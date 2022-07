Transpłciowa celebytka bohaterką licznych skandali. Kim jest Rafalala?

W marcu 2022 roku Rafalala zamieściła w sieci wideo, nagrane w samochodzie Sebastiana Fabijańskiego. Początkowo aktor sugerował, że chodzi o promocję filmu „Inni ludzie”, w którym zagrał. Po kilku dniach Fabijański wyznał w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie, że od jakiegoś czasu jest szantażowany przez celebrytkę. W rozmowie z Pudelkiem opowiedział o szczegółach spotkania z Rafalalą.

Rafalala i współpraca z Krystyną Jandą

Rafalala przyszła na świat jako Rafał. Urodziła się 20 lipca 1982 r. w Siedlcach. Jest kobietą transpłciową, ale nigdy nie dokonała pełnej korekty płci i fizycznie jej ciało jest męskie.

Szerszej publiczności dała się poznać w 2007 roku, kiedy ukazał się jej film „I Bóg stworzył transwestytę”. W dokumencie można było zobaczyć jak przechadzała się ulicami Warszawy, pytając przechodniów o ich stosunek do osób transpłciowych. To wtedy dostrzegła ją Krystyna Janda i zaproponowała współpracę. W Teatrze Polonia wystawiono jej monodram.

– Spodziewałam się, że przyjdzie ktoś skrzywdzony, a ona przyszła, jakby tańczyła. Otwarta, ufna, szczęśliwa. Zgodziłam się na projekcję. Zapytałam, czy ma doświadczenie. Powiedziała, że występuje w klubach, a potem dodała, że monodram ma reżyserować Monika Powalisz. To mnie uspokoiło. Dała mi tekst i poszła. Złapałam się na tym, że kiedy wychodziła w samo południe na plac Konstytucji, to się o nią bałam. A potem nabrałam podziwu dla jej odwagi i determinacji. Na szczęście ona jest duża, więc mogłaby nieźle przywalić – opowiadała aktorka.

Ostatecznie monodram wystawiono tylko raz. Krystynie Jandzie nie spodobało się, że Rafalala zagrała wycięte przez nią fragmenty.

Rafalala i problemy z głosowaniem

Jeszcze w tym samym roku, podczas wyborów parlamentarnych Rafalali odmówiono możliwości głosowania, uznając, że nie legitymuje się swoim dowodem, na którym widniało jej stare zdjęcie. Po tym incydencie, materiał o niej pojawił się w niemieckiej telewizji. W 2015 r. Rafalala prowadziła program o tematyce erotycznej „Rafalala Show” na antenie stacji iTV. Dwa lata później wzięła udział w programie „Skandaliści”.

Rafalala bohaterką skandali

Rafalala była bohaterką licznych skandali. Prawicowy polityk Artur Zawisza na antenie programu „Tak czy nie” w Polsacie nazwał ją „tym czymś” i „męską dz**ką”, w odpowiedzi na co celebrytka wylała mu wodę na twarz. Niedługo potem ktoś wybił jej okno cegłą, w wyniku czego zginął jej kot.

W 2018 roku Rafalala oblała nieletnią dziewczynę kawą po tym, jak nastolatka ją wyśmiała. Filmik z tego zdarzenia zamieściła w mediach społecznościowych. W materiale „Wiadomości” TVP Rafalala została przedstawiona jako agresywny mężczyzna, a w zapowiedzi do materiału prowadzący powiedział: „mężczyzna przebrany za kobietę atakował dzieci na ulicach Warszawy”. Jeden z prawicowych polityków nazwał ją „wulgarnym i agresywnym transwestytą”.

W obronie Rafalali stanęła inna transpłciowa kobieta, posłanka Anna Grodzka. – To, że ktoś zachowuje się po chamsku, brutalnie, przestępczo to jest jedno. A to, jakiej jest płci, to jest zupełnie inna sprawa. Potępiam jej zachowanie, ale absolutnie nie można z tego powodu poniżać jej z powodu tożsamości płciowej – skomentowała.

W świecie celebrytów

Wedle plotek, w 2016 roku Rafalala miała mieć romans z Bartkiem Śniadeckim – muzykiem z zespołu Afromental i ówczesnym chłopakiem Eweliny Lisowskiej. Śniadecki nie przyznał się do związku i zapowiedział, że podejmie kroki prawne wobec Rafalali.

W 2018 roku wybuchł kolejny towarzyski skandal z udziałem Rafalali. Tym razem bohaterem stał się również Belmondo. Do sieci trafiły zdjęcia, na których raper siedział w wannie celebrytki. Muzyk w ramach zemsty za ujawnienie jego prywatności, obrażał ją w sieci i przyznał, że w dzień zrobienia zdjęcia dowoził celebrytce narkotyki. Po tym incydencie Belmondo na jakiś czas wycofał się z mediów społecznościowych. Zrezygnował również z koncertowania oraz został wyrzucony z zespołu Mobbyn.

