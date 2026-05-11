Leonardo DiCaprio – najlepsze filmy aktora online. 25+ absolutnych perełek

Współpracuje z takimi gwiazdami jak Martin Scorsese (sześć razy!), Quentin Tarantino (dwa razy!), Steven Spielberg, James Cameron, Christopher Nolan, czy ostatnio Paul Thomas Anderson. Kiedy przestudiuje się filmowe dokonania Leonardo DiCaprio, trudno uwierzyć, że po raz pierwszy Oscara otrzymał w 2016 roku. Jeżeli zależałoby to od samych widzów, z pewnością wręczyliby mu statuetkę już wielokrotnie, zarówno za jego najnowsze wcielenia, jak i te przed laty.

Ta lista oferuje starannie wyselekcjonowany przegląd najlepszych filmów Leonardo DiCaprio, obejmujących różne dekady i gatunki. Znajdziecie na niej tylko te tytuły, które są dostępne na platformach streamingowych w Polsce.

Najlepsze filmy Leonardo DiCaprio, które obejrzeć można teraz w sieci

„Co gryzie Gilberta Grape'a”



Gilbert mieszka z matką, dwiema siostrami i młodszym niedorozwiniętym bratem gdzieś na prowincji, w domu, który się powoli rozsypuje. Gilbert jest odpowiedzialny za utrzymanie całej rodziny. Pewnego dnia w miasteczku zatrzymują się dwie turystki, które na zawsze odmienią los Gilberta.

(Na CDA)



„Chłopięcy świat”



Matka z synem wyjeżdża na Zachód by rozpocząć nowe życie. Trafiają do Seattle. Tu kobieta poznaje mechanika, z którym niedługo potem bierze ślub. Syn natomiast wpada w złe towarzystwo, co wpędza go często w kłopoty. Wkrótce kobieta przekonuje się, że jej nowy mąż jest alkoholikiem, syn natomiast planuje ucieczkę z domu.

(Na Prime Video, Apple TV)



„Szybcy i martwi”



Zagubione wśród prerii miasteczko Redemption ugina się po terrorem swego samozwańczego burmistrza Heroda. Świadomy tego burmistrz co roku rzuca wyzwanie wszystkim - prawdziwym i potencjalnym - wrogom. Pewny swej ręki były rewolwerowiec ogłasza turniej strzelecki: jego uczestnicy losują pary i wraz z wybiciem zegara stają do śmiertelnego pojedynku. Ci, którzy przeżyją przechodzą do następnej rundy. Zwycięzca jest jeden, a zawsze okazuje się nim Herod. Czy tak będzie i tym razem, gdy do turnieju obok wędrownych rzezimieszków stają syn burmistrza, piękna kobieta i zmuszony przez burmistrza pastor?

(Prime Video, Polsat Box Go, Apple TV)



„Romeo i Julia”



Tragedia Williama Szekspira "Romeo i Julia", przeniesiona we współczesne realia subkultury rywalizujących gangów. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Verona Beach na Florydzie u schyłku XX wieku. Rozpoczyna się na stacji benzynowej, gdzie dochodzi do strzelaniny między zwalczającymi się gangami, związanymi z dwoma najważniejszymi rodzinami w mieście: Kapuletów i Montekich. Na tym tle rozwija się wątek miłości dwojga młodych ludzi - Romea (Leonardo DiCaprio) i Julii (Claire Danes).

(Na Disney+, Prime Video, Apple TV)



„Pokój Marvina”



Film psychologiczny. Pięćdziesięcioletnia kobieta mieszka na Florydzie, opiekuje się chorym ojcem i zdziwaczałą ciotką. Pewnego dnia okazuje się, że sama jest chora, ma leukemię - prosi więc o pomoc siostrę, która żyje na północy kraju. Obydwie kobiety nie widziały się od dwudziestu lat.

(Na Megogo, Apple TV)



„Titanic”



W słoneczny, kwietniowy dzień w 1912 roku, na angielskim wybrzeżu arystokratyczna rodzina wraz z 17-letnią Rose (Kate Winslet) wchodzi na pokład Titanica, udając się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Pół godziny później grający w pokera w tanim, portowym barze 23-letni Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) wygrywa szczęśliwym trafem bilet III klasy na rejs Titanikiem. W ostatniej chwili przed wypłynięciem statku wbiega na jego pokład. Tak zaczyna się wielka historia miłosna, która ma odmienić życie pięknej, bogatej, lecz nieszczęśliwej Rose oraz biednego, nie mającego nic prócz talentu malarskiego, Jacka

(Na Megogo, Prime Video, Player, Apple TV)



„Człowiek w żelaznej masce”



Pełna akcji i przygód opowieść o ponownym spotkaniu sławnych trzech muszkieterów i D'Artagnana, w której walczą "jeden za wszystkich i wszyscy za jednego" w obronie honoru króla i za przyszłość kraju. Leonardo DiCaprio występuje w podwójnej roli - okrutnego króla Ludwika XIV i tajemniczego więźnia z twarzą ukrytą pod żelazną maską. Paryż głoduje, ale król Ludwik XIV bardziej zainteresowany jest miłostkami, rozpustą i dworskimi intrygami niż losem swych poddanych. Trzej muszkieterowie, w których role wcielili się znakomici Jeremy Irons, John Malkovich i Gerard Depardieu obmyślają śmiały plan uwolnienia Francji spod tyranii króla. Jedynie D'Artagnan (Gabriel Byrne) stoi im na drodze.

(Na Prime Video, Apple TV)



„Celebrity”



Niedoszły pisarz i niespełniony dziennikarz, Lee (Kenneth Branagh) i znerwicowana nauczycielka języka angielskiego, Robin (Judy Davis), po szesnastu latach wspólnego małżeństwa postanawiają się rozwieźć. Po rozstaniu on chce nadrobić zaległości towarzyskie i zawodowe, za wszelką cenę próbując dostać się do świata celebrytów, ona z kolei próbując pozbierać się po odejściu męża, poznaje producenta telewizyjnego, który w mgnieniu oka robi z niej gwiazdę. Woody Allen opowiada historię dwojga ludzi, którzy zatracają się w dążeniu do kariery zapominają o prawdziwych wartościach.

(Na Megogo, Player)



„Niebiańska plaży”



Richard (Leonardo DiCaprio), młody Amerykanin znudzony cywilizacją, zostawia wszystko za sobą i wyrusza na spotkanie prawdziwej przygody, dla której jest gotów zaryzykować nawet swe życie. Lecz gdzieś na pewnej idealnej, wręcz nierzeczywistej plaży odkrywa, że marzenia mają swoją cenę. Okazuje się, że owa niebiańska plaża kryje w sobie tajemnicę, za którą wielu gotowych jest zginąć.

(Na Disney+, Megogo, Player, Apple TV)



„Złap mnie, jeśli potrafisz”



Film jest oparty na prawdziwej historii Franka Abagnale'a, najmłodszej osoby w historii, która znalazła się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców FBI. Frank Abagnale nie był zwykłym złodziejem, nie włamywał się do domów i nie kradł kosztowności. Jego specjalnością stały się banki i linie lotnicze. Frank dokonał wszystkich swoich fałszerstw w przeciągu pięciu lat, zarobił ponad 2,5 mln dolarów we wszystkich stanach Ameryki i w 26 krajach. W ciągu swojej złodziejskiej "kariery" wielokrotnie wcielał się w przedstawicieli różnych profesji - był pilotem linii lotniczych Pan-Am, lekarzem, profesorem Uniwersytetu, a nawet asystentem prokuratora generalnego.

(Na SkyShowtime, Player, Netflix)



„Gangi Nowego Jorku”



Historia wojen gangów, które miały miejsce w Nowym Jorku w połowie XIX wieku. Akcja filmu dzieje się na Manhattanie, w roku 1845. Priest Vallon - przywódca gangu Irlandczyków ginie na oczach swego syna - Amsterdama. Jego zabójcą jest brutalny i bezlitosny przywódca grupy Amerykanów - Bill zwany Rzeźnikiem. Po zakończeniu bitwy mały Amsterdam znika. Po latach powraca na Manhattan z planem brutalnej zemsty...

(Na Prime Video, Canal+, Netflix, HBO Max)



„Aviator”



Akcja rozpoczyna się w latach 20., a kończy w latach 40. i skupia się na najbardziej twórczym etapie życia Howarda Hughesa (Leonardo DiCaprio) - genialnego wynalazcy i milionera z żyłką do interesów. Był to czas realizacji jego najśmielszych i najbardziej nieprawdopodobnych pomysłów w dziedzinie latania i produkcji filmowej, jak również czas wielu burzliwych romansów i brutalnych przepychanek z korporacjami. Wtedy też Howard Hughes, człowiek o wielkich ambicjach, po raz pierwszy zetknął się z ceną sławy, bogactwa i własnej obsesji, perfekcjonizmu.

(Na Netflix, HBO Max, Apple TV, Prime Video)



„Infiltracja”

Akcja filmu rozgrywa się w południowym Bostonie, gdzie policja stanowa toczy zażartą walkę z przestępczością zorganizowaną. Młody tajny agent policji, Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), otrzymuje od przełożonego Olivera Queenana (Martin Sheen) rozkaz przeniknięcia do struktur mafijnych, którymi rządzi Frank Costello (Jack Nicholson). Podczas gdy Billy szybko zdobywa zaufanie bossa, Colin Sullivan (Matt Damon) - zatwardziały młody przestępca, który już jako kadet Akademii Policyjnej pełnił rolę mafijnego informatora - zostaje awansowany na stanowisko dowódcze w Wydziale Spraw Wewnętrznych. Każdego z nich pochłania podwójne życie. Kiedy zarówno przestępcy, jak i stróże prawa, wpadają na trop wrogiej wtyczki we własnych szeregach, obaj bohaterowie rozpoczynają wyścig o to, kto pierwszy odkryje tożsamość drugiego, by tym samym uratować własną skórę...





(Na Prime Video, Megogo, Player, Apple TV)



„Krwawy diament”



Akcja filmu toczy się w czasie wojny domowej w 1990 roku w Sierra Leone. Losy dwóch mężczyzn, przemytnika Danny'ego Archera i Solomona Vandy`ego, rybaka z ludu Mende, zostają ze sobą związane, gdy wspólnie wyruszają na poszukiwanie różowego diamentu.

(Na Megogo, Prime Video, Player, Apple TV)



„W sieci kłamstw”



Trwa polowanie CIA na niebezpiecznego przywódcę serii ataków terrorystycznych. Roger Ferris (L. DiCaprio) to człowiek agencji, który działa w terenie, przemieszczając się z miejsca na miejsce w pogoni za informacjami, które pozwolą mu uprzedzać zagrożenie. Oko na niebie - satelitarne łącze obserwuje Ferrisa. Po drugiej stronie łącza znajduje się Ed Hoffman (R. Crowe), kontrolujący przebieg zdarzeń z odległości tysięcy kilometrów. I gdy Ferris zbliża się do celu, odkrywa, że zaufanie może stanowić śmiertelne zagrożenie, lecz jest konieczne do przetrwania.

(Na Prime Video, Megogo, Apple TV)



„Droga do szczęścia”



Film zrealizowany na podstawie książki Richarda Yatesa. April i Frank Wheeler to młode małżeństwo mieszkające z dwójką dzieci na przedmieściach Connecticut w połowie lat 50-tych. Oboje skutecznie maskują frustrację spowodowaną niemożnością spełnienia się zarówno w związku jak i karierze zawodowej. Frank ugrzązł w dobrze płatnej, ale nudnej pracy biurowej. Gospodyni domowa, April, ciągle opłakuje stojącą kiedyś przed nią szansę na zrobienie kariery aktorskiej. Nie mogąc znieść przeciętności, jaka ich otacza, decydują się wyjechać do Francji, gdzie będą w stanie rozwijać swoją wrażliwość artystyczną wolni od konsumpcyjnych wymagań kapitalistycznej Ameryki. Kiedy jednak ich związek zamienia się w nieskończone pasmo sprzeczek, zazdrości i wzajemnych oskarżeń, ich podróż oraz marzenia o samospełnieniu stają w obliczu zagrożenia.

(Apple TV)



„Wyspa tajemnic”



Akcja filmu rozgrywa się w 1954 roku na pięknej wyspie Zatoki Bostońskiej. W tak bajecznym miejscu znajduje się szpital dla obłąkanych przestępców. Na wyspie będzie prowadzone śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia jednej z pacjentek. Sprawa jest prowadzona przez federalnych szeryfów Tedda i Chucka. Kobieta zniknęła z pokoju, który był zamknięty, a w oknach były kraty. Pozostała po niej tylko zaszyfrowana wiadomość. Nad wyspę nadciąga huragan i łączność z resztą świata zostaje zerwana.

(Na CanalVOD, Player, Prime Video, Apple TV+)



„Incepcja”



Wizjonerska superprodukcja Christophera Nolana z niezwykłą akcją i gwiazdorską obsadą zabiera widza w podróż dookoła kuli ziemskiej oraz w głąb świata snów. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) nie ma sobie równych w wykradaniu cennych sekretów ukrytych w ludzkiej podświadomości podczas fazy snu, w której umysł jest najbardziej podatny na ingerencję z zewnątrz. Wyjątkowe umiejętności Cobba czynią z niego pożądanego gracza w świecie szpiegostwa przemysłowego, ale również i zbiega, któremu przyjdzie zapłacić za nie wysoką cenę. Teraz Cobb dostanie drugą szansę, jeśli tylko zdoła dokonać rzeczy niemożliwej: incepcji - zamiast skraść myśl, musi zaszczepić ją w czyimś umyśle. Jeśli im się powiedzie, Cobb i jego zespół dokonają zbrodni doskonałej. Ale nawet najbardziej precyzyjne planowanie czy wyjątkowe umiejętności nie są w stanie przygotować ich na spotkanie z niebezpiecznym wrogiem, który wydaje się znać ich każdy krok. Wrogiem, którego nadejście może przewidzieć tylko Cobb.

(Na Prime Video, Megogo, CanalVOD, Apple TV)



„J. Edgar”



Jako zwierzchnik amerykańskich organów ścigania przez prawie pięćdziesiąt lat, J. Edgar Hoover budził postrach i podziw, był przeklinany i szanowany. Ale za zamkniętymi drzwiami skrywał tajemnice, które mogły zniszczyć jego wizerunek, karierę i życie. Nominowany do Oscara Leonardo DiCaprio ("Incepcja", "Krwawy diament") wciela się w tytułową rolę J. Edgara w dramacie, który ukazuje publiczne i prywatne życie jednej z najbardziej wpływowych, kontrowersyjnych i tajemniczych postaci XX wieku.

(Na Prime Video, Apple TV)



„Django”



Zdobywca Oskara Jamie Foxx, wciela się w tytułową rolę niewolnika w filmie "Django", którego akcja rozgrywa się na Południu Stanów Zjednoczonych dwa lata przed Wojną Secesyjną. Na skutek brutalnego traktowania przez byłych właścicieli, pewnego dnia staje twarzą w twarz z pochodzącym z Niemiec łowcą nagród dr Kingiem Schultzem (zdobywca nagrody Akademii - Christoph Waltz). Schultz jest właśnie na tropie niebezpiecznych braci Brittle i tylko Django może go do nich zaprowadzić. Nie poddający się konwencjom Schultz wykupuje Django obiecując, że zwróci mu wolność tuż po schwytaniu braci Brittle – żywych lub martwych. Schultz odnajduje braci, dotrzymuje swojej obietnicy i uwalnia Django. Wspólnie z byłym niewolnikiem, Schultz tropi najbardziej poszukiwanych kryminalistów. Django ma przed sobą jeden cel: odnaleźć i uratować Broomhildę (Kerry Washington), żonę, którą utracił na targu niewolników wiele lat temu.

(Na HBO Max, Netflix, Player, Prime Video, Apple TV)



„Wielki Gatsby”



Film opowiada o nieszczęśliwej miłości w czasach prohibicji i gangsterów na tle Nowego Jorku lat 20. ubiegłego wieku. Miejscowy milioner Gatsby (Leonardo DiCaprio) po 5 latach spotyka swoją dawną miłość, Daisy (Carey Mulligan). Mężczyznę i kobietę łączył kiedyś romans, jednak ich drogi rozeszły się z powodu różnic klasowych. Gatsby wyjechał w poszukiwaniu bogactwa, a Daisy nie czekając na niego, wyszła za mąż za majętnego Toma. Teraz kochankowie próbują na nowo wzbudzić uczucia do siebie.

(Na Prime Video, Megogo, Apple TV, CanalVOD, Player)



„Wilk z Wall Street”



Film opowiada o nieszczęśliwej miłości w czasach prohibicji i gangsterów na tle Nowego Jorku lat 20. ubiegłego wieku. Miejscowy milioner Gatsby (Leonardo DiCaprio) po 5 latach spotyka swoją dawną miłość, Daisy (Carey Mulligan). Mężczyznę i kobietę łączył kiedyś romans, jednak ich drogi rozeszły się z powodu różnic klasowych. Gatsby wyjechał w poszukiwaniu bogactwa, a Daisy nie czekając na niego, wyszła za mąż za majętnego Toma. Teraz kochankowie próbują na nowo wzbudzić uczucia do siebie.

(Na Prime Video, Apple TV, Player, Prime Video, CanalVOD, Megogo)



„Zjawa”



Stany Zjednoczone, rok 1822. Traper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) i jego nastoletni syn Hawk (Forrest Goodluck), półkrwi Indianin, polują na dzikich terenach dzisiejszej Dakoty Południowej wraz z myśliwymi zatrudnionymi przez Kompanię Futrzarską Gór Skalistych. Pewnego dnia Glass zostaje zaatakowany przez niedźwiedzia grizzly. Dowodzący grupą kapitan Andrew Henry (Domhnall Gleeson), widząc jak stan Hugh gwałtownie się pogarsza, postanawia nie opóźniać reszty oddziału i nakazuje dwóm ludziom, by pozostali z umierającym, a po śmierci godnie go pochowali. Na ochotnika zgłaszają się Hawk, młody Jim Bridger (Will Poulter) oraz skuszony hojną zapłatą bezwzględny najemnik John Fitzgerald (Tom Hardy). Podczas gdy dwaj chłopcy dokładają wszelkich starań, opiekując się rannym, Fitz nie zamierza bez potrzeby ryzykować swojego życia...

(Na Netflix, Apple TV, CanalVOD, Player)



„Pewnego razu... w Hollywood”



Pełna anegdot i elektryzujących dygresji historia aktora grającego w westernach, który próbuje wrócić na szczyt (Leonardo DiCaprio), oraz jego wiernego dublera (Brad Pitt nigdy nie był lepszy). W tle czasy kontestacji, ruch hipisów, zmierzch epoki klasycznego Hollywoodu i złotej ery telewizji. Poza tym Steve McQueen, Bruce Lee, spaghetti westerny, a także piękna Sharon Tate i Roman Polański po wielkim sukcesie „Dziecka Rosemary”.

(Na HBO Max, Netflix, Apple TV, Player, Prime Video, CanalVOD)



„Nie patrz w górę”



Studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) odkrywają, że po obrzeżach galaktyki krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jakby tego było mało, nikt się nią nie przejmuje. Okazuje się, że ostrzeganie ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji. Z pomocą dra Oglethorpe'a (Rob Morgan) Kate i Randall szturmują media, zaczynając od biura beztroskiej prezydent Orlean (Meryl Streep) i jej spolegliwego syna Jasona (Jonah Hill), który jest też szefem jej sztabu, a kończąc w optymistycznym porannym programie The Daily Rip prowadzonym przez Brie (Cate Blanchett) i Jacka (Tyler Perry). Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, żeby świat po prostu spojrzał w górę?

(Na Netflix)



„Czas krwawego księżyca”



Na początku XX wieku plemię północnoamerykańskich Indian Osagów niemalże z dnia na dzień doszło do ogromnej fortuny, dzięki odkryciu na zamieszkiwanych przez siebie terenach złóż ropy naftowej. Pochodzące z wydobycia płynnego "złota" astronomiczne sumy i wizja oszałamiającego bogactwa jak magnes przyciągały różnych ludzi. Biali ludzie bez skrupułów nie tylko wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, ale w skrajnych, nierzadkich przypadkach uciekali się do mordowania członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek. Przedstawione w filmie "Czas krwawego księżyca” wydarzenia, oparte na prawdziwej historii związku Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio) i Mollie Kyle (Lily Gladstone), pokazują jak miłość i zdrada przeplatają się w fascynującej wielkoekranowej narracji.

(Na Apple TV+, Prime Video, CanalVOD, Megogo, Player)



„Jedna bitwa po drugiej”



Po 16 latach od udanego ataku na więzienie, przeprowadzonego na zlecenie grupy rewolucjonistów, ich były lider Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) ukrywa się na pustyni, starając się uciec przed swoim śmiertelnym wrogiem - pułkownikiem Stevenem Lockjawem (Sean Penn). Gdy jego córka, Willa Ferguson (Chase Infiniti), zostaje porwana, na jaw wychodzą nieoczekiwane sojusze, a pomocą służy mu dawny mentor - Sensei Sergio (Benicio Del Toro). Rewolucjoniści ponownie jednoczą siły, by ocalić Willę. Na drodze staną im jednak nie tylko bezwzględni przeciwnicy, lecz także groteskowy świat.

(Na HBO Max, Apple TV, Player, Prime Video, CanalVOD, Megogo) Czytaj też:

Najlepsze filmy Clinta Eastwooda do obejrzenia w sieci. Nie mają sobie równychCzytaj też:

Aż 19 premier na Netflix! Najgorętsze nowości tego tygodnia