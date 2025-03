Te dwa kapitalne filmy są na Netflix tylko do jutra. To ostatni moment, żeby je obejrzeć

Jeśli jesteś miłośnikiem dobrego kina, to masz ostatnią szansę, by obejrzeć dwa znakomite filmy, które już jutro znikną z Netfliksa. To produkcje, które zachwyciły widzów na całym świecie i zebrały świetne recenzje zarówno od krytyków, jak i publiczności.

Trzymająca w napięciu fabuła, znakomite kreacje aktorskie i wciągająca atmosfera – wszystko to sprawia, że są to tytuły, których nie można przegapić. O tym, że warto je nadrobić, świadczą choćby oceny polskich widzów na Filmwebie. Jeden z nich ma notę 8,1/10, drugi 7,8/10.

Jeśli do tej pory odkładałeś seans na później, to właśnie teraz jest ten moment, by nadrobić zaległości. Spiesz się, bo czasu jest coraz mniej.

Te dwa świetne filmy jutro znikną z Netflix. Musisz się pospieszyć

„Obdarowani”

Frank Adler to samotny mężczyzna, który mieszka w małym miasteczku na Florydzie i wychowuje „genialne dziecko” – swą wybitnie uzdolnioną siostrzenicę Mary. Frank pragnie, aby Mary uczyła się w zwykłej szkole, ale jego bogata i wpływowa matka Evelyn ma inne plany – chce wziąć edukację wnuczki w swoje ręce, rozdzielając tym samym Franka i Mary. Evelyn ma po swej stronie całą armię prawników, podczas gdy Frank może liczyć tylko na dwie osoby: życzliwą mu gospodynię, Robertę i nauczycielkę Mary, Bonnie, z którą zaczyna łączyć go uczucie. Wkrótce uświadamia sobie, że podobnie, jak wybitne zdolności są darem losu dla Mary, tak pojawienie się dziewczynki w jego życiu jest darem dla niego samego.

„Chłopiec w pasiastej piżamie”

Lata 40. XX wieku, czas wojny. Bruno ma 8 lat; mieszka w Berlinie razem z siostrą i rodzicami. Pewnego dnia rodzina przenosi się na wieś, aby towarzyszyć ojcu – niemieckiemu oficerowi – w jego nowej pracy. Bruno łamie zakaz opuszczania nowego domu i poznaje okolicę. W ten sposób zaprzyjaźnia się ze Szmulem – chłopcem, który mieszka w innym, nieznanym świecie za kolczastym ogrodzeniem.

