Małgorzata Ohme wspiera partnerkę Filipa Chajzera. Zostawiła wymowny komentarz

Podejrzenia o kryzysie w związku Filipa Chajzera i Małgorzaty Walczak rozpoczęły się od wpisu dziennikarki. Gwiazda w niedzielny wieczór udostępniła wymowne zdanie, które szybko zniknęło z sieci. „Być tu i teraz bywa trudno” – mogliśmy przeczytać na kolażu, który pojawił się na jej profilu. Zdjęcie podpisała „Helplesness” (ang. – bezsilność). Wcześniej prezenter został przyłapany przez fotoreporterów w restauracji z tajemniczą brunetką, którą zdecydowanie nie była Walczak.

Po tajemniczym wpisie dziennikarki, do sprawy odniósł się Filip Chajzer. Dziennikarz opublikował lakoniczny, ale wymowny wpis. „Moi drodzy. Wylewne komentowanie życia prywatnego to jak dobrze wiecie nie moja bajka” – zaczął Chajzer. Następnie nawiązał do decyzji podjętej razem z partnerką. „Dlatego wraz z Gosią najbardziej enigmatycznie jak tylko się da prosimy o uszanowanie naszych prywatnych decyzji” – podkreślił. Prowadzący Dzień Dobry TVN we wpisie wspomniał też o synu Aleksandrze, którego do tej pory wychowywał z dziennikarką. „Dobro dziecka jest dla nas zawsze najważniejsze. Dziękujemy z góry” – podkreślił. Do wpisu dodał zdjęcie fragmentu ogrodzenia, na którym możemy zobaczyć różową naklejkę z serduszkiem.

Podobny post opublikowała była partnerka Filipa Chajzera. Gwiazda napisała na Instagramie: „Moi drodzy. Od komentowania prywatnych spraw zawsze byłam daleko. Dlatego wraz z Filipem prosimy o uszanowanie naszego prywatnego życia. Dobro dziecka jest dla nas zawsze najważniejsze. Dziękujemy z góry”. Do opisu dołączyła zdjęcie kwiatka. Post skomentowała Małgorzata Ohme, z którą Chajzer prowadzi Dzień Dobry TVN. Prezenterka zostawiła Walczak emotikonę serduszka. Na komentarz zdecydowała się także Ula Chincz. „Całym sercem z Tobą” - napisała gwiazda.

