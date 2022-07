Sebastian Fabijański rozpłakał się podczas wywiadu. Szczerze opowiedział o spotkaniu z Rafalalą

Przypomnijmy, w marcu 2022 roku Rafalala zamieściła w sieci wideo, nagrane w samochodzie aktora. Fabijański sugerował wtedy, że chodzi o promocję filmu „Inni ludzie”, w którym gra. Potem jednak przyznał, że pomysł ten nie był konsultowany z twórcami produkcji i sprawa ucichła. Następnie Fabijański wyznał w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie, że od jakiegoś czasu jest szantażowany. W szczerym wywiadzie aktor powiedział, że bał się, że materiałów jest więcej, a nawet, że może to być seks taśma.

Sebastian Fabijański i Julia Kuczyńska rozstali się ponad trzy tygodnie temu. Jednak było to utrzymywane w tajemnicy. Dopiero kiedy do mediów przedostała się ta informacja, oboje wydali oświadczenia, w których potwierdzili koniec swojego związku. Teraz Sebastian Fabijański udzielił Pudelkowi szczerego wywiadu. Aktor nie tylko dokładnie opowiedział o tym, co się stało, że spotkał się z kontrowersyjną Rafalalą, ale także o tym, że „nie był fair” w stosunku do swojej partnerki i matki swojego syna.

Sebastian Fabijański zdradził Julię Kuczyńską?

Dziennikarz Pudelka wprost zapytał celebrytę, czy zdradził Julię Kuczyńską. – Miałem różne, bardzo różne myśli, emocje. Targały mną różne pomysły. Nie byłem fair wobec Julki i bardzo to jest dla mnie trudne i haniebne wręcz. Bardzo jest mi z tego powodu przykro i wstyd. Nie chcę świrować na lowelasa, bo nigdy nie robiłem takich rzeczy, nie zdradzałem swoich kobiet. Tutaj zwariowałem, publicznie przepraszam Julię za to, że takie rzeczy się działy. Nie boję się prawdy na swój temat, nie chcę tego kisić w sobie. Ludzie zasługują na to, żeby odrzeć się z ochronnego pancerza. Jestem totalnie pogubionym gościem w wielu aspektach. Tak, jak powiedział Bukowski, ból i cierpienie sprzyjają tzw. twórczości artystycznej, gdybym miał sam sobie wybrać, to nigdy bym tego bólu i cierpienia nie wybrał, ale one same mnie znajdują, honoraria wciąż wpływają – powiedział szczerze.

Sebastian Fabijański rozpłakał się podczas wywiadu

Sebastian Fabijański wyznał też, że jest wdzięczny swojej byłej partnerce za to jak zachowała się po tym, jak nagranie z Rafalalą trafiło do sieci. – Reakcja Julki była bardzo piękna. Nie jedna osoba by wydała wyrok i powiedziała "nie ma cię, nie chcę cię widzieć". Julka nie zachowała się w ten sposób i jestem jej bardzo wdzięczny, bo miałem piekło w bani – powiedział aktor.

Podczas tej trudnej rozmowy Fabijański przyznał, co było powodem ostatecznego rozstania z Julią Kuczyńską. – Jakieś tam impulsy. Być może jeden. To jest nieważne. Ludzie mają to do siebie, że się rozstają i nie dogadują. Bardzo jest mi źle z tego powodu, że się nie ułożyło. Że Bastek, dla którego budowałem dom i tak dalej nie będzie miał... sorry, przepraszam. Nie będzie miał tego, co budowałem – możemy usłyszeć. Celebryta w tym momencie nie mógł powstrzymać łez i rozpłakał się przed kamerą.

