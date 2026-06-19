QUIZ z mocarnych tekstów z pierwszego „Shreka”. Kto to powiedział?

Pierwszy „Shrek” obdarował nas dziesiątkami kultowych kwestii, które do dziś żyją własnym życiem. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz teksty z animacji, która podbiła serca widzów i stała się popkulturowym fenomenem. Czy rozpoznasz, kto wypowiedział te legendarne słowa?

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