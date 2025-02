Nowa wersja kultowego thrillera już w drodze! Popularna platforma zapowiada spektakularne widowisko!

Platforma Apple TV+ ogłosiła, że wielokrotnie nominowana do Oscara i Emmy Amy Adams (filmy „Nowy początek”, „Zwierzęta nocy”, „Nocna suka”, „American Hustle”, serial „Ostre przedmioty”) zagra główną rolę i będzie producentką wykonawczą serialu „Cape Fear”, nowej produkcji stworzonej i prowadzonej przez Nicka Antoscę („The Act”, „Candy”, „A Friend of the Family”) oraz produkowanej przez zdobywców Oscara Martina Scorsese i Stevena Spielberga. W serialu zagra też zdobywca Oscara Javier Bardem, który również pełni funkcję producenta wykonawczego.

Co wiemy o nowym „Przylądku strachu”?

W „Cape Fear” nad szczęśliwe małżeństwo prawników, Annę (Amy Adams) i Toma Bowden, nadciąga burza, gdy Max Cady (Javier Bardem), notoryczny zabójca, wychodzi z więzienia. „10-odcinkowy serial to pełen napięcia thriller w stylu Hitchcocka i analiza amerykańskiej obsesji na punkcie prawdziwych zbrodni w XXI wieku” – reklamuje produkcję Apple TV+.

Produkcja studia UCP, oddziału Universal Studio Group oraz Amblin Television opiera się zarówno na powieści "The Executioners," która zainspirowała film Universal Pictures z 1962 roku z Gregorym Peckiem w roli głównej, jak i na docenionym przez krytyków remake'u z 1991 roku w reżyserii Scorsese.

Serial wyprodukują Spielberg, który był producentem filmu z 1991 roku oraz Scorsese. Twórca serialu Antosca będzie producentem wykonawczym wraz z Alexem Hedlundem dla Eat The Cat, a Darryl Frank i Justin Falvey będą producentami wykonawczymi wraz ze Spielbergiem dla Amblin Television. Serial jest tworzony i produkowany w ramach ogólnej umowy Antosci z UCP, gdzie pracuje od 2017 roku.

Amy Adams to sześciokrotnie nominowana do Oscara aktorka, która obecnie występuje w filmie „Nightbitch”, którego jest również producentką poprzez swoją firmę Bond Group Entertainment. Wkrótce zobaczymy ją w filmie Taiki Waititiego „Klara and the Sun” dla Sony oraz w „At the Sea” Kornéla Mundruczó.

