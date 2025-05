Najlepsze horrory na Max według ocen widzów. Mroczne perełki platformy

Na liście znajdziesz zarówno klasyki grozy, które nie tracą na sile mimo lat, jak i nowe, zaskakujące produkcje, które zdobyły uznanie fanów gatunku. Niezależnie od tego, czy lubisz duszny klimat psychologicznego horroru, makabrę slashera, czy nadprzyrodzone opowieści o duchach – w naszym rankingu ponad 30 pozycji znajdziesz coś idealnego dla siebie. Lista powstała w oparciu o oceny widzów – bo kto lepiej wie, co naprawdę działa na wyobraźnię?

Sprawdź nasze zestawienie i przekonaj się, które horrory na Max naprawdę warto obejrzeć. Ale uwaga – niektóre sceny mogą chodzić ci po głowie jeszcze długo po seansie...

Co straszy najlepiej? Te horrory na Max mają najwyższe oceny

31. „Oskórowana”



W starym budynku pośrodku bagna mieszkają dwie dziwne kobiety, które są bliźniaczkami syjamskimi. W nocy jedna z nich ma przerażające koszmary, w których widzi ciało swojej siostry pokrywające jej własne.



30. „Rodzice kontra duch”



Josh i Rohan planują weekendowy wypad, aby przedstawić sobie nawzajem swoich rodziców. Szybko jednak odkrywają, że ich wynajęty dom jest nawiedzony.



29. „Venus”



Tancerka okrada szefa i ucieka, znajdując schronienie u siostry. Kiedy ta znika, zostawiając pod jej opieką córkę, podążająca za nią mafią to niewielki problem, niż ten z jakim będzie zmuszona się zmierzyć!



28. „Ona słucha”



Rodzina Curtisów zostaje wybrana do przetestowania nowego urządzenia domowego - cyfrowego asystenta o nazwie AIA, które uczy się zachowań ludzi, aby przewidywać ich potrzeby.



27. „Stolik kawowy”



Młoda para kupuje nowy stolik kawowy, który zmienia ich życie za sprawą serii nieprzewidzianych i niepokojących zdarzeń.



26. „Hellraiser”



Młoda kobieta zmagająca się z nałogiem wchodzi w posiadanie kostki LeMarchanda nieświadoma, że ​​za jej pomocą przywoła cenobitów.



25. „Miasteczko Salem”



Pisarz wraca do rodzinnego miasta tylko po to, by odkryć, że wszyscy, których znał, są teraz wampirami.



24. „Boogeyman”



Nastolatka i jej młodsza siostra próbują odnaleźć się w świecie po śmierci matki, gdy na ich drodze staje nowe zagrożenie – złowroga siła, która wybrała sobie ich na swoje ofiary.



23. „Noc Dziękczynienia”



Po zamieszkach w Czarny Piątek, które zakończyły się tragedią, tajemniczy zabójca zainspirowany Świętem Dziękczynienia terroryzuje mieszkańców Plymouth.



22. „Pocałunek wampira”



Narcystyczny agent literacki spędza noc z dziewczyną, którą uważa za wampirzycę. Wkrótce zaczyna popadać w obłęd.



21. „The Watchers”



28-letnia artystka, gubi się w dziewiczej puszczy. Razem z trójką nieznajomych wpada w pułapkę i każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stwory, które widzą wszystko.



20. „Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo”



Młoda wampirzyca Sasha nie chce zabijać. Kiedy rodzice odcinają jej dostęp do krwi, dziewczyna spotyka Paula, samotnego nastolatka ze skłonnościami samobójczymi.



19. „Apokawixa”



Grupa maturzystów zmęczonych lockdownami postanawia zorganizować imprezę życia nad morzem.



18. „Barbarzyńcy”



Kobieta rezerwuje dom na noc, jednak kiedy do niego przyjeżdża okazuje się, że ktoś już tam jest. Mimo to postanawia w nim spać.



17. „Teksańska masakra piłą mechaniczną”



W trakcie wakacji Franklin z przyjaciółmi wybiera się do rodzinnego domu. Po przybyciu na miejsce znajomi znikają.



16. „Uśmiechnij się”



Po tym, jak dr Rose Carter bierze udział w traumatycznym zdarzeniu z udziałem pacjentki, wokół niej zaczynają dziać się niewytłumaczalne rzeczy.



15. „Do ostatniej kości”



Młoda kobieta uczy się jak przetrwać na marginesie społeczeństwa.



14. „Paprika”



Psychoterapeutka wyrusza na poszukiwania skradzionej maszyny do kontrolowania snów, aby zapobiec globalnej katastrofie.



13. „Truposze nie umierają”



W małym miasteczku Centerville umarli wstają z grobów i atakują żywych. Mieszkańcy walczą o przetrwanie.



12. „Ostatniej nocy w Soho”



Zafascynowana modą młoda dziewczyna przenosi się do lat 60. i spotyka swoją idolkę – oszałamiającą początkującą piosenkarkę. Ale Londyn lat 60. nie jest tym, czym się wydaje.



11. „Ciche miejsce 2”



Rodzina Abbott wyrusza w nieznane. Tym razem potwory, które zwabia najmniejszy hałas, nie są już jedynym zagrożeniem.



10. „Carrie”



Ekranizacja powieści Stephena Kinga. Prześladowana przez rówieśników Carrie odkrywa w sobie paranormalne zdolności.



9. „Hostel”



Trzech przyjaciół jedzie na wakacje do Słowacji. Wkrótce zostają porwani i przeniesieni w sam środek piekła.



8. „Zombieland: Kulki w łeb”



Od czasu, gdy na ziemi pojawiły się zombie, udało im się ewoluować, przez co trudniej z nimi walczyć.



7. „Niewidzialny człowiek”



Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, naukowiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.



6. „Pozwól mi wejść”



Nękany przez kolegów dwunastoletni Oskar poznaje tajemniczą dziewczynkę. Jej pojawienie się rozpoczyna serię śmierci i makabrycznych wydarzeń.



5. „Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”



Nowa Anglia, lata 30. XVII wieku. William i Katherine wiodą spokojne życie z piątką dzieci. Gdy ich nowo narodzony syn znika, a plony niszczeją, członkowie rodziny zwracają się przeciwko sobie.



4. „Zombieland”



Columbus i Tallahassee – dwaj mężczyźni, których różni prawie wszystko, znajdują sposób na przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie.



3. „Ciche miejsce”



Rodzina musi zachować całkowitą ciszę, aby przetrwać w świecie opanowanym przez tajemnicze brutalne potwory, które reagują na każdy dźwięk.



2. „Lighthouse”



Historia dwóch strażników latarni morskiej, którzy w obliczu samotności powoli tracą zdrowie psychiczne, a wkrótce zaczynają im zagrażać ich własne najgorsze koszmary.



1. „Egzorcyzmy Emily Rose”



Emily zostaje opętana przez demony. W trakcie egzorcyzmów umiera, a ksiądz, który je odprawiał, zostaje oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci.

