Weekend z Netfliksem i HBO Max. Lista perełek, które warto włączyć

Mamy weekend, a platformy platformy streamingowe w ostatnich dniach znów dorzuciły kilka głośnych premier i ciekawych niespodzianek, które warto nadrobić w wolne dni. Wśród nowości ostatnich dni znalazły się zarówno długo wyczekiwane seriale, nowe filmy, jak i produkcje, które błyskawicznie zaczęły wspinać się na listy najchętniej oglądanych tytułów. Wybraliśmy trzy propozycje z Netfliksa i osiem z HBO Max, które trafiły do bibliotek w tym tygodniu i mogą okazać się idealnym wyborem na wieczorny seans. Jeśli zastanawiacie się, co obejrzeć w najbliższy weekend, oto lista premier, od których warto zacząć.

8 na HBO Max, 3 na Netflix. Nowości minionego tygodnia, które warto obejrzeć w weekend

„Ręką Dantego” (Netflix)



Uczony Nick, zatrudniony w celu potwierdzenia autentyczności dokumentu, kradnie go złodziejom i wraz z ukochaną Giuliettą odbywa symboliczną podróż od piekła ku rajowi.



„Ród smoka”, 3. sezon (HBO Max)



Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron.



„Awatar: Ostatni władca wiatru”, 2. sezon (Netflix)



Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami — wodą, ziemią, ogniem i powietrzem — aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.



„Braciszek” (Netflix)



Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.



„Gold” (HBO Max)



Thriller o chciwości: po odkryciu ogromnej bryły złota jeden z mężczyzn zostaje sam na pustyni, walcząc o przetrwanie.



„Agentka” (HBO Max)



Melissa McCarthy w pełnej akcji komedii o analityczce CIA, która zostaje najmniej spodziewaną tajną bronią świata.



„Zapach kobiety” (HBO Max)



Al Pacino w oscarowej roli niewidomego byłego oficera, który udziela początkującemu studentowi niezapomnianej lekcji życia.



„Stoker” (HBO Max)



Po śmierci ojca w wypadku India poznaje wuja Charliego, o którego istnieniu nie wiedziała.



„Księgowy” (HBO Max)



Ben Affleck w roli genialnego księgowego, który nawiązuje współpracę z pewną organizacją i szybko odkrywa prawdziwy obraz jej sytuacji finansowej.



„Księgowy 2” (HBO Max)



Christian Wolff próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa dawnego znajomego. Łączy siły z bratem Braxem i agentką Mediną aby odkryć śmiertelny spisek.





„Stół powitalny” (HBO Max)



Josh Fox śledzi historie uchodźców klimatycznych od USA po Karaiby, Amerykę Południową, Azję i Europę. Czytaj też:

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