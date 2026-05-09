Najlepsze filmy Clinta Eastwooda do obejrzenia w sieci. Nie mają sobie równych

Clint Eastwood to jedna z największych ikon amerykańskiego kina — aktor, reżyser i producent, którego filmy od dekad przyciągają widzów na całym świecie. Od kultowych westernów, przez mroczne thrillery, aż po poruszające dramaty, jego twórczość łączy charakterystyczny styl, wyrazistych bohaterów i ponadczasowe historie. Dziś wiele z tych produkcji można wygodnie obejrzeć online, bez wychodzenia z domu.

Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych filmów Clinta Eastwooda dostępnych w sieci — zarówno klasyków, które warto nadrobić, jak i nowszych tytułów pokazujących jego talent z różnych perspektyw. Podpowiadamy wam też, na jakich platformach streamingowych je znajdziecie.

Najlepsze filmy Clinta Eastwooda, które obejrzeć można teraz w sieci

„Zagraj dla mnie Misty”



Dave (Clint Eastwood) jest prezenterem radiowym, puszczającym późną nocą senny jazz. Często dzwoni do niego jedna słuchaczka, samotna Evelyn (Jessica Walter), prosząc o odtworzenie kawałka Errolla Garnera pt. "Misty." Dochodzi do spotkania, rozwija się znajomość. Z czasem dziwne zachowanie dziewczyny zaczyna upewniać Dave'a o jej chorobie psychicznej.

(Na Apple TV, Prime Video)



„Mściciel”



Do miasteczka Lago przyjeżdża pokryty kurzem, nieznajomy jeździec. Zostaje on zatrudniony przez właścicieli kopalni jako strażnik do ochrony miasta. Z więzienia zostają zwolnieni Stacey Bridge oraz Cole i Dan Carlinowie. Skazano ich za domniemaną kradzież, a teraz chcą się zemścić. Jeździec zaczyna swoją pracę zmieniając najpierw nazwę miasteczka na Piekło.

(Na Apple TV, Prime Video)



„Breezy”



Breezy jest nastolatką z wielkim sercem. Jest także autostopowiczką. Pewnego dnia pojechała z obcym mężczyzną samochodem. Okazało się, że pan ma co do niej zamiary, chce z nią uprawiać sex. Breezy ucieka. Ukrywa się w domu rozwodnika w średnim wieku, Franka Harmona. Niespodziewanie mężczyzna zakochuje się w nastolatce...

(Na Apple TV, Prime Video)



„Akcja na Eigerze”



Były płatny morderca tropi zabójcę swojego przyjaciela. Udaje się na wyprawę alpinistów, wśród których znajduje się oprawca.

(Na Apple TV, Prime Video)



„Wyjęty spod prawa Josey Wales”



Josey Wales (Clint Eastwood) jest farmerem ze stanu Missouri. Gdy banda ubranych w mundury unionistów pod wodzą Terrilla (Bill McKinney) rabuje mu dobytek, pali dom, zabija żonę i synka; dołącza się do grupy konfederatów i poprzysięga zemstę. Po przegranej przez nich wojnie, Josey musi liczyć tylko na siebie. Zabija, aby przetrwać. Tymczasem Terrill nie ustaje w poszukiwaniach Walesa.

(Na Apple TV, Prime Video)



„Wyzwanie”



Marzenia gliniarza z Phoenix, Bena Shockleya, o rozwiązaniu "wielkiej sprawy", przez lata zdążyły już zblaknąć. Wydawałoby się, że kolejne zadanie eskortowania do sądu mało ważnego świadka z Las Vegas będzie wyglądało jak mało interesujące ćwiczenie.

(Na Apple TV, Prime Video)



„Bronco Billy”



Bronco Billy prowadzi rewię o Dzikim Zachodzie, która jest nieopłacalna. Nadzieją dla niego staje się atrakcyjna Antoinette, która zmienia oblicze przedstawień.\

(Na Apple TV, Prime Video)



„Firefox”



Firefox to kryptonim największego odkrycia rosyjskich konstruktorów - samolotu MIG-31. Firefox lata z sześciokrotną prędkością dźwięku, jest niewidzialny dla radarów, a jego pociski trafiają dokładnie w cel, jak gdyby były sterowane myślami pilota. Amerykanie, aby utrzymać równowagę sił na świecie, wysyłają jednego człowieka - weterana wojny w Wietnamie, aby wykradł Firefoxa.

(Na Apple TV, Prime Video)



„Droga do Nashville”



Red Stovall jest muzykiem country, jest też alkoholikiem. Marzy o wielkim występie na Grand Ole Opry, tam gdzie spotykają się najlepsi z najlepszych. Pewnego dnia rzuca pracę, wyrusza do Nashville. W Oklahomie odwiedza siostrę. Ta postanawia oddać Redowi pod opiekę syna. A może jest odwrotnie, może to 14-letni Whit ma zaopiekować się wujkiem, by ten bezpiecznie dotarł do celu. Wraz z nimi jedzie również dziadek chłopca.

(Na Apple TV, Prime Video)



„Nagłe zderzenie”



Inspektor Callahan tropi mordercę, który z zimną krwią dokonuje egzekucji na swoich ofiarach.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo)



„Niesamowity jeździec”



Górnicy eksploatujący złotonośne tereny w Carbon Canyon są prześladowani przez ludzi miejscowego potentata Coya LaHooda, który wydobywa złoto na skalę przemysłową. Hull Barret, przywódca poszukiwaczy złota, zostaje osaczony w mieście przez ludzi LaHooda. Z opresji ratuje go tajemniczy przybysz-wędrowny pastor. Hull zaprasza go do domu, obecność pastora sprawia, iż górnicy podejmują dalsze poszukiwanie złota.

(Na Apple TV, Prime Video)



„Wzgórze Rozdartych Serc”



Tom Highway, żołnierz amerykańskiej marynarki wojennej, po raz ostatni wyrusza na front, by stawić czoła zbuntowanym rekrutom, zarozumiałym oficerom i byłej żonie, którą nadal kocha.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo)



„Bird”



Film opisuje życie i twórczość Charliego „Birda” Parkera, saksofonisty, którego nowatorskie podejście do muzyki zrewolucjonizowało i odmieniło tę dziedzinę sztuki. Zaczął grać w wieku 18 lat, gdy przyjechał do Nowego Jorku. W roku 1944 spotkał się i rozpoczął współpracę z nastoletnim trębaczem Milesem Davisem. Mieszane rasowo małżeństwo Parkera (Forest Whitaker) z Chan Parker (Diane Venora) miało istotny wpływ na stosunki społeczne. Sława, pieniądze i nieustanne trasy koncertowe spowodowały, że „Bird” stracił kontrolę nad przyjmowanymi narkotykami, alkoholem i jedzeniem.

(Na Apple TV, Prime Video)



„Biały myśliwy, czarne serce”



Clint Eastwood wciela się w rolę reżysera filmowego, który kręci film w plenerach Afryki. Niestety jest on bardziej zainteresowany polowaniem i safari, niż kręceniem filmu. Jego zaślepienie i nieustępliwość w dążeniu do realizacji swoich idei zagraża nie tylko samemu filmowi, ale i ludziom pracującym nad nim.

(Na Apple TV, Prime Video)



„Żółtodziób”



Doświadczony policyjny detektyw Nick Pulovski (Clint Eastwood) nie jest zadowolony, kiedy szef przydziela mu – na miejsce zamordowanego partnera – nowicjusza Davida Ackermana (Charlie Sheen). Jego najgorsze obawy potwierdzają się już podczas pierwszej akcji. Zdany na własne siły Pulovski zostaje porwany przez dwójkę bezwzględnych gangsterów – Stroma (Raul Julia) i Liesl (Sonia Braga). Za uwolnienie policjanta żądają oni okupu w wysokości dwóch milionów dolarów. Zdeprymowany Ackerman zdaje sobie sprawę, że musi teraz skutecznie wkroczyć do akcji, jeśli chce pozbyć się paraliżującego poczucia winy. Pojawia się jednocześnie kolejny, nie mniej ważny problem. W niebezpieczeństwie znajduje się jego narzeczona Sarah, której śladami podąża wynajęty przez Stroma płatny zabójca.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo)



„Bez przebaczenia”



Eastwood i Morgan Freeman grają emerytowanych, zmęczonych życiem rewolwerowców, którzy po raz ostatni chwytają za broń, na zlecenie skrzywdzonych przez brutalnych kowbojów prostytutek z miasteczka Big Whiskey w odległym stanie Wyoming. Nagrodę próbuje też zgarnąć zawodowy zabójca zwany English Bobem, w którego rolę wcielił się Richard Harris, a wszystkim im usiłuje przeszkodzić grający przebiegłego i działającego co najmniej niekonwencjonalnie szeryfa Gene Hackman.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo)



„Doskonały świat”



Butch Haynes (Kevin Costner) ucieka z zakładu karnego. Podczas przypadkowego spotkania z przerażoną rodziną porywa 7-letniego Phillipa. W czasie podróży nawiązuje się między nimi nić niezwykłej przyjaźni i wzajemnej fascynacji.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo)



„Co się wydarzyło w Madison County”

W magazynie „National Geographic” ma się ukazać obszerny materiał na temat krytych mostów Roseman i Holliwell. Redakcja wysyła więc cenionego fotografa, Roberta Kincaida (Clint Eastwood), do hrabstwa Madison, aby je sfotografował. Mężczyzna gubi się jednak i nie może odnaleźć mostów. Pomocy szuka na mijanej po drodze farmie, gdzie spotyka Francescę Johnson (Meryl Streep). Jej mąż i dwoje dzieci wyjechali do sąsiedniego stanu Illinois na targi, dlatego też pani Johnson zaplanowała poświęcić wolny czas wyłącznie sobie. Dla kobiety mieszkającej z dala od tętniącej życiem cywilizacji spotkanie z przystojnym mężczyzną jest nie lada wyzwaniem.



(Na Apple TV, Prime Video, Megogo,Player)



„Władza absolutna”



Z więzienia wychodzi włamywacz i postanawia dokonać ostatniego skoku. Celem jest willa zamożnego potentata. Podczas nieobecności właścicieli, bohater przedostaje się do środka, gdzie jest świadkiem sceny, której nigdy nie powinien był widzieć.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo,Player)



„Północ w ogrodzie dobra i zła”



Najważniejsze przyjęcie Świąt Bożego Narodzenia w Savannah kończy się niespodziewanie, gdy gospodarz Jim Williams (Kevin Spacey) nagle zabija człowieka. Przyjęcie się kończy; rozpoczyna się śledztwo. Reżyser Clint Eastwood perfekcyjnie połączył morderstwo, zagadkę i voodoo we wspaniałej adaptacji, opartego na faktach, bestsellera Johna Berendta. Spacey i John Cusack, w roli dziennikarza zagubionego w dekadenckiej atmosferze ekscentrycznych elit Savannah, stoją na czele doskonałej obsady, wśród której znaleźli się miedzy innymi Jack Thompson, Alison Eastwood i Lady Chablis.

(Na Apple TV, Prime Video)



„Prawdziwa zbrodnia”



Pije na umór i ugania się za kobietami. To tylko niektóre wady Steve'a Everetta, ale to właśnie on odkrywa, że skazaniec oczekujący w celi śmierci na egzekucję jest niewinny. Rozpoczyna walkę o to, aby go ocalić...

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo,Player)



„Kosmiczni kowboje”



Emerytowany inżynier (Clint Eastwood), który korzysta z uroków życia. Pilot (Tommy Lee Jones), który żyje z opylania pól. Nawigator (James Garner), który został pastorem. Projektant (Donald Sutherland), który buduje "górskie kolejki" w wesołych miasteczkach. Niegdyś testowali nowe modele odrzutowców, dziś myślą raczej o spokojnej starości niż podniebnych wyczynach. Rząd ma jednak wobec nich inne plany - chce ich wysłać... w kosmos, by naprawili rosyjskiego satelitę, który uległ awarii i nieuchronnie zmierza do Ziemi. Dlaczego właśnie ich? Dlatego, że satelitę zbudowano i umieszczono na orbicie wiele lat temu i tylko oni pamiętają, jakie techniki wtedy stosowano.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo,Player)



„Rzeka tajemnic”



Adaptacja powieści Dennisa Lehane'a. Życie trzech przyjaciół zmienia się, gdy jeden z nich wsiada do niewłaściwego samochodu. Po 25 latach ich drogi znowu się krzyżują.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo, Player)



„Za wszelką cenę”



Współczesna historia Maggie Fitzerald (Hilary Swank), która próbuje osiągnąć sukces w kobiecym boksie zawodowym. Stara się dostać pod opiekę uznanego trenera Frankie Dunna (Clint Eastwood), ten jednak stanowczo jej odmawia. Zdeterminowana Maggie nie poddaje się i bez zgody trenera przychodzi na siłownię. Nieoficjalnie pomaga jej klubowy sprzątacz Scrap (Morgan Freeman), przyjaciel trenera i emerytowany bokser. Na skutek nacisków ze strony Scrapa, widząc zaangażowanie i poświęcenie Maggie, Frankie w końcu decyduje się jej pomóc. Podczas treningów pomiędzy Maggie i Frankiem zawiązuje się nić przyjaźni. Wkrótce przyjdzie im stanąć do walki, w której trzeba będzie czegoś więcej niż serce i odwaga...

(CDA)



„Sztandar chwały”



Amerykanie ponoszą ciężkie straty podczas bitwy o japońską wyspę Iwo Jima. Po zakończeniu walk trzej żołnierze, widoczni na zdjęciu z zatknięcia flagi, zostają ściągnięci do kraju, aby promować obligacje wojenne.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo, Player)



„Oszukana”



Los Angeles, rok 1928. Gdy samotna matka, Christine Collins (Jolie) wyjeżdża w poszukiwaniu pracy, jej synek znika w podejrzanych okolicznościach. Pięć miesięcy później policja zwraca zrozpaczonej matce dziecko, ale ona nie wierzy, że to jej prawdziwy syn. Dochodzenie prowadzone przez samotną i bezsilną kobietę odsłania kulisy skorumpowanego świata, zmieniając raz na zawsze oblicze miasta. Chwytająca za serce opowieść, która ukazuje potęgę matczynej miłości.

(Na Apple TV, Prime Video, Player)



„Gran Torino”



Weteranowi wojny w Korei i emerytowanemu mechanikowi Waltowi Kowalskiemu nie bardzo podoba się, jak potoczyło się życie jego i sąsiedztwa. W szczególności nie podobają mu się najbliżsi sąsiedzi, Hmongowie, imigranci z południowo-wschodniej Azji. Jednak wydarzenia zmuszają Walta do ich obrony przed lokalnym gangiem, który sieje przemoc i strach.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo, Player, CanalVOD)



„Invictus – Niepokonany”



Inspirująca historia o tym, jak Nelson Mandela (Morgan Freeman) postanowił połączyć siły z kapitanem drużyny rugby RPA, Francois Pienaarem (Matt Damon), by zjednoczyć ich kraj. Nowo wybrany prezydent mobilizuje słabo rokującą drużynę rugby RPA podczas niezwykłego meczu na Mistrzostwach Świata w 1995 roku. Wierzy w ogólnoludzki wymiar sportu – ponad podziałami rasowymi i ekonomicznymi.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo, Player)



„Medium”



Drogi życiowe trzech osób boleśnie doświadczonych przez śmierć, przecinają się w poszukiwaniu prawdy. Obdarzony wyjątkowymi zdolnościami George (Matt Damon), francuska reporterka (Cécile De France) oraz uczeń londyńskiej szkoły - przechodzą metamorfozę przekonani, że musi istnieć "coś" po śmierci.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo, Player)



„J. Edgar”



Leonardo DiCaprio („Incepcja”, „Krwawy diament”) w roli J. Edgara Hoovera, kontrowersyjnego przywódcy Federalnego Biura Śledczego. Budził w innych strach i podziw jako ten, który potrafi równie skutecznie walczyć o prawdę, co ją ukrywać. Jego metody działania, raz bezwzględne, a raz heroiczne, podziwiał cały świat. Prywatnie jednak skrywał tajemnice, które mogły zniszczyć jego wizerunek, karierę i życie.(Na Apple TV, Prime Video)



„Jersey Boys”



„Jersey Boys” to historia legendarnej grupy The Four Seasons, jej frontmana Frankie Valli oraz Boba Gaudio, Tommy'ego DeVito i Nicka Massi, którzy w błyskawicznym tempie stają się mega gwiadami amerykańskiej sceny muzycznej. Grupa chłopców pochodzących z rodzin robotniczych, wspina się na sam szczyt list przebojów tworząc własne teksty piosenek, własną muzykę i sprzedając 175 milionów płyt na całym świecie jeszcze przed trzydziestką.

(Na Apple TV, Prime Video, Megogo)



„Snajper”



Zadaniem Chrisa Kyle'a (Bradley Cooper) jest zapewnienie ochrony współtowarzyszom broni, przez co sam staje się celem rebeliantów. Mimo zagrożeń i dotkliwej rozłąki z rodziną Chris służy w Iraku cztery kolejne zmiany. Jest uosobieniem dewizy żołnierzy z oddziału SEAL: "Nie zostawiamy nikogo". Po powrocie do dzieci i żony, Tayi (Sienna Miller), przekonuje się jednak, że nie potrafi zapomnieć o wojnie.

(Na Netflix, Player, Apple TV, Prime Video, Megogo)



„Sully”



15 stycznia 2009 roku cały świat był świadkiem "Cudu na rzece Hudson", kiedy to kapitan "Sully" Sullenberger posadził uszkodzony samolot na zimnych wodach rzeki Hudson, ratując życie 155 osobom znajdującym się na pokładzie. Jednak mimo że opinia publiczna i media głośno wychwalały Sully'ego za jego wyjątkowe umiejętności lotnicze, w czasie śledztwa zostały ujawnione fakty, które mogły zniszczyć jego reputację i karierę.

(Na Player, Apple TV, Prime Video, Megogo)



„Przemytnik”



Triumfalny powrót na ekrany Clinta Eastwooda jako aktora! Eastwood wciela się w rolę Earla Stone'a, samotnika po 80-ce, któremu bank grozi zajęciem zadłużonej firmy. Praca za kółkiem spada mu jak z nieba. Wykonując to proste zadanie, Earl nieświadomie staje się kurierem meksykańskiego kartelu narkotykowego. I choć kończą się jego problemy finansowe, zaczynają ciążyć sprawy z przeszłości. Czy zdąży naprawić popełnione krzywdy, zanim dopadną go stróże prawa albo egzekutorzy kartelu? Film oparty na prawdziwej historii.

(Na Netflix, Megogo, CANALVOD, Prime Video, Apple TV+)



„Richard Jewell”



Oparty na prawdziwej historii film w reżyserii Clinta Eastwooda, który uświadamia nam, co się stanie, gdy medialne fakty przesłonią prawdę. „W Centennial Park jest bomba. Macie trzydzieści minut”. Świat po raz pierwszy usłyszał o Richardzie Jewellu, pracowniku ochrony, kiedy ten zgłosił znalezienie ładunku wybuchowego podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. To zdarzenie sprawiło, że został uznany za bohatera, którego szybka i zdecydowana reakcja ocaliła życie wielu ludzi. Ale już po kilku dniach ten niedoszły policjant stał się głównym podejrzanym nie tylko dla FBI. Oczerniające i zniesławiające go media oraz opinia publiczna zmieniły jego życie w koszmar. Jewell zwrócił się o pomoc do niezależnego, antysystemowego adwokata Watsona Bryanta, stanowczo obstając przy swojej niewinności. Bryant, starając się oczyścić reputację klienta, szybko przekonuje się, że jednoczesna walka z agentami federalnymi, stanowymi, policją miejską i mediami jest naprawdę karkołomna. Dodatkowo nie pomaga mu fakt, że Richard podchodzi zbyt ufnie do tych, którzy próbują go zniszczyć.

(Na Megogo, Apple TV+, Prime Video)



„Cry Macho”



Emerytowany gwiazdor rodeo wyrusza w podróż, aby sprowadzić z Meksyku do USA syna swojego szefa. Wyprawa staje się dla bohatera szansą na odkupienie grzechów.

(Na CANALVOD, Megogo, Prime Video, Player, Apple TV+)



„Juror #2”



Przysięgły Justin Kemp (Nicholas Hoult), głowa rodziny, bierze udział w głośnym procesie sądowym dotyczącym morderstwa. W trakcie rozprawy uświadamia sobie, że posiada informacje, które mogą wpłynąć na wynik procesu. Od Kempa zależy, czy oskarżony zostanie skazany, czy uniewinniony. Mężczyzna zmaga się z wewnętrznym konfliktem, który stawia go w trudnej sytuacji w sądzie, ale też wstrząsa jego życiem prywatnym. To opowieść o wyborach, które mogą zmienić wszystko.

(Na HBO Max, CANALVOD, Megogo, Player, Apple TV+) Czytaj też:

20 najwyżej ocenianych filmów na streamingach z 2026 roku. Tak to wygląda „na dziś”Czytaj też:

5 niemal idealnych thrillerów, o których dziś nikt nie pamięta