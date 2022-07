Rafalala życzyła śmierci dziecku Fabijańskiego? Ostre oświadczenie Maffashion

Zamieszanie zaczęło się od nagrania, które Rafalala udostępnia w marcu 2022 roku. Kontrowersyjna celebrytka zamieściła w sieci wideo, nagrane w samochodzie aktora. Fabijański sugerował wtedy, że chodzi o promocję filmu „Inni ludzie”, w którym gra. Potem jednak przyznał, że pomysł ten nie był konsultowany z twórcami produkcji i sprawa ucichła. Jednak relacja Fabijańskiego i Rafalali znów znalazła się pod czujnym okiem mediów, kiedy aktor wyznał, że celebrytka go szantażuje. Aktor udzielił szczerego wywiadu i opisał szczegóły spotkania z Rafalalą.

We wspomnianej rozmowie z serwisem Pudelek aktor przyznał, że „nie był fair” w stosunku do swojej byłej już partnerki. – Miałem różne, bardzo różne myśli, emocje. Targały mną różne pomysły. Nie byłem fair wobec Julki i bardzo to jest dla mnie trudne i haniebne wręcz. Bardzo jest mi z tego powodu przykro i wstyd. Nie chcę świrować na lowelasa, bo nigdy nie robiłem takich rzeczy, nie zdradzałem swoich kobiet. Tutaj zwariowałem, publicznie przepraszam Julię za to, że takie rzeczy się działy – mówił.

Rafalala uderza w dziecko Maffashion

Na tym się jednak nie skończyło. Kontrowersyjna celebrytka kolejny raz zabrała głos. Rafalala udzieliła wywiadu portalowi Przeambitni. – Julia się martwi o jakąś przyszłość. Nie martw się, a może to dziecko w ogóle nie dożyje liceum? Martwić się o coś, czego nie ma albo może nie być...Albo to dziecko będzie transseksualne – powiedziała celebrytka.

Tym razem Kuczyńska nie wytrzymała i wydała oświadczenie na Instagramie. „Konsekwentnie nie komentowałam, nie zajmowałam się praniem brudów, nie sprzedawałam (także w białych rękawiczkach!) spraw osobistych i rodzinnych mediom. Nie robiłam tego ani cztery miesiące temu, ani wcześniej; nie mam też zamiaru wdawać się w szczegóły teraz. Jednak granice skutecznie zaczynają być przekraczane” – czytamy.

„Jeżeli coś w końcu miało mnie sprowokować, to się udało. Mogę czytać i słuchać o sobie najbardziej wymyślne rzeczy. I tak niejedno już w życiu przeczytałam. Ale wara od mojego syna!!! Jak można tak powiedzieć o dziecku!?»Zainteresowani« – zostawcie w spokoju mojego synka i mnie! Nie mieszajcie nas w wasze schadzki, »dogadania«, wywiady, umowy, zemsty i manipulacje. Dno dna” – zakończyła.

Rafalala proponuje oddanie nerki dziecku Maffshion

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź samej Rafalali. Ta także wystosowała na Instagramie oświadczenie. Nawiązała do wywiadu, którego udzieliła i podkreśliła, że „absolutnie nie życzy dziecku śmierci”. Synka Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego nazwała „ślicznym aniołkiem”.

