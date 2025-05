Nie gaś światła! Najlepsze horrory, które znajdziesz na streamingach w Polsce

Lubisz dreszczyk emocji? A może szukasz filmu, który skutecznie podniesie ci ciśnienie i sprawi, że przez chwilę nie będziesz chciał wyłączyć światła? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś.

Na dostępnych w Polsce platformach streamingowych nie brakuje mocnych, klimatycznych i przerażających produkcji – zarówno klasyków gatunku, jak i świeżych tytułów, które skutecznie potrafią zaskoczyć nawet największych fanów horrorów. Od mrocznych opowieści o nawiedzonych domach po psychologiczne thrillery zebraliśmy dla ciebie zestaw najlepszych horrorów, które aktualnie możesz obejrzeć w Polsce na Netflixie, HBO Max, Prime Video, Disney+, SkyShowtime i innych platformach.

Przygotuj popcorn, zgaś światło (o ile się odważysz) i sprawdź, które tytuły powinny trafić na twoją listę „do obejrzenia”. Oto nasze zestawienie najlepszych horrorów dostępnych na serwisach streamingowych w Polsce.

Najlepsze horrory dostępne na platformach streamingowych w Polsce

„Egzorcyzmy Emily Rose”



Emily zostaje opętana przez demony. W trakcie egzorcyzmów umiera, a ksiądz, który je odprawiał, zostaje oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci.

Film do obejrzenia na: Max, Prime Video



„Resident Evil”



Na terenie tajnego kompleksu badawczego zostaje uwolniony wirus, zamieniający żywe istoty w zombie. Grupa ocalałych stara się wydostać z wrogiego miejsca.

Film dostępny na: FilmBox+, Megogo, Prime Video, Premiery Canal+, Polsat Box Go



„Stygmaty”



Ateistka Frankie Paige podczas kąpieli odkrywa na ciele stygmaty odpowiadające ranom, które zostały zadane Chrystusowi. Gdy historia zaczyna się powtarzać, sprawę, mimo niezadowolenia Watykanu, zamierza wyjaśnić jeden z księży.

Film do obejrzenia na Prime Video



„Pearl”



Rok 1918. Uwięziona na odosobnionej farmie swojej rodziny Pearl opiekuje się chorym ojcem pod apodyktycznym okiem swojej pobożnej matki.

Film do obejrzenia na: Netflix, Prime Video, Premiery Canal+



„Diabeł”



Styczeń 1793 roku. Wojska pruskie na mocy układów rozbiorowych wkraczają do Wielkopolski. Z klasztoru, w którym żołnierze dokonują rzezi, nieznajomy wyprowadza Jakuba, niedoszłego królobójcę, i młodą zakonnicę. Jakub jest świadkiem ślubu zawieranego przez jego dawną narzeczoną, teraz brzemienną, z jego przyjacielem oraz wyuzdanego aktu miłosnego, po którym dostaje ataku epilepsji. Nieznajomy daje Jakubowi brzytwę mówiąc, że może być Jezusem oczyszczającym świat od zła i grzechu.

Film do obejrzenia na Canal+



„Zagadka nieśmiertelności”



Błogie życie pary wampirów, Miriam i Johna, zakłóca nagłe starzenie się mężczyzny. Kochankowie szukają pomocy u dr Sary Roberts pracującej nad eliksirem młodości.

Film do obejrzenia na Megogo



„Mucha”



Naukowiec Seth Brundle wskutek nieudolnie przeprowadzonego eksperymentu zaczyna przemieniać się w człowieka-muchę.

Film do obejrzenia na Disney+, Megogo, Prime Video



„Od zmierzchu do świtu”



Po wzięciu zakładników dwaj przestępcy uciekają do Meksyku. Zatrzymują się w przydrożnym lokalu, nie wiedząc, że to siedlisko wampirów.

Film obejrzycie na: SkyShowtime, Premiery Canal+



„Tylko kochankowie przeżyją”



Para krwiopijców odbudowuje swój związek sprzed lat. Na przeszkodzie staje im młodsza siostra wampirzycy.

Film dostępny na: Polsat Box Go, Premiery Canal+



„Jeździec bez głowy”



Nowojorski policjant przybywa do małej osady, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw dokonywanych rzekomo przez jeźdźca bez głowy.

Film dostępny na: Netflix, Prime Video



„Omen”



Amerykański dyplomata adoptuje w tajemnicy przed żoną małego chłopca. Wkrótce mężczyzna odkrywa pochodzenie dziecka.

Film dostępny na: Disney+, Premiery Canal+



„Godzina wilka”



Malarz walczy z koszmarami sennymi, które stają się coraz bardziej intensywne.

Film dostępny na TVP VOD



„Egzorcysta”



Kiedy córka aktorki zaczyna się dziwnie zachowywać, a lekarze orzekają, że jest zdrowa, kobieta wzywa egzorcystę.

Film obejrzycie na: Player, Prime Video, Megogo



„Uciekaj!”



Czarnoskóry mężczyzna udaje się ze swoją białą partnerką do posiadłości jej rodziców. Panująca tam atmosfera wprawia go w niepokój.

Film dostępny na: Prime Video, Premiery Canal+



„Inni”



Koniec II wojny światowej. Grace (Nicole Kidman) wraz z dwójką dzieci mieszka w pięknym wiktoriańskim dworze. Chłopiec i dziewczynka cierpią na rzadką chorobę, fotofobię - alergię na światło słoneczne. W ponurym domu obowiązują bezlitosne reguły: dom jest zawsze pogrążony w półmroku, a drzwi nie wolno otwierać nie zamknąwszy uprzednio wszystkich innych. Nagle dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Czemu służba opuszcza dom w niewyjaśnionych okolicznościach? Dlaczego córka opowiada o dziwnych postaciach krążących po domu i dlaczego Grace ma wrażenie, że nie są to dziecinne fantazje?

Film do obejrzenia na: FilmBox +



„Lighthouse”



Historia dwóch strażników latarni morskiej, którzy w obliczu samotności powoli tracą zdrowie psychiczne, a wkrótce zaczynają im zagrażać ich własne najgorsze koszmary.

Film dostępny na: Max, Player, Prime Video



„Paprika”



Psychoterapeutka wyrusza na poszukiwania skradzionej maszyny do kontrolowania snów, aby zapobiec globalnej katastrofie.

Film obejrzycie na: Max, Player, Prime Video



„Coś”



Grupa amerykańskich badaczy odnajduje na Antarktyce istotę pozaziemską i przekonuje się, że obcy organizm nie ma pokojowych zamiarów.

Film dostępny na SkyShowtime



„Dziecko Rosemary”



Rosemary Woodhouse (Mia Farrow) jest młodą gospodynią domową, która pragnie założyć rodzinę ze swoim mężem Guyem (John Cassavetes). Para wprowadza się do będącego ikoną nowojorskiego budynku o nazwie Bramford. Młodzi zaprzyjaźniają się tam z ekscentrycznym starszym małżeństwem – Romanem (Sidney Blackmer) oraz Minnie (Ruth Gordon) Castevetami. Niedługo później Rosemary zachodzi w ciążę. Niestety w jej życiu zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a najbliżsi znajomi po kolei znikać.

Film do obejrzenia na: SkyShowtime, Prime Video, Premiery Canal+, Megogo



„Jestem legendą”



Tajemniczy wirus wymordował lub zamienił w krwiożercze bestie prawie całą ludzkość. Samotny naukowiec Robert Neville poszukuje szczepionki, by odwrócić mutację.

Film dostępny na: Megogo, Prime Video, Player



„Wywiad z wampirem”



Historia wdowca, który by przestać cierpieć, zostaje przemieniony w wampira. Jego charakter nie pozwala mu zabijać ludzi z zimną krwią, ale nie jest na tyle silny, by wybrać samobójstwo.

Film do obejrzenia na: Megogo, Player, Prime Video



„Lśnienie”



Jack podejmuje pracę stróża odciętego od świata hotelu Overlook. Wkrótce idylla zamienia się w koszmar.

Film do obejrzenia na: Megogo, Premiery Canal+, Player

