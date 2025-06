Gdzie oni są? Najlepsze dokumenty na Netflix o zaginięciach, które poruszyły cały świat

Od lat historie zaginięć fascynują i przerażają zarazem. Zwłaszcza gdy dotyczą osób, które po prostu zniknęły – bez śladu, bez świadków, bez odpowiedzi. Takie sprawy budzą emocje, rodzą pytania i często stają się tematem medialnych śledztw, teorii spiskowych i dokumentów. Netflix, znany z mocnych produkcji true crime, nie unika tej tematyki. Jednym z najgłośniejszych tytułów był dokument o zaginięciu Madeleine McCann – brytyjskiej dziewczynki, która zniknęła w 2007 roku w Portugalii i do tej pory nie wiadomo, co się z nią stało, choć z tygodnia na tydzień na jaw wychodzą nowe tropy. Ale to tylko jedna z wielu wstrząsających historii, które znalazły swoje odbicie w produkcjach platformy.

Na tej liście zebraliśmy najciekawsze i najbardziej poruszające dokumenty dostępne na Netfliksie, które opowiadają o tajemniczych zaginięciach. Niektóre z nich pokazują dramat rodzin walczących o prawdę, inne skupiają się na policyjnych błędach czy niepokojących kulisach sprawy. Każdy z tych tytułów to nie tylko opowieść o konkretnej osobie, ale także głębszy obraz systemu, emocji i społecznego odbioru tragedii. Jeśli interesują cię sprawy, które wstrząsnęły opinią publiczną i pozostawiły więcej pytań niż odpowiedzi – ta lista jest dla ciebie.

Nie tylko Madeleine McCann. Dokumenty o głośnych sprawach zaginięć na Netflix

„Dziewczyna ze zdjęcia”



W wyniku niewyjaśnionej śmierci młodej matki oraz późniejszego porwania jej syna zostaje na nowo otwarta kwestia jej tożsamości, która pozostaje tajemnicą od dziesięcioleci. Jaki ma to związek z mordercą poszukiwanym przez władze federalne?



„Zaginione: Polowanie na seryjnego zabójcę z Long Island”



Młode seksworkerki pracujące w Nowym Jorku i na Long Island znikają, a ich rodziny rozpaczliwie próbują ustalić, co się z nimi stało. Tymczasem w 2010 roku w rejonie Gilgo Beach zostają znalezione szczątki kobiety, co prowadzi do serii podobnych odkryć w miejscu położonym nieopodal jednej z najchętniej odwiedzanych nowojorskich plaż. Mimo to zagadka "seryjnego zabójcy z Long Island" pozostała nierozwiązana przez 13 lat - aż w lipcu 2023 roku, po ukróceniu korupcji w szeregach służb odpowiedzialnych za śledztwo, w sprawie dochodzi do przełomu. Dwukrotnie nominowana do Oscara i nagrodzona Emmy reżyserka Liz Garbus ("Zaginione dziewczyny") zaprasza na dokument, w którym szczegółowo analizuje tę zagmatwaną i głośną sprawę, której akt finałowy rozgrywa się na naszych oczach.



„Zaginięcie Madeleine McCann”



Szczegółowa analiza zaginięcia trzyletniej Madeleine McCann. Dziewczynka zniknęła z nadmorskiego kurortu Praia de Luz w Portugalii, gdzie spędzała wakacje ze swoimi rodzicami. Sprawa odbiła się głośnym echem na całym świecie, gdy portugalska policja we współpracy ze Scotland Yardem rozpoczęła szeroko zakrojone śledztwo. To najgłośniejszy przypadek zaginięcia dziecka w historii Wielkiej Brytanii.



„Na miejscu zbrodni: Zaginięcie w hotelu Cecil”



Przez niemal sto lat hotel Cecil w Los Angeles stanowił centrum przestępczej działalności miasta. Dochodziło w nim do przedwczesnych zgonów i był on domem dla seryjnych morderców. W 2013 roku z hotelu Cecil zniknęła studentka Elisa Lam, rozpalając medialne szaleństwo i mobilizując globalną społeczność internetowych detektywów, którzy palili się do samodzielnego rozwiązania sprawy. Zaginięcie Lam — najnowszy rozdział w mrocznej historii hotelu — to mrożące krew w żyłach, hipnotyzujące spojrzenie na jedno z najbardziej nikczemnych miejsc w Los Angeles.



„Dziewczyna z Watykanu: Zaginięcie Emanueli Orlandi”



Rzym, rok 1983. Po skończonej lekcji muzyki 15-letnia Emanuela Orlandi znika bez śladu, a jej zaginięcie wplątuje Watykan w nierozwikłaną od dziesiątek lat tajemnicę.



„Sprawa Iwony Wieczorek”



W 2010 roku kamery monitoringu nagrały 19-letnią Iwonę Wieczorek wracającą z klubu nocnego do domu. Chwilę potem dziewczyna zniknęła a poszukiwanie odpowiedzi wciąż trwa.



„W ogień: Utracona córka”



Cathy Terkanian otrzymuje druzgocące wieści - córka, którą oddała do adopcji 35 lat wcześniej, zaginęła i prawdopodobnie nie żyje. Pragnienie odkrycia prawdy skłania Cathy do rozpoczęcia skrupulatnego, dziesięcioletniego dochodzenia przy wsparciu detektywa amatora oraz lokalnych władz, co prowadzi ją w głąb pełnego tajemnic świata zaginionych osób. Jej podróż udokumentował reżyser Ryan White.



„Zaginięcie Birgit Meier”



Birgit Meier znika, ale policja ma inne sprawy na głowie. Tylko Wolfgang Sielaff — jej brat, który jest też detektywem — podejrzewa, że padła ofiarą brutalnego przestępstwa. W czasie przeszukania domu podejrzanego policjanci dokonują makabrycznego odkrycia.



„Gdzie jest Marta?”



Marta del Castillo, 17-latka z Sewilli, wyszła na spotkanie ze swoim chłopakiem — Miguelem Caracaño — i nigdy nie wróciła do domu. 20 lat po jej zniknięciu policja znajduje dowody, które wywołują falę aresztowań. Pięciu podejrzanych, siedem różnych historii mordercy, który przyznał się do winy, dwa sprzeczne wyroki, jedna osoba oskarżona o tuszowanie faktów i wciąż nieodnalezione ciało ofiary. Dwanaście lat później ten dokument analizuje przełomową, jedną z najdziwniejszych w historii Hiszpanii sprawę.



„Zaginieni: Wyścig z czasem”



Dołącz do detektywów z biura szeryfa z Karoliny Południowej, którzy ścigają się z czasem, by odnaleźć osoby zaginione w tajemniczych okolicznościach.



„MH370: Samolot, który zniknął”



Lot 370 linii Malaysian Airlines miał być rutynowym całonocnym przelotem z Kuala Lumpur do Pekinu z 239 pasażerami i członkami załogi na pokładzie. Jednak wkrótce po starcie w spokojną noc 2014 roku MH370 na zawsze zniknął z ekranów radarów. Szokujące rozpłynięcie się w powietrzu samolotu pasażerskiego trafiło na pierwsze strony gazet, wywołało zamieszki i stało się koszmarem dla krewnych pasażerów. Cały świat zaczął szukać odpowiedzi, które nigdy nie nadeszły. Ten nakręcony przez RAW w siedmiu krajach wstrząsający serial dokumentalny wykorzystuje mocne zdjęcia archiwalne do rekonstrukcji feralnej nocy, dając widzom szansę poznania trzech najbardziej kontrowersyjnych teorii dotyczących zniknięcia samolotu. Zawiera również wywiady z członkami rodzin pasażerów, naukowcami, dziennikarzami i zwykłymi ludźmi z całego świata, którzy po dziewięciu latach nie chcą porzucić nadziei na wyjaśnienie tej zagadki. To historia pełna spisków i niewyjaśnionych okoliczności, podejrzanych postaci i oficjalnej ciszy w eterze — ale przede wszystkim okazja do podtrzymania pamięci o tych, którzy zaginęli w jednej z największych nierozwiązanych zagadek naszych czasów, i do dalszego poszukiwania odpowiedzi.



„Porwana w biały dzień”



Rodzina Brobergów pada ofiarą manipulatora, który dwukrotnie porywa ich nastoletnią córkę.



„Zaginięcie Lucie Blackman”



Gdy 21-letnia brytyjska stewardessa Lucie Blackman zostawia swoje londyńskie życie, aby spędzić ekscytujący rok w Tokio, jej rodzice i przyjaciele nie mają pojęcia, że zaledwie trzy tygodnie później zaginie bez śladu. Niedługo potem rozpoczyna się zawiłe międzynarodowe śledztwo mające na celu jej odnalezienie, prowadzone przez zespół nieustępliwych japońskich detektywów. Ta trzymająca w napięciu historia prawdziwej zbrodni jest opowiedziana zarówno przez pryzmat fascynującego śledztwa, jak i emocji ojca Lucie, który nigdy nie traci nadziei, że jego córka odnajdzie się żywa. Ich wyścig z czasem wiedzie przez mroczny półświatek Tokio, prowadząc wreszcie do ujawnienia tragicznej prawdy o jej śmierci z rąk jednego z najbardziej odrażających przestępców seksualnych w kraju.



„Trzy śmierci Mariseli Escobedo”



Dokument ukazuje krucjatę nieugiętej matki, która chce doprowadzić do ukarania mordercy swojej córki, gdy meksykański system sprawiedliwości nie potrafił tego zrobić.Czytaj też:

