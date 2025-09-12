Co nowego na Disney+? To będzie kosmicznie zabawny weekend

Disney+ ma dla widzów mieszankę, która łączy wielkie widowiska science fiction, animowane opowieści pełne emocji i powrót kultowych bohaterów. Wśród premier znalazły się zarówno świeże produkcje, jak i nowe sezony hitowych seriali, które przyciągnęły już miliony fanów na całym świecie.

„Obcy: Ziemia”

„Obcy: Ziemia” to historia tajemniczego statku kosmicznego, który rozbija się na naszej planecie. Ratownicy, zamiast ocalałych, znajdują na pokładzie drapieżne formy życia, bardziej przerażające, niż mogli się spodziewać. Młoda kobieta i oddział żołnierzy muszą stawić czoła największemu zagrożeniu w dziejach ludzkości. Walka o przetrwanie stanie się próbą, od której zależą losy całej Ziemi.

„Thunderbolts*”

Marvel natomiast stawia na drużynę, jakiej widzowie jeszcze nie znali. W filmie „Thunderbolts” grupa antybohaterów – Yelena Belova, Bucky Barnes, Czerwony Strażnik, Ghost, Taskmaster i John Walker – zostaje zwerbowana do tajnej misji. Na ich drodze staje Valentina Allegra de Fontaine, a wraz z nią pułapki, które zmuszą bohaterów do zmierzenia się z własną przeszłością. Pytanie, czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno, pozostaje otwarte.

„Lilo i Stich”

Na platformie pojawi się również aktorska adaptacja uwielbianej animacji „Lilo i Stich”. To wzruszająca opowieść o samotnej dziewczynce z Hawajów i zbiegłym kosmicie, który uczy ją, czym jest prawdziwa przyjaźń i jak ważna jest rodzina. Historia, która w 2002 roku podbiła serca widzów, dziś wraca w nowej odsłonie.

„Elio”

W najnowszej animacji Pixara „Elio” główny bohater – chłopiec z bujną wyobraźnią – przypadkiem zostaje wysłany do Komuny, międzyplanetarnej organizacji zrzeszającej obcych z najdalszych zakątków kosmosu. Elio zostaje błędnie uznany za ambasadora Ziemi i musi zmierzyć się z rolą, do której kompletnie nie jest przygotowany. Film zadebiutuje w serwisie 17 września.

„Zbrodnie po sąsiedzku”

Trio detektywów-podcasterów powraca. Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez znów wcielają się w Charlesa, Olivera i Mabel w piątym sezonie „Zbrodni po sąsiedzku”. Tym razem bohaterowie badają tajemniczą śmierć portiera Lestera, którego los wydaje się daleki od przypadku. Śledztwo prowadzi ich w głąb Nowego Jorku – od zaułków miasta po świat miliarderów i mafijnych układów. To opowieść o sekretnych powiązaniach i przemianach metropolii, w której dawni gracze walczą z nowymi, bezwzględnymi rywalami.

W obsadzie obok głównej trójki pojawią się m.in. Meryl Streep, Christoph Waltz, Renée Zellweger, Nathan Lane i Bobby Cannavale. Kolejne odcinki piątego sezonu będą trafiać na Disney+ co tydzień.

