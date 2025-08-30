Dobre kryminały do obejrzenia w weekend na Netflix

Weekend to idealny moment, by zanurzyć się w mroczny świat zagadek, tajemnic i intryg. Jeśli lubisz filmy, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty, na Netfliksie znajdziesz sporo tytułów, które wciągną cię od pierwszej sceny. Przygotowaliśmy listę 11 kryminałów, które sprawdzą się doskonale na wieczór pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
11 kryminałów na Netflix, które idealnie sprawdzą się w weekend
„Raees”
Zaradny chłopak o imieniu Raees zostaje królem nielegalnego handlu, ale próbuje łączyć życie poza prawem z pomaganiem ludziom.
„Przekładaniec”
Handlarz narkotykami postanawia skończyć z przestępczym procederem. Musi najpierw wykonać ostatnie zlecenie.
„Kolekcjoner”
Alex Cross z pomocą niedoszłej ofiary stara się uwolnić swoją siostrzenicę z rąk psychopatycznego porywacza-mordercy.
„Rozgrywka”
Nick zamierza ukraść cenne dzieło z sejfu urzędu celnego. Pomaga mu w tym Jack, który pracuje tam jako sprzątacz.
„Złodziej życia”
Agentka specjalna FBI prowadzi bardzo skomplikowane śledztwo w sprawie nieuchwytnego od 20 lat mordercy. Ten niebezpieczny psychopata nie tylko brutalnie morduje swoje ofiary, lecz także przejmuje ich osobowość.
„Przemytnik”
Ponad 80-letni Earl Stone będący na granicy bankructwa dostaje propozycję lukratywnej pracy. Jako kierowca staje się nieświadomym przemytnikem narkotyków na usługach meksykańskiego kartelu.
„Kolekcjoner kości”
Ekranizacja powieści Jeffery'ego Deavera. Sparaliżowany i pogrążony w depresji detektyw Lincoln Rhyme zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu seryjnego mordercy.
„Drogówka”
Historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, samochody i interesy. Wszystko się zmienia, gdy ginie jeden z nich.
„Zodiak”
San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.
„Sin City: Miasto grzechu”
Trzy historie, których akcja rozgrywa się w Basin City - Mieście Grzechu - będącym siedliskiem prostytutek, przestępców i skorumpowanych obrońców prawa.
„Siedem”
Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.Czytaj też:
