Kate Moss o relacji z Johnnym Deppem. Jest świadkiem w procesie z Amber Heard

Trwa proces o zniesławienie, jaki wytoczył Johnny Depp swojej byłej żonie Amber Heard. Amerykański aktor walczy o odszkodowanie w wysokości 50 mln dolarów. Tymczasem prawnicy gwiazdy takich produkcji, jak „Aquaman” czy „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera”, poinformowali przed sądem w Wirginii, że Heard padła ofiarą „napaści seksualnej” ze strony Deppa.

Media żyją starciem między Johnnym Deppem Amber Heard, a na jaw wychodzi coraz więcej zaskakujących doniesień. Do sprawy odniosła się też terapeutka byłej pary Laurel Avis Anderson. Według ekspertki sesje terapeutyczne, które odbywały się jeszcze w czasie małżeństwa, były burzliwe – każda ze stron miała wielokrotnie grozić, że opuści gabinet.

Kate Moss o relacji z Johnnym Deppem

Na świadka została powołana była partnerka aktora. Kate Moss była w związku z Johnnym Deppem w latach 90. Powodem były zeznania Amber Heard. Aktorka zdradziła, że podczas jednej z kłótni miała w pamięci sytuację, w której Johnny miał zepchnąć ze schodów Kate Moss. Gwiazda zeznawała online. Na początku została zapytana, co łączyło ją z Deppem, zgodnie z prawdą odpowiedziała, że byli parą. Następnie zapytano ją o incydent na Jamajce, gdzie byli na wakacjach. – Wychodziliśmy z pokoju, on wyszedł wcześniej. Była ulewa i kiedy wychodziłam, poślizgnęłam się na schodach i uderzyłam się w plecy. Krzyknęłam, bo nie wiedziałam, co się stało i towarzyszył temu ogromny ból, a on szybko do mnie przybiegł, żeby mi pomóc. Zaniósł mnie do pokoju i podał mi leki – powiedziała.

Prawnik Johnny'ego Deppa doprecyzował czy mężczyzna kiedykolwiek zrzucił ją schodów. – Nie, nigdy. Nigdy mnie nie zepchnął, nie kopnął i nie zrzucił mnie z żadnych schodów – podkreśliła Moss.

Czytaj też:

Ekspertka o procesie Heard kontra Depp: „Prawdziwe ofiary będą nadal cierpieć”