Przerażające zeznania Cassie w sprawie Diddy'ego. „To był terror”

W sądzie w Nowym Jorku Cassie Ventura złożyła szokujące zeznania obciążające Seana „Diddy’ego” Combsa. Opisała brutalną kontrolę, przemoc fizyczną i emocjonalną oraz wymuszone uczestnictwo w orgiach, które nazwała „pracą”. Jej relacja może być kluczowym elementem w procesie o handel ludźmi i przemoc seksualną, który toczy się przeciwko raperowi.

Cassie Ventura ujawnia szczegóły toksycznej relacji z Diddym

W nowojorskim sądzie trwa proces Seana „Diddy'ego” Combsa, oskarżonego o handel ludźmi, stręczycielstwo i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Kluczowym świadkiem oskarżenia jest Cassie Ventura, była partnerka rapera, która w emocjonalnym wystąpieniu opisała 11 lat związku pełnego przemocy, manipulacji i upokorzeń.

Ventura, obecnie 38-letnia artystka i matka, poznała Combsa jako aspirująca piosenkarka. Ona miała wtedy 19 lat, on – 37. Ich relacja szybko stała się zarówno zawodowa, jak i prywatna. Cassie zeznała, że była zakochana, jednak z czasem Combs zaczął kontrolować każdy aspekt jej życia — od wyglądu, przez karierę, po kontakty towarzyskie. Wyznała, że raper finansował jej mieszkanie, samochody i elektronikę, które odbierał jako formę kary. Najbardziej szokujące były jednak opisy tzw. „freak-offs” — wielodniowych orgii, które Combs miał organizować i nagrywać, z udziałem prostytutek, innych mężczyzn i narkotyków.

– Czułam, że nie mam wyboru. On chciał, żebym spała z innymi ludźmi, a potem siadał i patrzył. To była jego fantazja. Dla mnie to był obowiązek. Nie mogłam powiedzieć „nie”, bo wiedziałam, że potem będzie przemoc. Z czasem to przestał być tylko seks – to była praca – wyznała artystka.

Ventura relacjonowała, że Combs często podawał jej narkotyki, m.in. ketaminę i GHB, aby wymusić na niej posłuszeństwo. W zeznaniach podkreślała, że nie była w stanie podejmować świadomych decyzji, a wiele z sytuacji było dokumentowanych na nagraniach, którymi raper miał ją później szantażować. „Bałam się. Gdy odmawiałam, traciłam wszystko – pieniądze, dach nad głową i bezpieczeństwo” – zdradziła.

Zeznania Cassie były wyjątkowo szczegółowe. Mówiła m.in. o sytuacjach, w których była brutalnie bita, wyzywana i kontrolowana. Wspomniała, że Combs potrafił wyrwać jej telefon z ręki, gdy próbowała skontaktować się z rodziną. Cassie ujawniła również, że raper podpisując z nią kontrakt na 10 albumów, de facto przejął kontrolę nad jej karierą i finansami.

– Wydałam tylko jeden album. On miał kontrolę nad wszystkim – nad moim kontem, nad muzyką, nad całym moim życiem. Nawet telefon, którego używałam, należał do niego. (...) Bił mnie, ciągnął po podłodze, pluł mi w twarz. A potem zachowywał się, jakby nic się nie stało – wspominała, nie kryjąc łez.

Artystka opisała także incydent z 2012 roku, kiedy Combs miał ją zmusić do udziału w „freak-offie” z czarnoskórym mężczyzną, a następnie zareagował z furią, gdy ten odmówił udziału. „Wpadł w szał. Krzyczał, że go zawstydziłam. Wróciliśmy do domu, a on zniszczył wszystko, co miałam” – opowiadała. Te zeznania potwierdzają wcześniejsze oskarżenia innych kobiet, które twierdziły, że Combs wykorzystywał swoją pozycję w branży do manipulacji, kontroli i przemocy.

Raper przebywa obecnie w areszcie, a prokuratura zapowiedziała kolejne wnioski dowodowe, które mają potwierdzać wersję Cassie. Równocześnie obrońcy Diddy’ego twierdzą, że wszystkie relacje były dobrowolne i że Ventura wyrażała zgodę na udział w wydarzeniach seksualnych. Emocjonalne i konkretne zeznania artystki, poparte materiałami wideo i zeznaniami świadków, mogą okazać się decydujące. „Zajęło mi wiele lat, zanim zrozumiałam, że to nie była miłość. To był terror” – podsumowała Cassie.

