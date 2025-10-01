Same perełki w październiku na Netflix! Świetne nowości już od dziś

W październiku na Netflix wraca „Wiedźmin”, jednak tym razem w roli Geralta nie zobaczymy już Henry'ego Cavilla, a Liama Hemswortha. Widzów na całym świecie ucieszy też powrót jednego z najchętniej oglądanych w ostatnim czasie serialu romantyczno-komediowego „Nikt tego nie chce” o rabinie oraz autorce pikantnego podcastu, którzy próbują zbudować związek. Polski akcent to „Druga Furioza”, która ma wielkie szanse zawojować platformę, podobnie jak jej pierwotna wersja. Z kolejnym sezonem i historią wraca antologia „Potwory”, która tym razem opowie o Edzie Geinie – amerykańskim mordercy, zwanym Rzeźnikiem z Plainfield, w którego wcielił się Charlie Hunnam. Jeżeli już mowa o prawdziwych zbrodniach, dla fanów opowieści z dreszczykiem gratką będzie dokument „Aileen: Królowa seryjnych zabójców”. Choć w Polsce Aileen Wuornos może nie być tak bardzo znana, wielu widzów kojarzyć ją może dzięki biograficznemu filmowi „Monster”, w który wcieliła się w nią Charlize Theron, za co otrzymała statuetkę Oscara.

Netflix serwuje też w październiku kilka nowych filmów z hollywoodzką obsadą, które warto odnotować. Jednym z nich jest thriller wojskowy od Kathryn Bigelow – pierwszej w historii kobiety, która zdobyła Oscara za reżyserię (w 2008 roku za „The Hurt Locker. W pułapce wojny”. W obsadzie „Domu pełnego dynamitu” – świeżynki dla Netfliksa pojawili się między innymi Rebecca Ferguson czy Idris Elba. Innym mocnym punktem w bibliotece platformy w październiku będzie „Ballada o drobnym kanciarzu” – thriller z Colinem Farrellem w głównej roli. Wszyscy fani Cilliana Murphy'ego, znanego z ukochanego „Peaky Blinders”, czekają także na „Steve'a” – osadzony w połowie lat 90. dramat, oparty na bestsellerowej książce „Shy” Maxa Portera.

W serwisie już znalazło się kilka klasyków kina. Od 1 października obejrzycie między innymi głośny „The Social Network”, dramat „Przebudzenia” czy komedię „Supersamiec”. Sprawdźcie wszystkie nowości i dodajcie do swoich list „do obejrzenia” wszystkie tytuły, które was zainteresują lub zapiszcie to zestawienie na później, aby przez cały miesiąc być na bieżąco z premierami.

Co oglądać na Netflix? Rozpiska nowości, których nie możecie przegapić w najbliższym czasie

„The Social Network”



Historia powstania Facebooka. Komputerowy geniusz z Harvardu zakłada stronę thefacebook.com, która nieoczekiwanie bije rekordy popularności.

Premiera: 1/10/2025



„Bez snu”



Vincent Downs jest dobrym gliną pracującym pod przykrywką w świecie pełnym mafiosów i gangsterów. Gdy jego syn zostaje porwany, będzie zmuszony wejść głębiej w nieprzyjazne sobie środowisko, by go odnaleźć, a winnych postawić przed sądem.

Premiera: 1/10/2025



„Przebudzenia”



Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o lekarzu, który za pomocą eksperymentalnego leku przywracał do świadomości pogrążonych w śpiączce pacjentów.

Premiera: 1/10/2025



„Aniołowie są wśród nas”



Współwłaścicielka salonu Sharon w pojedynkę mobilizuje lokalną społeczność, aby pomóc owdowiałemu ojcu uratować życie ciężko chorej córeczki i spłacić długi.

Premiera: 1/10/2025



„Niefortunna przeprowadzka”



Rodzina Carla wyjeżdża do Beverly Hills z nadzieją lepszego życia. Na miejscu dowiaduje się, że miasto przeprowadza "czystkę", podczas której przez 12 godzin wszelkie przestępstwa są dozwolone.

Premiera: 1/10/2025



„Supersamiec”



Evan i Seth, dwaj najlepsi kumple, są uczniami ostatniej klasy liceum. Przed zakończeniem szkoły rozpoczynają przygotowania do niezapomnianej imprezy.

Premiera: 1/10/2025



„Internetowy zabójca”



Megan (Agnes Bruckner) poznając Philipa (Jake McDorman), myśli, że wygrała los na loterii, gdyż to czarujący, opiekuńczy i przystojny student medycyny, który ma zaplanowaną całą przyszłość. Po zaledwie kilku miesiącach znajomości para zaręcza się. Dla Megan to spełnienie snów, gdyż nigdy nie czuła się tak szczęśliwa. Z czasem dowiaduje się, że jej narzeczony ma mroczny sekret...

Premiera: 1/10/2025



„Hotel Transylwania”



Hrabia Drakula i jego 118-letnia córka prowadzą hotel w Transylwanii. Przyjaźń dziewczynki z ludzkim chłopcem wpędza rodzinę w kłopoty.

Premiera: 1/10/2025



„Hotel Transylwania 2”



Dracula łączy siły z Frankiem, Murrayem i Griffinem, by obudzić w swoim wnuku wampirzą naturę.

Premiera: 1/10/2025



„Hotel Transylwania 3”



Paka Draka wybiera się na wakacje ekskluzywnym statkiem.

Premiera: 1/10/2025



„Twardzi goście”



W samym sercu kryzysu męskości czterech kumpli po czterdziestce traci dawne przewagi, przywileje i poczucie tożsamości. Kiedyś byli niekwestionowanymi samcami alfa panującymi nad każdym aspektem swojego życia, teraz jednak muszą odnaleźć się w nowej epoce – epoce równości.

Premiera: 2/10/2025



„Rockstar: Duki z końca świata”



Wyjątkowy film przedstawiający kameralny świat argentyńskiego artysty, któremu udało się przekuć osobiste doświadczenia w kulturowy fenomen na skalę międzynarodową. Mauro jest obecnie w kluczowym momencie kariery i poszukiwania własnej tożsamości artystycznej — porzuca dawnego siebie i stawia czoła wewnętrznym demonom, aby dotrzeć do świata z historią DUKIEGO i reprezentowanego przez niego ruchu. Kim tak naprawdę jest Mauro, a kim DUKI? Ten dokument zawierający niepublikowane wcześniej nagrania to historia drogi życiowej postaci, która całą sobą ucieleśnia ducha zbiorowego fenomenu miejskiej muzyki.

Premiera: 2/10/2025



„Potwór: Historia Eda Geina”



Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek, Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od „Psychozy”, poprzez „Teksańską masakrę piłą mechaniczną”, aż po „Milczenie owiec” — przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie zbrodniczych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.

Premiera: 3/10/2025



„Wiedźmin”, sezon 4.



Po wydarzeniach, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez wojnę i wrogów. Każde z nich podąża własną drogą, spotykając nieoczekiwanych sojuszników. Jeśli zdołają zaufać nowym więziom, być może odnajdą się już na zawsze.

Premiera: 30/10/2025



„Miłość jest ślepa”, sezon 9.



Single marzący o miłości opartej na autentycznej więzi wybierają mniej typową ścieżkę — decydują się na ślub z kimś, kogo nigdy wcześniej nie widzieli. Na kilka tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub i przekonają się, czy fizyczna chemia dorównuje emocjonalnej więzi, jaką zbudowali w kapsułach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, okaże się, czy rzeczywistość i czynniki zewnętrzne ich rozdzielą, czy też naprawdę poślubią osobę, w której zakochali się... w ciemno. Prowadzący: Nick i Vanessa Lachey. Ten wciągający 12-odcinkowy serial sprawdzi, czy wygląd, rasa lub wiek mają znaczenie — a może miłość naprawdę jest ślepa?



„Steve”



Osadzony w połowie lat 90. film „Steve” jest oparty na bestsellerowej książce „Shy” Maxa Portera. Oglądamy przełomowy dzień w życiu dyrektora Steve’a (w tej roli nagrodzony Oscarem Cillian Murphy) i jego uczniów ze szkoły ostatniej szansy dla trudnej młodzieży. Steve za wszelką cenę próbuje uratować instytucję przed zamknięciem, a walki nie ułatwiają mu dręczące go problemy ze zdrowiem psychicznym. Równolegle obserwujemy zmagania drugiego bohatera filmu, którym jest Shy (Jay Lycurgo). To trapiony licznymi problemami nastolatek rozdarty między bolesną przeszłością a niepewną przeszłością, który jednocześnie próbuje pogodzić się ze swoją wrażliwością oraz opanować skłonności do autoagresji i przemocy.

Premiera: 3/10/2025



„Zmiana”



Szwecja, 1958 r. Po raz pierwszy w historii kraju mury szkoły policyjnej opuszczają kobiety. Nieliczna grupa absolwentek robi wielki krok w stronę równości płci. W praktyce policjantki muszą stawiać drobne kroki, ponieważ obowiązkowe spódnice od munduru ranią im uda niczym papier ścierny. Społeczeństwo z nich szydzi, media je lekceważą, a koledzy w mundurach nie szczędzą im drwin. Świeżo upieczone rekrutki trafiają do sztokholmskiej dzielnicy Klara, która cieszy się złą sławą miejsca o największej przestępczości w kraju. Kiedy ruszają patrolować ulice, dociera do nich, że ich największym problemem nie są kryminaliści, ale podejście kolegów z pracy i ogółu społeczeństwa.

Premiera: 3/10/2025



„Zwierz”



Po zamknięciu kolejnych gospodarstw hodowlanych Antón Gandoy, wiejski weterynarz z Galicji, zostaje zmuszony do podjęcia pracy w sklepie zoologicznym w mieście bogaczy Coruña. Sklep prowadzi Uxía, jego siostrzenica. Razem zmierzą się ze światem, który zupełnie nie przypomina tego, jaki znał Antón, ale też nie jest światem, jaki wymarzyła sobie Uxía.

Premiera: 3/10/2025



„Życzenie dżina”



Dżin — magiczny duch z lampy, który powraca do świata ludzi po tysiącletniej przerwie w karierze — poznaje Ka-young, obojętną na wszystko kobietę, która beznamiętnie przeżywa życie, kierując się zasadami wypracowanymi przez jej babcię oraz swoimi własnymi nawykami.

Premiera: 3/10/2025



„Straszny film”



Grupa przygłupich nastolatków musi uciekać przed seryjnym mordercą.

Premiera: 4/10/2025



„Straszny film 2”



Grupa nastolatków zostaje zwabiona i zamknięta w nawiedzonym domu.

Premiera: 4/10/2025



„Kosmiczny mecz”



Bohaterowie kreskówek Looney Tunes z Królikiem Bugsem na czele porywają Michaela Jordana, by ten pomógł im wygrać ważny mecz koszykówki.

Premiera: 4/10/2025



„Naprawdę straszne historie”



Ceniony mistrz horroru James Wan realizuje swoje przerażające filmowe wizje w tych opartych na faktach opowieściach o zjawiskach paranormalnych.

Premiera: 4/10/2025



„Caramelo”



W tym wzruszającym komediodramacie obiecujący szef kuchni, który usłyszał szokującą diagnozę, odnajduje w życiu radość i nadzieję z pomocą cudownego i uroczego psiaka.

Premiera: 8/10/2025



„Wskrzeszony”



Południowa Francja, rok 1504. Niebezpieczny i cyniczny zabójca Néro zostaje zdradzony przez swojego mistrza i wieloletniego sojusznika. Rozpoczyna wielką ucieczkę przed ścigającymi go groźnymi wrogami. Po drodze zabiera też ze sobą swoją córkę, Perlę, której do tej pory myślała, że jest sierotą. W trakcie podróży, która może przynieść zemstę i odkupienie, Néro musi wybierać, czy uratować siebie, czy córkę — oraz resztę świata.

Premiera: 9/10/2025



„Victorii Beckham”



Zajrzyj do londyńskiego atelier Victorii Beckham, gdzie była Spice Girl odsłania kulisy swojego życia, przygotowując się do Tygodnia Mody w Paryżu.

Premiera: 9/10/2025



„Rekruci”



Dramat komediowy w formie godzinnych odcinków, który w niepokorny, nieco przewrotny sposób opowiada historię dorastania. Akcja rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej USA lat 90. — w czasach, gdy bycie gejem w wojsku wciąż było nielegalne. Serial śledzi losy zagubionego, ukrywającego swoją orientację Camerona Cope’a (Miles Heizer) oraz jego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya (Liam Oh), syna bohaterskiego marine, którzy dołączają do zróżnicowanej grupy rekrutów. Razem z nią przemierzają dosłowne i metaforyczne pola minowe obozu szkoleniowego, zawiązując nieoczekiwane więzi i odkrywając swoje prawdziwe „ja” w środowisku, które ma doprowadzić ich do granic wytrzymałości. Pełen błyskotliwego humoru i serca serial to opowieść o przyjaźni, odporności i szukaniu swojego miejsca w świecie — nawet wtedy, gdy ten świat wydaje się zdeterminowany, by utrzymać cię w ryzach albo zostawić w tyle.

Premiera: 9/10/2025



„Kobieta z kabiny dziesiątej”



Dziennikarka, odbywająca w ramach służbowego zlecenia rejs luksusowym jachtem, widzi późną nocą, jak ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Jednak na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Mimo że nikt jej nie wierzy, nadal szuka odpowiedzi, narażając własne życie.

Premiera: 10/10/2025



„Sekretne życie zwierzaków domowych”



Gdy ludzie opuszczają dom, zwierzęta prowadzą życie pełne przygód i intryg.

Premiera: 10/10/2025



„Sekretne życie zwierzaków domowych 2”



Max i Snowball wyjeżdżają na wycieczkę poza miasto, gdzie czeka ich życie, którego nigdy nie znali.

Premiera: 10/10/2025



„Mój ojciec – Zabójca BTK”



Głowa rodziny. Skaut. Seryjny morderca. Brutalne zbrodnie Dennisa Radera, znanego jako BTK, prześladują jego córkę Kerri Rawson, która rozlicza się z nimi w tym dokumencie.

Premiera: 10/10/2025



„Płyń do mnie”



Przejmujący dramat rodzinny na podstawie bestsellerowej powieści Alii Trabucco o niezwykle silnej więzi, jaka rodzi się między Estelą, pracującą jako pomoc domowa, a sześcioletnią dziewczynką, która jest pod jej opieką dniem i nocą. Z czasem ich relacja staje się coraz bardziej intensywna i razem tworzą sekretny, uzależniający świat, prowadzący je ku nieuchronnym konsekwencjom.

Premiera: 10/10/2025



„Miłość i fortuna”



Ten, kto zmienia zasady gry, wygrywa. Z jednej strony stoi Osman — który zaczynając od zera, dzięki odważnym i zdecydowanym ruchom stał się bogaty i odnoszący sukcesy. Z drugiej strony jest Nihal — przedstawicielka rodziny z wielopokoleniowym majątkiem i mistrzyni dyplomacji. To opowieść o starciu starego i nowego pieniądza, zderzeniu władzy i intelektu oraz o miłości, która rodzi się między dwojgiem charyzmatycznych bohaterów.

Premiera; 10/10/2025



„Władca pierścieni: Drużyna pierścienia”



Podróż hobbita z Shire i jego ośmiu towarzyszy, której celem jest zniszczenie potężnego pierścienia pożądanego przez Czarnego Władcę - Saurona.

Premiera: 12/10/2025



„Władca Pierścieni: Dwie wieże”



Drużyna Pierścienia zostaje rozbita, lecz zdesperowany Frodo za wszelką cenę chce wypełnić powierzone mu zadanie. Aragorn z towarzyszami przygotowuje się, by odeprzeć atak hord Sarumana.

Premiera: 12/10/2025



„Władca Pierścienia: Powrót Króla”



Zwieńczenie filmowej trylogii wg powieści Tolkiena. Aragorn jednoczy siły Śródziemia, szykując się do bitwy, która ma odwrócić uwagę Saurona od podążających w kierunku Góry Przeznaczenia hobbitów.

Premiera: 12/10/2025



„Ciche miejsce”



Rodzina musi zachować całkowitą ciszę, aby przetrwać w świecie opanowanym przez tajemnicze brutalne potwory, które reagują na każdy dźwięk.

Premiera: 16/10/2025



„Ciche miejsce 2”



Rodzina Abbott wyrusza w nieznane. Tym razem potwory, które zwabia najmniejszy hałas, nie są już jedynym zagrożeniem.

Premiera: 16/10/2025



„Dyplomatka”, sezon 3.



W trzecim sezonie „Dyplomatki” ambasadorka Kate Wyler (Keri Russell) przeżywa wyjątkowy koszmar, ponieważ właśnie dostała to, o co prosiła. Oskarżyła wiceprezydentkę Grace Penn (Allison Janney) o zorganizowanie ataku terrorystycznego i przyznała, że chce przejąć jej stanowisko. Kłopot w tym, że prezydent nie żyje, za co odpowiadać może mąż Kate, Hal (Rufus Sewell), natomiast Grace Penn jest liderką wolnego świata. To jednak wcale nie przeszkadza Halowi, który chce za wszelką cenę zapewnić żonie posadę wiceprezydentki. Kate przychodzi więc wejść w buty, których nie chciała zakładać, mając przy tym swobodę, jakiej się nie spodziewała. Sprawy nie ułatwiają jej coraz bardziej skomplikowana przyjaźń z ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem (David Gyasi) oraz kłopotliwe relacje z pierwszym dżentelmenem Toddem Pennem (Bradley Whitford).

Premiera: 16/10/2025



„Druga Furioza”



Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

Premiera: 16/10/2025



„Państwo Burakowie”



Twitowie to najwredniejszy, najbardziej smrodliwy i najpaskudniejszy duet świata, który przy okazji prowadzi najobrzydliwszy, najniebezpieczniejszy i najbardziej idiotyczny park rozrywki na całym globie. Gdy tej parze udaje się dochrapać do władzy, dwoje odważnych sierot i cała zgraja magicznych zwierząt musi dorównać jej w przebiegłości, aby ocalić miasto. „The Twits” to wywołujący salwy śmiechu i zupełnie szalony film (do cna wypełniony takimi psikusami jak dżdżownice w spaghetti czy żaby w łóżku), a także opowieść o naszych czasach i niekończącej się walce między okrucieństwem a empatią.

Premiera: 17/10/2025



„Idealna sąsiadka”



Za pomocą policyjnych nagrań z licznych interwencji film maluje obraz zżytej społeczności, która zmaga się z ciągłym nękaniem ze strony jednej sąsiadki. Jej wrogość przybiera złowrogi obrót, gdy doprowadza do śmiertelnej zbrodni.

Premiera: 17/10/2025



„27 nocy”



Martha Hoffman, ekscentryczna i bogata 83-latka, trafia do kliniki psychiatrycznej na życzenie córek, które twierdzą, że ich matkę dotknęła demencja. Sprawę Marthy bada ekspert sądowy, Casares, który sprawdza, czy kobieta naprawdę jest chora, czy raczej postanowiła przeżyć ostatnie lata życia z dala od zmartwień. Pojawia się też pytanie, czy wysłanie jej do szpitala wynikało z troski, czy chęci kontrolowania jej fortuny.

Premiera: 17/10/2025



„Zapach kobiety”



Niewidomy emerytowany pułkownik Frank Slade staje się najlepszym nauczycielem życia dla nieśmiałego studenta.

Premiera: 20/10/2025



„Wiking”



Islandia, X wiek. Książę Wikingów szuka zemsty na mordercach ojca.

Premiera: 22/10/2025



„Potwór z Florencji”



Seryjny morderca atakuje pary i sieje terror we Włoszech. Organy ścigania przyglądają się sprawie z 1968 r., która może być kluczem do schwytania Potwora z Florencji.

Premiera: 22/10/2025



„Nikt tego nie chce”, sezon 2.



Najpierw miłość, potem życie. Gdy ostatnio widzieliśmy się z agnostyczną podcasterką Joanne (Kristen Bell) i niekonwencjonalnym (seksownym) rabinem Noah (Adam Brody), wszyscy byli zadziwieni powstałą między nimi chemią. I to bez wyjątku — wśród zaskoczonych takim obrotem spraw znaleźli się nie tylko jej siostra Morgan (Justine Lupe), jego brat Sasha (Timothy Simons) i bratowa Esther (Jackie Tohn), ale nawet oni sami. Łączące ich uczucie okazało się silniejsze niż wszystkie przeszkody na drodze do szczęśliwego związku. Teraz oboje powracają z mocnym postanowieniem splecenia swoich dróg — a tym samym połączenia losów najbliższych. Nie da się jednak ukryć, że wciąż istnieją między nimi różnice, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. Wyzwaniem nie jest więc zakochanie się wbrew przeciwnościom losu, lecz zbudowanie wspólnego życia pomimo ich istnienia.

Premiera: 23/10/2025



„Chłopiec w pasiastej piżamie”



Ośmioletni syn niemieckiego oficera SS zaprzyjaźnia się z żydowskim chłopcem przebywającym w obozie.

Premiera: 23/10/2025



„Dom pełen dynamitu”



Film nagrodzonej Oscarem reżyserki Kathryn Bigelow. Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.

Premiera: 24/10/2025



„Inwigilacja”



Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.

Premiera: 27/10/2025



„Ballada o drobnym karciarzu”



W ociekających blichtrem kasynach Makau hazardzista uciekający przed przeszłością i długami popada w fascynację tajemniczą kobietą poznaną przy karcianym stole.

Premiera: 29/10/2025



„Aileen: Królowa seryjnych zabójców”



W latach 1989–1990 Aileen Wuornos zamordowała siedmiu mężczyzn na Florydzie. Ta seria morderstw ostatecznie zaprowadziła ją do celi śmierci. Jej egzekucja w 2002 roku oznaczała koniec tragicznego i skomplikowanego życia, na które należy spojrzeć z perspektywy współczesności. Film dokumentalny „Aileen: Królowa seryjnych zabójców”, wyprodukowany przez BBC Studios Documentary Unit, NBC News Studios i reżyserkę Emily Turner, ponownie przedstawia historię Aileen poprzez poruszające wywiady z osobami, które znały ją najlepiej. Dzięki niezwykłym materiałom archiwalnym byłej korespondentki programu Dateline, Michele Gillen, oraz nigdy wcześniej nieemitowanym wywiadom z Aileen przeprowadzonym w celi śmierci, dokument ten w końcu pozwala jej wypowiedzieć się w jej własnej historii. Poznajemy nowe spojrzenie na to, co – i dlaczego – się wydarzyło.

Premiera: 30/10/2025



„Juan Gabriel: Muszę, mogę i chcę”



Serial dokumentalny, którego twórcy dostali niezwykłą okazję skorzystania z prywatnego archiwum Juana Gabriela, w tym filmów nakręconych przez samego piosenkarza. Centralną postacią tej podzielonej na cztery odcinki kameralnej i odkrywczej opowieści jest Alberto Aguilera Valadez, czyli człowiek kryjący się za legendą meksykańskiego idola estrady i autora setek piosenek, który swój ból przekuwał w muzykę, całe życie walcząc ze stygmatami i uprzedzeniami. Serial zabiera widzów w podróż od początków kariery jednego z najbardziej uwielbianych artystów w Meksyku aż po kres jego życia, dając im wyjątkową i poruszającą możliwość przyjrzenia się jego dziedzictwu, które obecnie stanowi ugruntowaną część meksykańskiej popkultury i nadal porusza serca milionów na całym świecie.

Premiera: 30/10/2025



„Syn osła”



Theo opuszcza dom, gotów sprostać wyzwaniom dorosłości, ale wybuch drogowej agresji sprawia, że musi się poddać zarządzonej przez sąd terapii. Próbując pracować na pełen etat i jednocześnie zdystansować się od chaotycznej rodziny, szybko odkrywa, że bycie dorosłym jest o wiele trudniejsze, niż mu się wydawało.

Premiera: 30/10/2025



„Amsterdam Empire”



Aby wspiąć się na szczyt, Jack van Doorn, sławny i bogaty założyciel imperium coffeeshopów Jackal, musiał przez całą swoją karierę walczyć z przestępcami, konkurencją i absurdalnymi holenderskimi przepisami. Kiedy na światło dzienne wychodzi jego romans ze znaną dziennikarką, okazuje się, że ze swoim najgroźniejszym wrogiem... mieszkał pod jednym dachem. Zdradzona żona Betty, była diwa popu, doskonale zna jego słabe punkty i sekrety i nie spocznie, dopóki nie odbierze mu wszystkiego. Ten osadzony w samym sercu amsterdamskiego rynku konopi indyjskich ekstrawagancki dramat kryminalny ocieka luksusem — i brudem.

Premiera: 30/10/2025Czytaj też:

