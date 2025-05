Filmy, które wciągnęły Polaków – najnowsze TOP 6 z Max

W ostatnich dniach widzowie Max chętnie sięgali po kilka konkretnych tytułów, jednocześnie wynosząc je do czołówki najczęściej oglądanych filmów w Polsce. Choć w ofercie serwisu dostępnych jest tysiące tytułów, to właśnie te sześć produkcji przyciągnęło największą uwagę widzów w ostatnim czasie. Część z nich to głośne filmy z kinową przeszłością, inne zdobywają popularność czy drugie życie dzięki nowym opiniom widzów, którymi dzielą się w sieci.

Na liście znajdziecie thrillery, dramaty, filmy akcji i komedie. To dość różnorodny zestaw, który pokazuje, że gusta widzów są zróżnicowane, a popularność nie zawsze idzie w parze z wysokimi ocenami krytyków. Sprawdź, o czym teraz mówią wszyscy filmowi maniacy!

Najchętniej oglądane na Max – 6 filmów, które podbiły Polskę

6. „Pierwsza klasa”

Ana, ambitna stażystka w domu aukcyjnym, przypadkiem dostaje miejsce w pierwszej klasie, gdy szefowa niespodziewanie wysyła ją w delegację do Londynu. Gdy dziewczyna wczuwa się w wygodne życie w luksusowym fotelu, poznaje przystojnego i zamożnego Williama i postanawia nieco dłużej pozostać w tym świecie fantazji.

5. „Diagnoza: Dysydent”

Film przenosi nas do poprzedniego stulecia. Jego temat, poruszony po raz pierwszy w filmie fabularnym, otwiera jedną z najbardziej haniebne i przerażających kart w historii ZSRR – tak zwaną „psychiatrię karną” wykorzystywaną przez KGB w walce z dysydentami politycznymi i religijnymi. Bohaterem filmu jest młody człowiek, który chce czuć się wolny w swoim kraju – swobodnie słuchać muzyki rockowej czy nosić długie włosy. Jednak jego tęsknota za wolnością zderza się z okrucieństwem systemu w kraju, w którym KGB stosuje najbardziej brutalne metody kontrolowania ludzi takich jak on.

4. „Dom Gucci”

Jak daleko posunie się rodzina Gucci, by nie wypuścić z rąk kontroli nad swoją fortuną? Inspirowany prawdziwą historią dramat biograficzny śledzi losy włoskiej rodziny, która zbudowała jedno z najsłynniejszych imperium mody na świecie. Trzy dekady miłości, zdrad, dekadencji i zemsty, zwieńczone są niespodziewanym morderstwem, które pokazuje, co znaczy nazwisko Gucci.

3. „Armand”

W ostatnich dniach roku szkolnego Elisabeth zmierza na zaimprowizowane spotkanie rodziców z nauczycielami. Doszło do bójki pomiędzy jej synem, sześcioletnim Armandem, a jego kolegą Jonem. Sytuacja jest krępująca, wszyscy obecni czują się bardzo niekomfortowo. Incydent między dwoma chłopcami wywołuje serię wydarzeń, starcie rodziców i pracowników szkoły – potyczkę o odkupienie, w której pojawiają się szaleństwo, pożądanie i obsesja.

2. „Towarzysz”

W sielskiej scenerii luksusowej posiadłości nad jeziorem, grupa przyjaciół spotyka się na weekendowym wyjeździe. Wśród nich jest Iris (Sophie Thatcher), młoda kobieta o tajemniczej aurze, która doskonale wpisuje się w towarzystwo – jest charyzmatyczna, piękna, elokwentna i emanuje spokojem. Jednak z czasem atmosfera gęstnieje, a relacje między uczestnikami spotkania stają się coraz bardziej dziwne i napięte. Iris zaczyna dostrzegać, że nie wszystko w okół niej jest takie, jak pozornie się wydaje. Tajemnice posiadłości, skomplikowane relacje i podejrzane wydarzenia prowadzą do odkrycia, które wstrząsa bohaterami i zmusza ich do zrewidowania własnych przekonań na temat tożsamości i moralności.

1. „Przebaczony”

David i Jo, para bogatych Londyńczyków, wybierają się do Maroka na przyjęcie swojego przyjaciela. Jadąc przez pustynię, David potrąca i zabija lokalnego chłopca. Bohaterowie będą starali się zatuszować sprawę i uniknąć odpowiedzialności – ale nie będzie to takie łatwe. W głównych rolach – Ralph Fiennes i Jessica Chastain.

