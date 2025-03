Nowy serial na Max przyciągnie tłumy. To może być hit miesiąca

Ubiegły tydzień był na Max naprawdę obfity jeżeli mowa o nowościach. Pojawił się „Porządny człowiek” – polski serial oryginalny HBO. Debiutował jeden z najlepszych thrillerów psychologicznych ostatnich lat czyli „Saltburn” i wrócił z nowym sezonem hit „Ziemia niczyja”.

W tym tygodniu najlepsze nowości pojawią się na Max dopiero od czwartku, jednak naprawdę warto na nie czekać. Zaczniemy 8-odcinkowym thrillerem z Amandą Seyfried w roli głównej, opowiadającym o filadelfijskiej dzielnicy, dotkniętej kryzysem opioidowym, w której dochodzi do niewyjaśnionych morderstw.

Na Max musicie w tym tygodniu też zwrócić szczególną uwagę na najnowszy film Yórgosa Lánthimosa z 2023 roku, twórcy „Faworyty”, „Lobster” czy „Zabicia świętego jelenia”. Czarna komedia, opowiadająca o młodej kobiecie, która zostaje przywrócona do życia przez ekscentrycznego naukowca, w obsadzie ma takie gwiazdy jak Emma Stone, Mark Ruffalo czy Willem Dafoe.

9 dobrych nowości na Max. Nasze rekomendacje na ten tydzień

„Rzeka odchodzących dusz” (serial – dramat, thriller, 8 odcinków)



W Filadelfii dotkniętej kryzysem opioidowym zaczyna się seria morderstw. Policjantka zdaje sobie sprawę, że jej historia może być związana ze sprawą.

Premiera w czwartek 27 marca



„Prawdziwi Amerykanie” (reality show)



Gwiazdy sportu i rozrywki, Jake i Logan Paul, odsłaniają kulisy swojego najnowszego przedsięwzięcia: rodzinnego reality show.

Premiera w czwartek 27 marca



„Nigdy, rzadko, czasami, zawsze” (film, dramat)



Poruszająca opowieść o nastolatce, która podróżuje z kuzynką do Nowego Jorku w poszukiwaniu pomocy medycznej.

Premiera w czwartek 27 marca



„Bez serca” (film, coming of age, dramat)



Latem przed wyjazdem na studia Tamara spotyka tajemniczą dziewczynę z blizną na piersi. Czy to spotkanie na zawsze zmieni jej życie?

Premiera w piątek 28 marca



„Kid Snow” (film, dramat)



Australia, lata 70. Irlandzki bokser wędruje z pokazami boksu w namiotach. Pewnego dnia dostaje niezwykłą szansę na rewanż.

Premiera w piątek 28 marca



„To jest ciało moje” (film, dramat, komedia)



Cruz jest babcią, która przez wiele lat nie wiedziała, czym jest orgazm... aż do dnia, kiedy przeglądając Internet, obudziła swoje ukryte pragnienia.

Premiera w piątek 28 marca



„Biedne istoty” (film, czarna komedia)



Niesamowita opowieść o Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiecie przywróconej do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca.

Premiera w piątek 28 marca



„Venom” (film akcji)



Tom Hardy gra mężczyznę, który za sprawą swojego symbiota otrzymuje nieprawdopodobną moc.

Premiera w piątek 28 marca



„Venom 3: Ostatni taniec” (film akcji)



Tom Hardy powraca jako Venom w ostatnim filmie wchodzącym w skład trylogii Marvela.

Premiera w piątek 28 marca

Co widzowie teraz najchętniej oglądają na Max? W zestawieniu seriali numerem jeden jest polski hit, wśród filmów dominuje głośny thriller

Zastanawiacie się, co już warto obejrzeć na Max? Hitem w Polsce wśród seriali jest teraz wspomniany wyżej „Porządny człowiek”. Mocno stoi też rodzimy program „The Traitors. Zdrajcy” oraz nowy sezon „Białego Lotosu”. Z listy TOP 10 nie znikają od wielu tygodni także „The Pitt” oraz „Przesmyk”. Jeżeli chodzi o filmy, Polacy chętnie wybierają nowiutki na platformie „Saltburn” i „Emmę”, która miała swój debiut także w ubiegłym tygodniu. Wielu fanów mają także „Wybraniec” o rozwoju kariery Donalda Trumpa, horror „Ona słucha” czy „Lucy” w reżyserii Luca Bessona ze Scarlett Johansson w głównej roli i Morganem Freemanem.