.

Blanka Lipińska odniosła się do słów Katarzyny Grocholi

Teraz głos zabrała główna zainteresowana. Blanka Lipińska na swoim InstaStories poleciła Katarzynie Grocholi sięgnięcie po resztę jej twórczości. „Serdeczne polecam pani Katarzyno poznać całą historię (tam są niestety trzy tomy), a później nie musi mnie pani »przepraszać«” – napisała. Na koniec gorzko podsumowała podejście, z jakim spotyka się na co dzień. „Już przywykłam, że ludzie oceniają coś, czego nie znają” – podsumowała celebrytka.

