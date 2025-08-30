Dobre kryminały do obejrzenia w weekend na Netflix

Weekend to idealny moment, by zanurzyć się w mroczny świat zagadek, tajemnic i intryg. Jeśli lubisz filmy, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty, na Netfliksie znajdziesz sporo tytułów, które wciągną cię od pierwszej sceny. Przygotowaliśmy listę 11 kryminałów, które sprawdzą się doskonale na wieczór pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

11 kryminałów na Netflix, które idealnie sprawdzą się w weekend

„Raees”



Zaradny chłopak o imieniu Raees zostaje królem nielegalnego handlu, ale próbuje łączyć życie poza prawem z pomaganiem ludziom.



„Przekładaniec”



Handlarz narkotykami postanawia skończyć z przestępczym procederem. Musi najpierw wykonać ostatnie zlecenie.



„Kolekcjoner”



Alex Cross z pomocą niedoszłej ofiary stara się uwolnić swoją siostrzenicę z rąk psychopatycznego porywacza-mordercy.



„Rozgrywka”



Nick zamierza ukraść cenne dzieło z sejfu urzędu celnego. Pomaga mu w tym Jack, który pracuje tam jako sprzątacz.



„Złodziej życia”



Agentka specjalna FBI prowadzi bardzo skomplikowane śledztwo w sprawie nieuchwytnego od 20 lat mordercy. Ten niebezpieczny psychopata nie tylko brutalnie morduje swoje ofiary, lecz także przejmuje ich osobowość.



„Przemytnik”



Ponad 80-letni Earl Stone będący na granicy bankructwa dostaje propozycję lukratywnej pracy. Jako kierowca staje się nieświadomym przemytnikem narkotyków na usługach meksykańskiego kartelu.



„Kolekcjoner kości”



Ekranizacja powieści Jeffery'ego Deavera. Sparaliżowany i pogrążony w depresji detektyw Lincoln Rhyme zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu seryjnego mordercy.



„Drogówka”



Historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, samochody i interesy. Wszystko się zmienia, gdy ginie jeden z nich.



„Zodiak”



San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.



„Sin City: Miasto grzechu”



Trzy historie, których akcja rozgrywa się w Basin City - Mieście Grzechu - będącym siedliskiem prostytutek, przestępców i skorumpowanych obrońców prawa.



„Siedem”



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.Czytaj też:

