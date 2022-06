Marzena Kipiel-Sztuka nie dostała pieniędzy zebranej dla niej przez fanów? Sytuacja nie jest jasna

Marzena Kipiel-Sztuka, która od lat wciela się w Halinkę Kiepską w serialu „Świat według Kiepskich”, przyznała w ostatnim wywiadzie, że zmaga się z problemami finansowymi. Aktorka mówiła o tym już wcześniej - wszystkie jej kłopoty zaczęły się wraz z pandemią COVID-19. Teraz jednak Kipiel-Sztuka podała w rozmowie z „Twoje Imperium”, że musiała zaciągnąć kredyt na bieżące wydatki, ponieważ jej oszczędności „stopniały”.

Media właśnie obiegła informacja o bulwersującym finale zbiórki na rzecz aktorki. Jak się jednak okazuje, wiadomość, którą podchwyciły krajowe media, dotyczy sytuacji sprzed roku. W 2021 roku, gdy aktorka mówiła o tym, że ledwo wiąże koniec z końcem, jeden z jej fanów uruchomił zbiórkę funduszy na jej rzecz. Chociaż zebrano kilka tysięcy złotych, organizator musiał oddać pieniądze wpłacającym, o czym poinformował na stronie zrzutki.

„Uzbierana przed zwrotami kwota bez wątpliwości zadowoliłaby panią Marzenę, jednak ze względu na brak odpowiedzi ze strony managamentu oraz pani Marzeny, nie mogłem przekazać jej uzbieranej kwoty. W związku z powyższym pieniądze zostaną państwu zwrócone” - napisał i dodał, że zrzutka.pl życzy sobie 3 zł od każdego zwrotu, dlatego każdy, kto wpłacił daną kwotę, otrzyma ją pomniejszoną o te pieniądze.

Nic nie wskazuje na to, że aktorka jakkolwiek odniosła się w 2021 roku do całej sytuacji. Teraz, gdy informacja ta ponownie obiegła media, również nie zabrała głosu.

„Świat według Kiepskich”

Serial „Świat według Kiepskich” jest najpopularniejszym polskim sitcomem. Pierwszy odcinek został wyemitowany 16 marca 1999 roku na antenie Polsatu. Opowiada o przygodach i perypetiach rodziny Kiepskich, ich sąsiadów i przyjaciół. Akcja toczy się w kamienicy we Wrocławiu na osiedlu Kosmonautów przy ulicy Ćwiartki 3/4. Niedawno serial obchodził 23. urodziny, ale wszystko wskazuje na to, że fani nie doczekają się kolejnych sezonów. W kwietniu, w wywiadzie dla Radia Pogoda Andrzej Grabowski, który gra w serialu Ferdynanda Kiepskiego wyznał, że nie trwają żadne zdjęcia do produkcji, dlatego są spore szanse na to, że nie będzie kontynuowany.

Czytaj też:

„Świat według Kiepskich”. Marzena Kipiel-Sztuka ma problemy. Zaciągnęła kredyt, by opłacić rachunki