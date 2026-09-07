QUIZ z wieczorynek PRL. Proste zadanie – rozpoznaj kadr!
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QUIZ z wieczorynek PRL. Proste zadanie – rozpoznaj kadr!

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„Przygody rozbójnika Rumcajsa”
„Przygody rozbójnika Rumcajsa” Źródło: Krátký film Praha Studio Bratri v triku
W tym quizie masz za zadanie rozpoznać kadry, które widzisz. Dopasuj tytuł dobranocki PRL do obrazka.

Wróć do czasów dzieciństwa i zabaw się w detektywa. Oto 10 kadrów z ukochanych bajek z okresu PRL, a twoim zadaniem jest dopasować do nich tytuł bajki, z jakich pochodzą. Gotowy? Do dzieła!

Prosty QUIZ z wieczorynek PRL. Rozpoznaj kadr!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Pszczółka Maja
  • Krecik

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Źródło: WPROST.pl