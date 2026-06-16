QUIZ: Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze – poczujesz nostalgię
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QUIZ: Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze – poczujesz nostalgię

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„Przygód kilka wróbla Ćwirka”
„Przygód kilka wróbla Ćwirka” Źródło: TVP
Pamiętacie kultowe wieczorynki? Rozpoznajcie bajkę po jednym kadrze i sprawdźcie, ile tytułów uda wam się odgadnąć!

Przed wami QUIZ z wieczorynek. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie bohaterów swojego dzieciństwa. Waszym zadaniem będzie rozpoznanie tytułu bajki po jednym kadrze. Czy uda wam się zdobyć komplet punktów? Przekonajmy się!

QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj po kadrze!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Pszczółka Maja
  • Krecik

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Źródło: WPROST.pl