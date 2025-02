2 perełki od Max, 3 hity od Netflix. Co od dziś na streamingach?

Czwartkowe nowości na streamingach potrafią czasami zaskoczyć bardziej niż piątkowe hity. W tym tygodniu Max i Netflix nie czekają na weekend, tylko już dziś dorzucają do katalogów produkcje, obok których trudno przejść obojętnie. Max kusi dwiema perełkami, a Netflix dokłada trzy mocne tytuły – w sam raz na wieczorny seans. Co dokładnie trafiło na platformy? Jest dużo świeżynek, ale też kilka kontynuacji ulubionych produkcji. Sprawdź listę poniżej i poszukaj czegoś, co cię zaciekawi!

Od dziś na Max i Netflix. Co oglądać? Rozpiska nowości

„Blue Valentine” (Max)

Młode małżeństwo przeżywa kryzys. Dean i Cindy sięgają pamięcią do początku swojego związku, gdy byli zakochani w sobie bez pamięci oraz planowali wspólną przyszłość.

„Nagi instynkt przetrwania: Ameryka Łacińska” (Max)

Dziesięcioro mężczyzn i kobiet pochodzących z Meksyku, Kolumbii i Argentyny musi przetrwać w najbardziej ekstremalnych regionach świata.

„Cobra Kai”, sezon 6., część 3. (Netflix)

Turniej Sekai Taikai zakończył się w szokujący sposób. Teraz Miyagi-Do i Cobra Kai muszą zmierzyć się ze swoją przeszłością, jednocześnie patrząc w niepewną przyszłość, na macie i poza nią. Czas na kulminację historii, którą zapoczątkował legendarny turniej karate w 1984 roku.

„La Dolce Villa” (Netflix)

Odnoszący sukcesy przedsiębiorca Eric wybiera się do Włoch, aby powstrzymać swoją oderwaną od rzeczywistości córkę Olivię przed renowacją zrujnowanej willi. Jednak Italia ma wobec niego inne plany, dostarczając mu swoje słynne piękno, magię i atmosferę miłości.

„Królowe giełdy”, sezon 2. (Netflix)

Czy po spektakularnym początku na zdominowanym przez mężczyzn rynku akcji w Kuwejcie Farida i Munira będą nadal odnosić sukcesy, czy też stracą wszystko, na co pracowały?

