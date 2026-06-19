QUIZ z mocarnych tekstów z pierwszego „Shreka”. Kto to powiedział?

Legendarne teksty z pierwszego „Shreka” zna prawie każdy – ale czy pamiętasz, kto je wypowiedział? Sprawdź się w naszym quizie!
Pierwszy „Shrek” obdarował nas dziesiątkami kultowych kwestii, które do dziś żyją własnym życiem. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz teksty z animacji, która podbiła serca widzów i stała się popkulturowym fenomenem. Czy rozpoznasz, kto wypowiedział te legendarne słowa?
Legendarne teksty z pierwszego „Shreka”. Kto to powiedział?Odpowiedz na 1 pytanie z 10 „Nie, nie guziczki! Nie moje lukrowane guziczki!”
- Jedna z myszy
- Ciastek
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Źródło: WPROST.pl