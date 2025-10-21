Hit Netfliksa wyśmiał głośną aferę. O tamtym incydencie słyszała cała Polska

„Druga Furioza” reżysera Cypriana T. Olenckiego była skazana na sukces. Wszystko przez dobre przyjęcie „jedynki”, która do kin trafiła w październiku 2021 roku i przyciągnęła około pół miliona widzów.

„Druga Furioza” nawiązała do wybuchu w KGP

Historia byłego chuligana, zmuszonego do współpracy z policją, szybko zdobyła popularność także w streamingu – właśnie Netfliksie. Na fali sukcesu powstał też czteroodcinkowy serial, emitowany przez Canal+ Polska, a później także przez Telewizję Polską. Od początku wiadomo było, że zapowiadany sequel trafi prosto do Netfliksa.

W materiale promującym „Drugą Furiozę” na Facebooku widzimy gangsterów Goldena i Mrówkę, którzy stawiają się na policyjny dozór. Bohaterowie filmu ostentacyjnie drwią ze stróżów prawa: jeden z nich przyjeżdża na komisariat na koniu, a drugi w karetce, z granatnikiem w rękach – udaje przy tym ogłuszonego policjanta.

„Wielka eksplozja! Mnie ogłuszyło! Ja słyszałem tylko huk i stuk. [...] Sufit spadł z nieba! Nic nie słyszę.”..... – mówił grający Mrówkę Szymon Bobrowski. Jego kreacja nawiązuje do prawdziwego zdarzenia z grudnia 2022 roku. Wtedy to w wyjątkowo dziwnych okolicznościach doszło do eksplozji w Komendzie Głównej Policji.

Dopiero dziennikarze Onetu ujawnili, że to komendant gen. insp. Jarosław Szymczyk odpalił w budynku granatnik przeciwpancerny, który dostał w prezencie od ukraińskich służb. Broń miała być przerobiona na głośnik u pusta w środku. Nie została sprawdzona, a okazało się, że w środku znajdował się pocisk. Komendant został ranny i stracił słuch na kilka godzin.

„Druga furioza”

O czym jest kontynuacja „Furiozy”? Jak czytamy w opisie produkcji, „kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium”.

