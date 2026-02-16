Polski film zgarnia główną nagrodę w Berlinie. Jednogłośnie

Obraz tryumfował podczas Festiwalu Krótkich Filmów o Miłości – Blaue Blume 2026. Produkcja z Kamilą Urzędowską w roli głównej okazała się bezkonkurencyjna.

Sukces „Initium” na Blaue Blume 2026

Film „Initium” w reżyserii Marka Mogilskiego zwyciężył w kategorii „Najlepszy polski film” na Festiwalu Krótkich Filmów o Miłości – Blaue Blume. Uroczysta gala z udziałem przedstawicieli branży filmowej i telewizyjnej, finalistów, mediów oraz jury odbyła się 11 lutego w Berlinie, tuż przed startem Berlinale.

Nagroda Blaue Blume przyznawana jest przez Romance TV od 15 lat najbardziej romantycznym filmom krótkometrażowym. Od 2024 roku konkurs obejmuje także kategorię dla polskich twórców. W tym roku wydarzenie działa już jako pełnoprawny festiwal, a wszystkie zakwalifikowane tytuły można oglądać bezpłatnie na platformie Player.

Historia sacrum i emocji doceniona. Jednogłośnie

Zwycięski film opowiada o młodym konserwatorze sztuki, w którego wciela się Maksymilian Piotrowski. Bohater trafia do żeńskiego zakonu, gdzie jego świecka postawa burzy dotychczasowy porządek. Sprzeciwia się temu jedna z zakonnic grana przez Kamilę Urzędowską. W etiudzie występuje również Ewa Dałkowska.

Jury podkreśliło, że „Initium” wyróżnia się spójnością, emocjonalną głębią i perfekcyjnym warsztatem. Zwrócono uwagę na uniwersalny, czytelny przekaz oraz konsekwentne prowadzenie historii, widoczne w zdjęciach, narracji i aktorstwie. Decyzja o przyznaniu głównej nagrody zapadła jednogłośnie.

Członek jury, Piotr Nerlewski, podsumował werdykt słowami: „Wszystkie finałowe filmy są niezwykle wartościowe. To różne historie, bardzo indywidualne. Już w tych krótkich formach widać kunszt reżyserski. Przekonaliśmy się, że młodzi twórcy potrafią rewelacyjnie poprowadzić fabułę. Jednak to „Initium” zasłużyło w tym roku na wygraną. Mamy tu perfekcyjny warsztat filmowy, poruszającą, angażującą widzą historię i oczywiście znakomitą grę aktorską. Bardzo polecam każdemu obejrzenie tej etiudy oraz innych festiwalowych filmów, zdecydowanie warto”.

Dodatkowe wyróżnienia i głos widzów

Polskie jury przyznało też wyróżnienie filmowi „Przegryw” w reżyserii Alexandry Kutsen z Warszawskiej Szkoły Filmowej, doceniając odwagę, nowoczesność i aktualną tematykę społeczną. Drugie wyróżnienie trafiło do produkcji „KO-KO” za humor, aktualność i wymagające aktorsko role, w tym wiarygodne pokazanie postaci z niepełnosprawnością oraz romantyczny, platoniczny wątek domknięty dowcipną puentą.

Nagrodę Publiczności zdobył film „Żeby już nigdy nie było Jesieni” w reżyserii Aleksandry Głowickiej, absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej. Widzowie docenili intymny charakter i emocjonalną prostotę opowieści.

Gala w Berlinie i jubileusz stacji

Berlińską galę prowadziła Valerie Niehaus, znana widzom stacji z serii „Następny zjazd: Szczęście”. Podczas wydarzenia nagrodzono także twórców niemieckich produkcji — triumfował film „Him & Her” w reżyserii Nathalie Lamb, za reżyserię wyróżniono Christinę Schmid za „Selma”, a nagrodę aktorską otrzymał Noah Tinwa za rolę w „Paradiesvogel”.

Prezes Romance TV Polska, Krzysztof Mikulski, podkreślił rangę tegorocznej edycji: „Tegoroczna Gala Blaue Blume była dla nas wyjątkowa, ponieważ świętowaliśmy 15-lecie tej nagrody. Jubileusz uczciliśmy w eleganckich wnętrzach restauracji Frederick’s w centrum Berlina, w gronie znakomitych gości ze świata mediów i filmu, którzy licznie przybyli na nasze wydarzenie. To dla mnie szczególnie ważne, że krótkometrażowe filmy o miłości mają swoje stałe miejsce na festiwalowej scenie, a młodzi twórcy mogą prezentować swój talent na arenie międzynarodowej. Co więcej, Romance TV Polska również obchodzi w tym roku 15-lecie działalności, więc to dla nas bardzo intensywny i symboliczny czas. Przed nami kolejne wyzwania — nie zwalniamy tempa”.

Festiwal trwa, a wszystkie filmy z kolekcji Blaue Blume 2026 są dostępne na player.pl do 31 marca. Zwycięskie produkcje miały swoje telewizyjne premiery 11 lutego w Romance TV.

Czytaj też:

Jest najbardziej rozpoznawalnym „cwaniakiem” polskiego kina. Jego tekstami mówiła cała PolskaCzytaj też:

Była największą gwiazdą TVP. Tak wyglądało jej życie poza kamerami