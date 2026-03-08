To ona będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. TVP zdradza szczegóły

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju w Wiedniu. Stolica Austrii będzie gościć artystów po raz trzeci w historii.

Polityczne kontrowersje wokół Eurowizji

Tegoroczny konkurs zostanie przeprowadzony w cieniu politycznego skandalu. Europejska Unia Nadawców dopuściła Izrael do udziału w konkursie pomimo sprzeciwu części krajów.

Protesty nasiliły się po wojnie w Gazie. Przeciwnicy udziału izraelskich muzyków argumentują, że obecność tego państwa pozbawia Eurowizję neutralnego, apolitycznego charakteru imprezy. Po decyzji EBU część państw zdecydowała się zbojkotować konkurs. Swoich reprezentantów w Wiedniu nie będą miały Hiszpania, Słowenia, Irlandia, Islandia oraz Holandia.

Kto z Polski na Eurowizję? Wyniki głosowania

Polska nie zdecydowała się na taki krok. Polityczne kontrowersje odbiły się jednak na liście kandydatów, którzy wystartowali w preselekcjach, ponieważ niektórzy artyści w ramach solidaryzowania się z ofiarami działań władz Izraela, zrezygnowały z ubiegania się o nominację.

W sobotę 7 marca TVP wyemitowało trwający zaledwie kilkadziesiąt minut program, w którym zaprezentowano finałowe piosenki. Ostatecznie w preselekcjach wzięło udział ośmioro artystów. Dzień później – podczas niedzielnego wydania programu „Pytanie na śniadanie” poznaliśmy ostateczną odpowiedź na pytanie, kto będzie reprezentował Polskę podczas 70. Konkursu Eurowizji.

W głosowaniu zwyciężyła Alicja Szemplińska z utworem „Pray”. „Nagrałam utwór, z którego jestem bardzo dumna. Jest to połączenie wszystkich wpływów, które ukształtowały mnie jako artystkę, czyli gospel, hip-hop, R&B, soul. Ten utwór łączy w sobie światowe brzmienia i tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby pokazać, że Polska może zrobić superpiosenkę”– chwaliła się wokalistka.

Dla Alicji Szemplińskiej udział w tegorocznej Eurowizji nie będzie pierwszą przygodą z tym konkursem. W 2020 roku piosenkarka także wygrała krajowe preselekcje dzięki utworowi „Empires”. Pandemia koronawirusa sprawiła, że ostatecznie konkurs został odwołany. Dla Alicji Szemplińskiej była to jedna z najbardziej dotkliwych zawodowych strat.

