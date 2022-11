Nie żyje Julie Powell, miała 49 lat. To o niej opowiadał film „Julie i Julia”

Śmierć Julie Powell potwierdził jej mąż w rozmowie z „The New York Times”. Znana autorka zmarła 26 października w swoim domu w Olivebridge. Jako przyczynę śmierci podano zatrzymanie akcji serca.

Kim była Julie Powell?

Julie Powell w 2002 roku założyła blog, w którym opisywała proces przygotowywania dań z książki kucharskiej Julii Child „Mastering The Art of French Cooking”. Jej wpisy (w sumie około 524 przepisy) były na tyle popularne, że szybko zaczęła otrzymywać zaproszenia do telewizji, gdzie pokazywała Amerykanom, jak gotować. W 2005 roku wydała książkę „Julie & Julia: Rok niebezpiecznego gotowania”. Później pisała też dla magazynów takich jak „The New York Times”, „Bon Appetit” czy „Food & Wine”.

„Julia nauczyła mnie, jak odnaleźć swoją drogę w świecie. To nie jest coś, czego się spodziewałam” – pisała Powell w jednym z postów. „Myślałam, że chodzi o – nie wiem, pewność siebie, wolną wolę, o to, żeby mieć szczęście. To wszystko jest, bez wątpienia, dobre. Ale jest coś jeszcze, coś, przy tym to wszystko nie ma znaczenia. To radość” - czytamy.

Film „Julie i Julia”

Blog Powell był inspiracją do filmu Nory Ephron „Julie & Julia” z 2009 roku. W główne role wcieliły się w nim Amy Adams i Meryl Streep. Za rolę w produkcji ta druga otrzymała nominację do Oscara.

