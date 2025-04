Dobre filmy dostępne teraz na Disney+. Wybraliśmy perełki serwisu

Disney+, chociaż kojarzy się głównie z animacjami Disneya i klasykami Pixara, to jest znacznie bogatszy i stale się rozwija.W bibliotece serwisu znajdziemy wzruszające dramaty, inteligentne komedie czy nostalgiczne hity sprzed lat. Szczególnie w ostatnich miesiącach na platformie pojawiło się sporo nowości i ciekawych tytułów, które łatwo przeoczyć w gąszczu propozycji. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie filmów, które naszym zdaniem szczególnie warto obejrzeć – niezależnie od tego, czy szukasz emocjonującej przygody, czegoś do pośmiania się z całą rodziną, czy wieczoru z ambitnym kinem. Wśród naszych rekomendacji znajdziesz zarówno głośne premiery, jak i mniej znane perełki, które zasługują na większą uwagę.

Dobre filmy na Disney+, których prawdopodobnie nie oglądałeś

„Dusiciel z Bostonu”



Oparta na faktach historia Loretty McLaughlin i Jean Cole, pionierskich reporterek „Record American”, które nagłośniły sprawę wstrząsających morderstw Dusiciela z Bostonu.



„Dziewczyny z kalendarza”



Grupa kobiet w średnim wieku wydaje kalendarz ze swoimi nagimi zdjęciami, by pozyskać fundusze na funkcjonowanie miejscowego szpitala.



„Patrz jak kręcą”



Zmęczony życiem inspektor Stoppard oraz młoda, entuzjastyczna policjantka Stalker zajmują się sprawą morderstwa na West Endzie.



„Bad Company – Czeski łącznik”



Agent CIA zostaje zabity podczas misji w Pradze. Agencja werbuje jego brata bliźniaka, by dokończył misję odzyskania skradzionej bomby atomowej.



„Fresh”



Młoda dziewczyna próbuje przetrwać niezwykłe apetyty swojego nowego chłopaka.



„Dom Nocny”



Owdowiała kobieta zaczyna odkrywać niepokojące sekrety swojego niedawno zmarłego męża.



„W domu innego”



Powojenne Niemcy, rok 1946. Rachael przybywa do zrujnowanego Hamburga w środku mroźnej zimy, by dołączyć do swego męża, Lewisa, brytyjskiego pułkownika, któremu powierzono zadanie odbudowania miasta.



„Stan oblężenia”



Ze względu na liczne ataki terrorystyczne rząd USA wprowadza stan wyjątkowy obejmujący Nowy Jork. Agent Hubbard i generał Devereaux rozpoczynają śledztwo, które ma zdemaskować zamachowców.



„Lekcja przetrwania”



Rywalizujący o kobietę mąż i kochanek znajdują się w tragicznym położeniu. By przeżyć, muszą współpracować.



„Żegnaj Christopher Robin”



A.A. Milne wraz z żoną i synem przeprowadza się na wieś, gdzie tworzy powieść o Kubusiu Puchatku.



„Wojna płci”



Historia rozegranego w 1973 roku meczu tenisowego pomiędzy ówczesną pierwszą rakietą świata, Billie Jean King, a byłym mistrzem i notorycznym oszustem, Bobbym Riggsem.



„Kompletnie nieznany”



Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych XX w. W epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny 19-latek z Minnesoty wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki.



„Rodzaje życzliwości”



Wielowątkowa historia, w której pewien mężczyzna próbuje oszukać los, policjant kwestionuje postępowanie żony po jej rzekomym utonięciu, a kobieta usiłuje odnaleźć człowieka, mającego zostać duchowym przewodnikiem.



„Co kryje prawda”



Po wyjeździe córki na studia Norman i Claire wyprowadzają się z miasta. Wkrótce w nowym domu zaczyna straszyć.



„Tolkien”



Kluczowe lata z życia nastoletniego Tolkiena, który po śmierci matki trafia do szkoły z internatem, gdzie odnajduje przyjaźń, miłość i artystyczną inspirację.



„Bezdroża”



Jack niedługo bierze ślub, więc Miles zabiera go w podróż, podczas której wypiją litry wina i uwikłają się w skomplikowane relacje z dwiema kobietami.



„Rushmore”



Max Fischer jest jednym z najgorszych uczniów elitarnej szkoły. Podczas gdy grozi mu wydalenie, zakochuje się w nauczycielce.



„Pomiędzy nami górami”



Para obcych sobie ludzi przeżywa katastrofę samolotu w górach. Są zdani sami na siebie i mimo poważnych obrażeń muszą walczyć o przeżycie.



„Twój Simon”



Siedemnastoletni Simon Spier jest gejem, ale nie powiedział o tym jeszcze nikomu ze swego otoczenia. Nie wie także, kim jest anonimowy kolega z klasy, w którym zakochał się, poznając go w internecie.



„Tytani”



W okresie integracji rasowej lokalna drużyna futbolowa zatrudnia na stanowisku trenera czarnoskórego mężczyznę. Nie wszystkim podoba się ta decyzja.



„Ostatni pojedynek”



Opowieść o zdradzie i zemście rozgrywająca się w scenerii czternastowiecznej Francji, gdzie brutalność i przemoc wobec kobiet są na porządku dziennym.



„Kronika”



Trzech nastolatków nieoczekiwanie zyskuje moc telekinezy.



„Dobrzy nieznajomi”



Po spotkaniu z tajemniczym sąsiadem scenarzysta Adam niespodziewanie trafia do rodzinnego domu, w którym odkrywa, że zmarli rodzice nadal żyją.



„Sztuka dorastania”



George to samotnik, który we wszystko co robi wkłada jak najmniej wysiłku. Nieoczekiwana przyjaźń z piękną i popularną Sally sprawia, że chłopak zaczyna gonić za swoimi marzeniami.



„Con Air – lot skazańców”



Samolot przewożący najniebezpieczniejszych skazańców zostaje przez nich opanowany. Zwolniony warunkowo Cameron, będąc na pokładzie, stara się powstrzymać kryminalistów.



„Siła strachu”



Kiedy matka Emily popełnia samobójstwo, dziewczynka wraz z ojcem zamieszkuje na wsi, gdzie zaprzyjaźnia się z tajemniczym Charliem.



„Kupiliśmy zoo”



Po śmierci żony Benjamin kupuje ogród zoologiczny, by przywrócić mu dawną świetność.



„Dobry rok”



Brytyjski biznesmen dziedziczy prowansalską winnicę wuja i na nowo odkrywa czar miejsca, w którym jako dziecko spędził dużo czasu.



„Ratując pana Banksa”



Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o powstawaniu „Mary Poppins” i burzliwych relacjach Walta Disneya z autorką P.L. Travers, które niemal doprowadziły do klęski tej produkcji.



„Cruella”



Historia o buntowniczych początkach jednej z najbardziej znanych i genialnych postaci, legendarnej Cruelli de Mon.



„Nomadland”



Kobieta po sześćdziesiątce wybiera wędrowne życie współczesnego nomady, po tym jak w wyniku recesji straciła swój dobytek.



„Menu”



Młoda para wybiera się na odległą wyspę, do ekskluzywnej restauracji. Okazuje się jednak, że nie wszystko jest takie jakim się wydaje a w menu czekają zaskakujące niespodzianki.



„Duchy Inisherin”



Życie dwóch długoletnich znajomych znajduje się w impasie, gdy jeden z nich nagle kończy ich przyjaźń, co ma nieoczekiwane konsekwencje dla nich obydwu.



„Stoker”



Po tajemniczej śmierci ojca do domu Indii i jej niestabilnej emocjonalnie matki wprowadza się nieznany dotąd wujek, którego dziewczyna podejrzewa o złe intencje.



„Droga do zatracenia”



Michael Sullivan jest człowiekiem od czarnej roboty w czasach panowania Ala Capone. Kiedy jego syn staje się świadkiem morderstwa, całej rodzinie grozi niebezpieczeństwo.



„Brooklyn”



Młoda irlandzka imigrantka Eilis Lacey w latach 50. udaje się do Nowego Jorku.



„Le Mans '66”



Na zlecenie Henry'ego Forda II amerykański projektant Carroll Shelby i brytyjski kierowca Ken Miles podejmują wyzwanie pokonania samochodów ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans.



„Nie opuszczaj mnie”



Kathy, Ruth i Tommy to przyjaciele, którzy dorastali w angielskiej szkole z internatem nazywanej Hailsham. Po latach ich drogi splatają się ponownie.



„Woda dla słoni”



Po śmierci rodziców Jacob trafia do cyrku prowadzonego przez bezwzględnego Augusta. Wkrótce zakochuje się w jego żonie Marlenie.



„Mała Miss”



Dysfunkcyjna rodzina wyrusza w daleką podróż małym busem, by 7-letnia Olive mogła wziąć udział w konkursie piękności dla dzieci.



„Biedne istoty”



Młoda kobieta zostaje przywrócona do życia przez ekscentrycznego naukowca.



„Sekretne życie Waltera Mitty”



Walter Mitty to marzyciel uciekający w świat wyobraźni. Kiedy jego kariera zostanie zagrożona, wyruszy w podróż, która da początek wydarzeniom bardziej niezwykłym niż jego fantazje.



„Obdarowani”



Frank samotnie wychowuje swoją niezwykle uzdolnioną siostrzenicę Mary. Gdy talent dziewczynki ujawnia się, musi zawalczyć o prawa rodzicielskie z babcią dziewczynki. Czytaj też:

2 hity od Max kontra 2 perełki od Netflix. Te tytuły dziś zawładną widzamiCzytaj też:

Filmy z najlepszymi plot twistami. Zakończenia rozwalą ci głowę