Dobre kryminały do obejrzenia w weekend na Netflix
„Siedem”
Szukasz filmu na weekend? Sprawdź 11 kryminałów dostępnych teraz na Netflix, które nie pozwolą ci oderwać się od ekranu.

Weekend to idealny moment, by zanurzyć się w mroczny świat zagadek, tajemnic i intryg. Jeśli lubisz filmy, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty, na Netfliksie znajdziesz sporo tytułów, które wciągną cię od pierwszej sceny. Przygotowaliśmy listę 11 kryminałów, które sprawdzą się doskonale na wieczór pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

11 kryminałów na Netflix, które idealnie sprawdzą się w weekend

„Raees”

Zaradny chłopak o imieniu Raees zostaje królem nielegalnego handlu, ale próbuje łączyć życie poza prawem z pomaganiem ludziom.

„Przekładaniec”

Handlarz narkotykami postanawia skończyć z przestępczym procederem. Musi najpierw wykonać ostatnie zlecenie.

„Kolekcjoner”

Alex Cross z pomocą niedoszłej ofiary stara się uwolnić swoją siostrzenicę z rąk psychopatycznego porywacza-mordercy.

„Rozgrywka”

Nick zamierza ukraść cenne dzieło z sejfu urzędu celnego. Pomaga mu w tym Jack, który pracuje tam jako sprzątacz.

„Złodziej życia”

Agentka specjalna FBI prowadzi bardzo skomplikowane śledztwo w sprawie nieuchwytnego od 20 lat mordercy. Ten niebezpieczny psychopata nie tylko brutalnie morduje swoje ofiary, lecz także przejmuje ich osobowość.

„Przemytnik”

Ponad 80-letni Earl Stone będący na granicy bankructwa dostaje propozycję lukratywnej pracy. Jako kierowca staje się nieświadomym przemytnikem narkotyków na usługach meksykańskiego kartelu.

„Kolekcjoner kości”

Ekranizacja powieści Jeffery'ego Deavera. Sparaliżowany i pogrążony w depresji detektyw Lincoln Rhyme zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu seryjnego mordercy.

„Drogówka”

Historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, samochody i interesy. Wszystko się zmienia, gdy ginie jeden z nich.

„Zodiak”

San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.

„Sin City: Miasto grzechu”

Trzy historie, których akcja rozgrywa się w Basin City - Mieście Grzechu - będącym siedliskiem prostytutek, przestępców i skorumpowanych obrońców prawa.

„Siedem”

Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.Czytaj też:
