QUIZ: Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze – poczujesz nostalgię

Pamiętacie kultowe wieczorynki? Rozpoznajcie bajkę po jednym kadrze i sprawdźcie, ile tytułów uda wam się odgadnąć!
Przed wami QUIZ z wieczorynek. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie bohaterów swojego dzieciństwa. Waszym zadaniem będzie rozpoznanie tytułu bajki po jednym kadrze. Czy uda wam się zdobyć komplet punktów? Przekonajmy się!
QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj po kadrze!Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z:
- Pszczółka Maja
- Krecik
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Źródło: WPROST.pl