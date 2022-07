Rafalala pokazuje pismo od prawników Maffashion

Zamieszanie zaczęło się od nagrania, które Rafalala udostępniła w marcu 2022 roku. Kontrowersyjna celebrytka zamieściła w sieci wideo, nagrane w samochodzie aktora. Fabijański sugerował wtedy, że chodzi o promocję filmu „Inni ludzie”, w którym gra. Potem jednak przyznał, że pomysł ten nie był konsultowany z twórcami produkcji i sprawa ucichła. Jednak relacja Fabijańskiego i Rafalali znów znalazła się pod czujnym okiem mediów, kiedy aktor wyznał, że celebrytka go szantażuje. Aktor udzielił szczerego wywiadu i opisał szczegóły spotkania z Rafalalą. Wyznał też, że zdradzał matkę swojego dziecka. Potem na jaw wyszło, że Maff także nie była wierna.

Rafalala życzy śmierci dziecku Maff i Fabijańskiego?

Julia Kuczyńska długo milczała i nie komentowała całej sytuacji. Moment przełomowy nastąpił kiedy Rafalala w jednym z wywiadów nawiązała do jej syna, małego Bastka. – Julia się martwi o jakąś przyszłość. Nie martw się, a może to dziecko w ogóle nie dożyje liceum? Martwić się o coś, czego nie ma albo może nie być... Albo to dziecko będzie transseksualne – powiedziała portalowi Przeambitni.

Tym razem Maffashion nie wytrzymała i wydała oświadczenie na Instagramie. „Konsekwentnie nie komentowałam, nie zajmowałam się praniem brudów, nie sprzedawałam (także w białych rękawiczkach!) spraw osobistych i rodzinnych mediom. Nie robiłam tego ani cztery miesiące temu, ani wcześniej; nie mam też zamiaru wdawać się w szczegóły teraz. Jednak granice skutecznie zaczynają być przekraczane” – czytamy. „Jeżeli coś w końcu miało mnie sprowokować, to się udało. Mogę czytać i słuchać o sobie najbardziej wymyślne rzeczy. I tak niejedno już w życiu przeczytałam. Ale wara od mojego syna!!! Jak można tak powiedzieć o dziecku!?»Zainteresowani« – zostawcie w spokoju mojego synka i mnie! Nie mieszajcie nas w wasze schadzki, »dogadania«, wywiady, umowy, zemsty i manipulacje. Dno dna” – zakończyła.

Rafalala co prawda przeprosiła rodziców „małego aniołka” – tak nazwała synka Maff i Fabijańskiego, ale Kuczyńska nie wzięła tego pod uwagę. Jak możemy dowiedzieć się z mediów społecznościowych Rafalali, celebrytka dostała pismo od jej prawników. Co więcej, w dokumencie widnieją stare dane transseksualnej kobiety. „Co ma na celu wypisywanie moich starych danych, które według polskiego prawa przestały istnieć kilka lat temu? Rozumiem, że adwokat działa na zlecenie, ale chyba jest w tym zawodzie jakaś etyka” – czytamy. Następnie odniosła się do zarzutów w punktach.

