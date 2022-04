To koniec „Świata według Kiepskich”? Andrzej Grabowski: Coś się skończyło

Serial Świat według Kiepskich jest najpopularniejszym polskim sitcomem. Niedawno obchodził 23. urodziny, ale wszystko wskazuje na to, że fani nie doczekają się kolejnych sezonów. Pierwszy odcinek „Świata według Kiepskich” został wyemitowany 16 marca 1999 roku na antenie Polsatu. Opowiada o przygodach i perypetiach rodziny Kiepskich, ich sąsiadów i przyjaciół. Akcja toczy się w kamienicy we Wrocławiu na osiedlu Kosmonautów przy ulicy Ćwiartki 3/4. W główną rolę Ferdynanda Kiepskiego wciela się Andrzej Grabowski. Aktor w ostatnim wywiadzie w Radiu Pogoda zdradził, że są spore szanse na brak kontynuacji sitcomu. Co roku zdjęcia ruszały zazwyczaj w styczniu, tym razem tak się jednak nie stało. – Nie kręcimy tego od ponad roku i nie wiem, czy kręcić będziemy – powiedział serialowy Ferdynand. Grabowski jednak tę decyzję przyjął dość spokojnie. – Nawet mnie to nie interesuje. Jeżeli będziemy kręcić, to z chęcią zagram Ferdynanda. A jeżeli nie, to znaczy, że nie. No i tyle – dodał. Zwrócił też uwagę na brak dwóch bohaterów, którzy niedawno odeszli, a trudno byłoby ich zastąpić. – To znaczy, że coś się skończyło. Tym bardziej że tam nie ma już Ryśka Kotysa, Darka Gnatowskiego. To są straty, których nie da się zastąpić. Rok temu kręciliśmy ostatnio w styczniu – podkreślił Grabowski.

To koniec kultowego serialu „Świat według Kiepskich”?

Andrzej Grabowski wszystkie informacje przekazał bez emocji, ale to nie oznacza, że plan serialu jest mu obojętny. Pokusił się nawet o nazwanie go drugim domem. – Przez ostatnie kilka lat jak wchodziłem do tej samej dekoracji to czułem się jak w domu. To był mój drugi dom. Może nie prawdziwy, bo wirtualny, ale drugi dom – zauważył. Chociaż ostateczna decyzja nie zapadła, to wygląda na to, że szanse na nowy sezon „Świata według Kiepskich” są coraz mniejsze.

