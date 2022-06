Siostra Amber Heard odnosi się do przegranego procesu. „Stanęłaś w obronie siebie”

Proces Johnny Depp vs. Amber Heard był nazywany procesem dekady. Aktor pozwał swoją byłą żonę o zniesławienie. Chodzi o głośny felieton, który gwiazda napisała dla „Washington Post” w 2018 roku. Heard napisała wówczas, że była ofiarą przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Mimo że nazwisko Deppa nie padło, to oczywistym było, o kogo chodzi.

Rozprawy rozpoczęły się w połowie kwietnia i trwa sześć tygodni. Walkę śledził cały świat, a przed sądem zeznawała zarówno terapeutka byłej pary jak i Kate Moss. Top modelka była dziewczyną gwiazdora niemal 30. lat temu. Ostatecznie batalię zwyciężył Johnny Depp. Ława przysięgłych zdecydowała, że aktor otrzyma 10 milionów dolarów odszkodowań wyrównawczych i 5 milionów dolarów odszkodowań karnych. Amber Heard dostanie natomiast 2 miliony dolarów.

Amber Heard nazywa werdykt pomyłką

Rozczarowania wyrokiem nie kryła zarówno Amber Heard jak i jej prawniczka. Aktorka wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że werdykt jest pomyłką. – Jestem jeszcze bardziej rozczarowana tym, co ten werdykt oznacza dla innych kobiet. To pomyłka. Cofnęliśmy się do czasów, kiedy kobieta, która przemówiła i zabrała głos, mogła zostać publicznie zawstydzona i upokorzona. Decyzja sądu odsuwa ideę, że przemoc wobec kobiet należy traktować poważnie – powiedziała.

Siostra Amber Heard odnosi się do przegranego procesu

Teraz głos zabrała Whitney Heard, która towarzyszyła siostrze podczas procesu. „Nadal stoję przy tobie, siostrzyczko. Wczoraj, dziś i jutro zawsze będę z ciebie dumna za to, że stanęłaś w obronie siebie, za to, że zeznawałaś zarówno tutaj w Wirginii, jak i w Wielkiej Brytanii, i za to, że jesteś głosem tak wielu osób, które nie mogą mówić o rzeczach, które dzieją się za zamkniętymi drzwiami” – napisała na Instagramie. W oświadczeniu kobieta podkreśliła, że bardzo żałuje, że prawda, którą przedstawiła jej siostra, nie znalazła odzwierciedlenia w decyzji ławy przysięgłych. Do postu dołączyła czarną grafikę z hasztagiem „I stand with Amber Heard”.

