QUIZ z wieczorynek PRL. Proste zadanie – rozpoznaj kadr!

Wróć do czasów dzieciństwa i zabaw się w detektywa. Oto 10 kadrów z ukochanych bajek z okresu PRL, a twoim zadaniem jest dopasować do nich tytuł bajki, z jakich pochodzą. Gotowy? Do dzieła!

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