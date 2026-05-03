15 thrillerów na Netflix, których finału nie przewidzisz

Są filmy, które ogląda się dla klimatu, i takie, które zostają w głowie na długo po seansie. Ale thrillery z naprawdę mocnym zakończeniem to zupełnie inna liga — potrafią wywrócić całą historię do góry nogami w ostatnich minutach, zmuszając do natychmiastowego „czekaj, co właśnie się wydarzyło?”. Jeśli szukasz produkcji, które grają z widzem do samego końca i nie pozwalają przewidzieć finału, ta lista jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Filmy, które oszukują widza do samego końca – najlepsze thrillery na Netflix

„Guilty”



W 2008 roku w miejscowości Noida, doszło do podwójnego morderstwa. Ofiarami zbrodni padli 14 letna Aarushi Talwar oraz 45 letni Hemraja Banjade. Sprawę prowadzi doświadczony detektyw Ashwin Kumar (Irrfan Khan), który bada kilka sprzecznych teorii dotyczących sprawców tego okrutnego zdarzenia.



„Buntownicy”



Lato roku1978, Nacho jest synem porządnej rodziny, ale nie czuje się dobrze ani w domu, ani z kolegami, którzy nieustannie go prześladują. Niezadowolenie i pragnienie odkupienia sprawią, że zbliży się do okolicznej grupy młodych przestępców uwikłanych w handel narkotykami i drobne kradzieże, wśród których jest piękna Tere (Begoña Vargas), do której od razu czuje się pociąg. Dzięki nim Nacho staje się nową osobą i zyskuje ich szacunek, jednocześnie dystansując się od swojej rodziny, która już go nie rozumie i coraz bardziej się martwi. Transformacja Nacho toczy się przez całe lato, w którym adrenalina przeżywanych przez niego przygód miesza się z lękiem przed odkryciem, wielkimi więzami przyjaźni, które powstają w tym wieku i emocjami pierwszej miłości. Jednak sytuacja dla niego, dla Tere i innych szybko się zmieni, gdy drobne kradzieże i handel narkotykami zaczną się zaostrzać, a oni zaczną dążyć do czegoś bardziej dochodowego (ale o wiele bardziej niebezpiecznego).



„Fair Play”



W wyniku upragnionego awansu w bezwzględnym świecie finansów niegdyś zażyłe relacje między Emily (Phoebe Dynevor) a jej chłopakiem Lukiem (Alden Ehrenreich) zaczynają się poważnie psuć. Gdy łączące ich więzi ulegają zmianie, para poznaje prawdziwą cenę sukcesu oraz niechlubne granice ludzkich ambicji. Ten pełnometrażowy debiut reżyserki i scenarzystki Chloe Domont to pełen napięcia thriller o związkach. Traktuje o destrukcyjnych relacjach między płciami, które sprawiają, że dawni kochankowie stają się rywalami w świecie zmieniającym się szybciej niż reguły. "Fair Play" pokazuje skutki zderzenia władzy z ludzkim ego.



„Operacja Bracia”



Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film „Operacja bracia” opowiada niewiarygodną historię międzynarodowej grupy agentów specjalnych i odważnych Etiopczyków, którzy we wczesnych latach 80. wykorzystali opuszczony pustynny resort w Sudanie jako przykrywkę do przemycenia tysięcy uchodźców do Izraela. Misją dowodzą charyzmatyczny Ari Levinson (Chris Evans) oraz nieustraszony Kabede Bimro (Michael Kenneth Williams).



„Bejrut”



Mason Skiles (Jon Hamm) prowadzi dostatnie życie jako dyplomata w Bejrucie. Wraz z żoną Nadią (Leïla Bekhti) opiekują się trzynastoletnim Karimem (Yoav Sadian), palestyńskim chłopcem, który twierdzi, że jest sierotą. Gdy państwo Skiles organizują przyjęcie dla prominentnych dygnitarzy, zjawia się nań Cal Riley (Mark Pellegrino), przyjaciel Masona z CIA. Pan Skiles dowiaduje się od niego, że Karim ma starszego brata, który powiązany jest z masakrą w Monachium.



„Kierowca”



Wheelman (Frank Grillo) wykorzystuje swoje umiejętności samochodowe, aby spłacić dług wobec mafii. Jest na wolności od niecałego roku, jest winien pieniądze i ma ukochaną córkę, o którą stara się zadbać i wychować ją właściwie, a także zirytowaną byłą żonę, która jest o jeden wyrok sądu od uzyskania stałej opieki. Wbrew własnemu rozsądkowi Wheelman dokonuje napadu, ale kiedy tajemniczy rozmówca informuje go, że towarzysząca mu para rabusiów, ma rozkaz go zabić po wykonaniu zlecenia, postanawia uciec z łupem...



„Świadectwo kości”



Inspektor Amaia Salazar (Marta Etura) udaje się do doliny Baztan, aby zbadać serię dziwnych samobójstw, które są do siebie niezwykle podobnie. Amaia głęboko wierzy, że te akty są powiązane ze sprawą morderstwa, które prowadziła rok wcześniej. Nie podejrzewa, że śledztwo doprowadzi ją do nieznanych faktów dotyczących jej rodziny z chorą psychicznie matką Rosario (Susi Sánchez) na czele.



„The Call”



Seo-yeon (Shin-hye Park) udaje się na wieś, by odwiedzić chorą matkę (Seong-ryeong Kim). W drodze dziewczyna gubi smartfona, więc zmuszona jest skorzystać z przestarzałego aparatu w domostwie. Niespodziewanie łączy się z tajemniczą osobą - młodą dziewczyną o imieniu Yeong-sook (Jong-seo Jun). Rozmówczyni więziona jest w domu przez swoją matkę (El Lee), torturowana i męczona psychicznie. Dziewczyny szybko odkrywają jednak bardziej niesamowitą rzecz. Pomiędzy nimi istnieje dziura czasoprzestrzenna wynosząca dwadzieścia lat. Okazuje się, że Seo-yeon może informować Yeong-sook o przyszłych wydarzeniach, a ta korygować zachowanie, tak by zmieniać swoją, ale i Seo-yeon, przyszłość.



„Prawo krwi”



Starsze małżeństwo musi wyrwać wnuka ze szponów niebezpiecznej rodziny. W głównych rolach – Kevin Costner oraz Diane Lane. Montana, pierwsza połowa lat 60. Po śmierci syna Blackledge'owie z trwogą patrzą na nowy związek synowej i los ich wnuka. Gdy kobieta wraz z mężem i chłopcem przepadają jak kamień w wodę, zdesperowani starsi państwo opuszczają farmę, by stoczyć walkę o uwolnienie dziecka z rąk psychopatycznej rodziny.



„Niewidzialny strażnik”



Amaia Salazar (Marta Etura) jest doświadczoną detektyw ze szkoleniem odbytym w FBI w Nowym Jorku. Kobieta jest w trakcie śledztwa w małym hiszpańskim miasteczku leżącym w pięknych rejonach doliny rzeki Bazton. Seryjny morderca poluje na niepełnoletnie dziewczyny, a zabójstwa wydają się mieć rytualny charakter. By złapać sprawcę Amaia będzie musiała nie tylko zgłębić nieodkryte tajemnice mieszkańców miasteczka, ale również spojrzeć w przeszłość w swoje nieszczęśliwe dzieciństwo.



„Kaliber”



Dla dwóch bliskich przyjaciół weekendowa wyprawa łowiecka w okolice pewnej szkockiej wioski na odludziu zmienia się w prawdziwy koszmar, gdy przychodzi im zacierać ślady przerażającego wypadku.



„Gad”



Zatwardziały detektyw usiłuje rozwikłać zagadkę brutalnego zabójstwa młodego agenta nieruchomości. Nic jednak nie jest takie, jakie się wydaje, a sprawa prowadzi go do odkrycia ułudy własnego życia.



„Trauma”



Ray Monroe (Sam Worthington), dobroduszny, ale zmęczony życiem mężczyzna wraca z żoną Joanne (Lily Rabe) i córką Peri (Lucy Capri) z weekendu u teściów, który nie do końca poszedł po jego myśli. Podczas postoju na parkingu dochodzi do wypadku, w którym Peri zostaje ranna. Wówczas rodzina udaje się na pobliski oddział ratunkowy, gdzie Peri i Joanne zostają odesłane przez personel na dalsze badania. Po upływie kilku godzin Ray odkrywa, że jego żona i córka zaginęły, a razem z nimi zniknęła dokumentacja medyczna. Czy zdesperowanemu mężczyźnie uda się odnaleźć rodzinę i odkryć prawdę o jej losie?



„Winni”



Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Baylor (Gyllenhaal) próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą.



„Diabeł wcielony”



W Knockemstiff w stanie Ohio i w otaczających je leśnych ostępach mroczne indywidua – demoniczny kaznodzieja (Robert Pattinson), przerażające małżeństwo (Jason Clarke i Riley Keough) oraz zdeprawowany szeryf (Sebastian Stan) – zaciskają pętlę wokół młodego Arvina Russella (Tom Holland) próbującego chronić siebie i swoją rodzinę przed silami zła. Film „Diabeł wcielony" w reżyserii Antonio Camposa, którego akcja rozgrywa się w okresie pomiędzy II Wojną Światową a konfliktem w Wietnamie, przedstawia złowieszczą wizję walki sprawiedliwych przeciwko ludziom bez żadnych zasad.

