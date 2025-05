5 hitów na HBO Max, 4 perełki na Netflix. Tytuły idealne na deszczowy weekend

Gdy za oknem kapryśna pogoda lub po prostu marzy się chwila relaksu, nic nie działa tak kojąco jak dobrze opowiedziana historia — pełna emocji, napięcia, humoru lub refleksji. Ale wśród setek tytułów dostępnych na platformach streamingowych łatwo się pogubić. Co obejrzeć, żeby nie żałować straconego czasu? Jakie produkcje naprawdę warto włączyć, by być na bieżąco z nowościami?

Z pomocą przychodzi nasz subiektywny przegląd najlepszych propozycji na ten weekend. Przygotowaliśmy listę pięciu hitów z HBO Max i czterech prawdziwych perełek tego tygodnia z Netflix. Bez względu na to, czy szukasz mocnego thrillera, poruszającego dramatu, błyskotliwej komedii czy serialu, który wciąga już od pierwszego odcinka — znajdziesz tu coś dla siebie. Gotowy na filmowy maraton? Sprawdź, co cię zainteresuje.

Weekend przed ekranem: Najlepsze hity i perełki do obejrzenia na HBO Max i Netflix

„Duster” (HBO Max)



W 1972 roku pierwsza czarnoskóra agentka FBI (Rachel Hilson) rekrutuje kierowcę (Josh Holloway), aby pomógł jej rozbić syndykat przestępczy.



„Kraven Łowca” (HBO Max)



Złoczyńcy nie rodzą się, lecz są tworzeni. Poruszająca opowieść o tym, jak i dlaczego powstał jeden z najbardziej ikonicznych złoczyńców Marvela.



„Wspomnienia płonącego ciała” (HBO Max)



Wspomnienia, sekrety i tęsknoty trzech kobiet, które zostały splecione w poetycki sposób.



„Zabić wspomnienia” (HBO Max)



Dwaj koledzy ze studiów przypadkiem spotykają się po latach. Jeden z nich w wyniku ataku na WTC stracił całą rodzinę i potrzebuje kogoś, kto pomoże mu otrząsnąć się z tej tragedii.



„Krwawe trofeum” (HBO Max)



Śledztwo dziennikarki Ewy Galicy w sprawie nielegalnego handlu rogami nosorożców prowadzi do Polski. Wietnamska mafia i walka o przetrwanie zagrożonego gatunku.



„Rezerwat”



Kiedy Ruby, młoda filipińska au pair, znika na jednym z najzamożniejszych osiedli północnej Kopenhagi, jej sąsiadka, Cecilie, jest pewna, że coś się stało. Jej własna au pair, Angel, zaczyna analizować plotki krążące wśród okolicznych opiekunek, a do tego pojawia się coraz więcej przesłanek wskazujących na przestępstwo. Sprawa zaginionej cudzoziemki nie jest jednak na szczycie listy priorytetów policji, dlatego świeżo upieczona śledcza Aicha bardzo potrzebuje wsparcia. Na swoje szczęście może liczyć na pomoc Cecilie i Angel. Stopniowo odkrywają, jaką władzą i przywilejami cieszą się miejscowi bogacze. Cecilie, która próbuje rozwikłać tajemnicę zaginięcia Ruby, zostaje wystawiona na wielką próbę, kiedy okazuje się, że tropy prowadzą do… jej własnej rodziny. Musi teraz mocno przyjrzeć się kwestiom, na które dotąd nie zwracała uwagi, oraz z zupełnie nowej perspektywy spojrzeć na swoją rodzinę i otoczenie, w którym wychowuje dzieci.



„Zgniłe dziedzictwo”



Federico Seligman (Jose Coronado) postanawia usunąć się z biznesu medialnego, aby dojść do siebie po dwóch latach choroby. Po powrocie odkrywa, że jego synowie zmienili się nie do poznania i prowadzą firmę w kierunku, z którym ojciec nie potrafi się pogodzić. Federico nie cofnie się przed niczym, aby nie dopuścić do zniweczenia jego dziedzictwa.



„Fred i Rose West: Brytyjski horror”



Serial dokumentalny o życiu oraz zbrodniach najaktywniejszego i zasłużenie cieszącego się jak najgorszą sławą małżeństwa seryjnych zabójców w Wielkiej Brytanii. Ten trzyczęściowy serial, którego twórcy uzyskali na wyłączność dostęp do niepublikowanych wcześniej policyjnych materiałów filmowych i dźwiękowych, pokazuje, w jaki sposób śledczym hrabstwa Gloucestershire udało się odnaleźć ciała 12 ofiar Westów, postawić małżonków w stan oskarżenia i przynieść ukojenie rodzinom zamordowanych.



„Renfield”



Reinfeld, sługa hrabiego Draculi, postanawia zmienić swoje życie po odnalezieniu miłości.Czytaj też:

Nie gaś światła! Najlepsze horrory, które znajdziesz na streamingach w PolsceCzytaj też:

Ten norweski serial to ukryta perełka. Tylko jeden sezon