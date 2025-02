Filmy i seriale nominowane do Orłów 2025. Podpowiadamy, gdzie je obejrzysz

W środę 12 lutego 2025 roku podczas oficjalnej konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie TVP, która po ośmiu latach wraca do roli oficjalnego nadawcy i partnera telewizyjnego Orłów, poznaliśmy wyniki I tury głosowania Polskiej Akademii Filmowej.

Najwięcej – bo aż 15 nominacji – przypadlo filmowi „Biała odwaga" w reżyserii Marcina Koszałki. O nagrody w 13 kategoriach powalczy „Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna. Natomiast „Kulej. Dwie strony medalu" w reżyserii Xawerego Żuławskiego ma szansę na 9 statuetek. O statuetkę Orła dla „Najlepszego Filmu” rywalizować będą: „Biała odwaga", „Dziewczyna z igłą", „Kulej. Dwie strony medalu", „Strefa interesów" i „To nie mój film".

– Polska Akademia Filmowa, która decyduje o nominacjach do Orłów, to dziś blisko tysiąc najlepszych polskich filmowców. To szczery, wymagający, ale i bardzo sprawiedliwy jurorski skład. Szczególnie w kategoriach zawodowych nominacja to nagroda sama w sobie i nie do przecenienia, bo przyznana przez koleżanki i kolegów tej samej specjalności. Znaleźć się wśród nominowanych do Orłów to zaszczyt i miara sukcesu. Dlaczego? Bo Akademia to siła nie do przecenienia. Zdolna do samooceny, ale i samostanowienia. Gotowa, aby w sytuacji kryzysu i niepewności zaproponować nowoczesny program reform dla polskiej kinematografii – podkreślał podczas wydarzenia Dariusz Jabłoński, Prezydent Polskiej Akademii Filmowej.

Orły 2025. Gdzie oglądać nominowane filmy i seriale? Podpowiadamy

Część z nominowanych filmów i seriali obejrzeć już można w sieci, na popularnych w Polsce platformach streamingowych. Przejrzyjcie naszą listę i sprawdźcie, gdzie znajdziecie wyróżnione tytuły!

„Biała odwaga”



Koniec lat trzydziestych na Podhalu. Utalentowany taternik, potomek znakomitego góralskiego rodu Jędrek Zawrat lubi życie na krawędzi. Jego wybranką jest piękna Bronka Skorus, jednak na skutek rodzinnej decyzji ręka dziewczyny zostaje oddana starszemu z braci Zawratów, statecznemu i poważnemu Maćkowi. Dumny Jędrek porzuca rodzinne strony, by szukać zapomnienia wśród krakowskiej bohemy. Wojna zmusza braci do najtrudniejszych wyborów. Stają po przeciwnych stronach sporu, który zdecyduje nie tylko o ich osobistych losach, ale też o przyszłości całego regionu.

Film dostępny na Prime Video, TVP VOD, Canal+, Player czy Cineman



„Kulej: Dwie strony medalu”

Historia Jerzego i Heleny Kulejów – najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat 60-tych. On – legendarny bokser, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu. "Kulej. Dwie strony medalu" koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.



Film dostępny na Prime Video





„Strefa interesów”



Rudolf (Christian Friedel) wraz z żoną Hedwig (Sandra Hüller) oraz czwórką dzieci i psem mieszkają w przestronnym, pedantycznie czystym domu z wypielęgnowanym ogrodem i szklarnią. Celebrują rodzinne obiady, marzą o wakacjach w ukochanych Włoszech. W weekendy lubią popływać kajakami lub pospacerować po lesie z przyjaciółmi. Jednak zza ścian ich domu często dobiegają niepokojące odgłosy, a czasem rozpaczliwe krzyki, ponieważ Rudolf Höss jest komendantem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Film dostępny na Max, Player, TVP VOD czy Polsat Box Go



„Rzeczy niezbędne”



Ada to amerykańska dziennikarka polskiego pochodzenia. Właśnie przeprowadziła się z partnerem do Hamburga i z trudem odnajduje się w nowej rzeczywistości. Pewnego dnia do redakcji, w której pracuje, przychodzi tajemnicza paczka. To autobiograficzna książka o traumie z dzieciństwa ze spersonalizowaną dedykacją dla niej. Nadawcą okazuje się Roksana, jej koleżanka z dawnych lat. Ada postanawia pojechać z nią do ich rodzinnego miasta, by opisać trzymającą w napięciu historię koleżanki. Po przyjeździe do Polski okazuje się jednak, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a oliwy do ognia dolewa matka Roksany, która wcale nie zamierza wyznać dawnych win.

Film dostępny na Premiery Canal +, Player, TVP VOD



„Simona Kossak”



Simona Kossak, córka malarza Jerzego Kossaka i wnuczka Wojciecha, pozbawiona talentu, który od pokoleń definiuje jej rodzinę, dorasta nie zaznając ciepła ze strony despotycznej matki. Gdy po studiach rzuca wszystko – dom, tradycję, społeczne konwenanse – i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży, zaczyna życie na własnych warunkach. Osiedla się w środku puszczy, w domu bez prądu i bieżącej wody, w otoczeniu dzikiej przyrody. Tam, na magicznym odludziu poznaje fotografa Lecha Wilczka, z którym dzieli pasje – miłość do natury i... potrzebę wolności. Ich niezwykła relacja wymyka się wszelkim schematom. Jednak wyobrażenia Simony o pracy przyrodnika i pozycji młodej kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn ulegają bolesnej weryfikacji. Musi stanąć w obronie nie tylko swoich ideałów, ale również świata roślin i zwierząt.

Film dostępny na Netflix



„Kobieta z...”



Opowieść o Anieli Wesoły. Prowadziła zwyczajne życie – dorastanie w małym miasteczku, praca, miłość, ślub, rodzina. Jednak nigdy nie mogła być w pełni sobą – Aniela urodziła się w męskim ciele. Jakich dokona wyborów? Czy będzie gotowa poświęcić wszystko, by móc żyć normalnie i bez strachu?

Film dostępny na Prime Video



„Idź pod prąd”



W drugiej połowie lat 70. kilku nastolatków z Ustrzyk Dolnych, zainspirowanych zespołem Sex Pistols, postanawia grać punk rocka. Tworzą zespół KSU, mimo represji ze strony PRL. Ich bunt przynosi im ogólnopolską popularność.

Film dostępny na Netflix



„Wróbel”



Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, przyjacielem Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia – jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim nowa, wygadana sąsiadka Marzenka i dziadek, którego do tej pory nie znał. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.

Film dostępny na Prime Video



„Prawdziwy ból”



Dwaj niezbyt podobni do siebie kuzyni, David i Benji, postanawiają wspólnie wybrać się w podróż do Polski. W ten sposób chcą spełnić ostatnie życzenie swojej babci. Niespodziewanie podczas podróży dochodzi do nieprzewidzianej sytuacji, w której dawne konflikty rodzinne wychodzą na powierzchnię.

Film dostępny na Disney+, Prime Video, Premiery Canal+, Player



„Cisza nocna”



Lucjan, emerytowany aktor teatralny, zostaje oddany przez syna do domu opieki. Położona na wsi rezydencja sprawia wrażenie idyllicznego miejsca, z przyjaznym personelem gotowym do pomocy oraz życzliwymi mieszkańcami. Okazuje się jednak, że skrywa pewną tajemnicę… Lucjana zaczynają prześladować makabryczne wizje. Zbiega się to w czasie ze śmiercią kilku pensjonariuszy. Lucjan będzie musiał ustalić, czy jego wizje są prawdziwe, czy też traci rozum.

Film dostępny na Netflix



„8 dzień Chamsinu”



„Polski James Dean”, pisarz i hulaka Marek Hłasko, przyjeżdża pod koniec lat 50. XX wieku do Izraela. Nowy kraj i jego mieszkańcy stają się inspiracją dla artysty, a jednocześnie pułapką. Wykończony fizyczną pracą w palącym słońcu, śledzony przez bezpiekę i z zakazem powrotu do kraju, uczy się kochać nowe miejsce i nowe społeczeństwo.



„Drzewa milczą”



Po tragicznej śmierci matki na polsko-​białoruskiej granicy 16-​letnia Kurdyjka Runa musi szybko dorosnąć i zająć się czwórką swoich młodszych braci oraz pogrążonym w depresji, bezradnym ojcem. Podczas pobytu w obozie dla uchodźców rodzina zmaga się z traumą, niepewną przyszłością i groźbą deportacji. Ucieczką Runy od codziennych problemów jest szkicownik, który wypełniają kolejne niepokojące obrazy. Film jest częściowo animowaną opowieścią o przedwczesnym dorastaniu w cieniu globalnego kryzysu uchodźczego.

Film dostępny na Max



„Las”

Asia i Marek mieszkają wraz z trojgiem dzieci w Puszczy Białowieskiej, tuż przy granicy z Białorusią. Kiedy spełniali swoje marzenie, kupując dom tuż po studiach, nie mieli pojęcia, co spotka ich w tym małym raju. Zainstalowane w lesie kamery do tej pory służyły im do obserwacji zwierząt. Ale nocne nagrania pokazują, że w lesie pojawili się ludzie – uchodźcy próbujący znaleźć bezpieczną drogę do Europy. Cała rodzina angażuje się w pomoc, mimo braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa. Od tej pory las będzie już dla nich zupełnie innym miejscem. Jak wrócić do domu, koło którego umierają ludzie?



Film dostępny na Premiery Canal+



„Czerwone maki”



Historię bitwy oglądamy oczami Jędrka – młodego chłopaka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Zetknięcie się z żołnierzami II Korpusu oraz budząca się miłość do sanitariuszki Poli sprawią jednak, że Jędrek przejdzie głęboką przemianę. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino – ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka.

Film dostępny na Premiery Canal+ i Netflix



„Sami swoi. Początek”



Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii "Sami swoi" przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo... "Sami swoi. Początek" to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Film dostępny na Player, Max i Netflix



„Idź przodem, bracie”



Zwolniony z pracy policjant z oddziału specjalnego usiłuje odnaleźć się w roli sklepowego ochroniarza. Pewnego dnia odkrywa sposób na swoje problemy finansowe.

Serial dostępny na Netflix



„Lady Love”



Młoda dziewczyna z małego miasteczka w komunistycznej Polsce, która miała zostać zakonnicą, ucieka do RFN, gdzie zostaje gwiazdą pornobiznesu.

Serial do obejrzenia na Max



„Matki pingwinów”



Zawodniczka MMA, której siedmioletni syn zostaje wydalony ze szkoły, zdaje sobie sprawę z tego, że najtrudniejszą walkę stoczy nie w oktagonie, ale na polu rodzicielstwa.

Serial dostępny na Netflix



„Rojst Millenium”



Podczas powodzi stulecia w lesie na powierzchnię wypływa kolejne ciało, a wraz z nim korupcja, przekręty z lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów II wojny światowej.

Serial do obejrzenia na Netflix



„Śleboda”



Anka, antropolożka kultury, wyjeżdża na Podhale, gdzie przypadkowo odkrywa zwłoki i zostaje wplątana w śledztwo dotyczące morderstwa. Jej losy splatają się z Bastianem, zuchwałym dziennikarzem, oraz Jędrkiem Chowańcem, lokalnym policjantem.

Serial do obejrzenia na SkyShowtime



„20 dni w Mariupolu”



Wstrząsający filmowy akt oskarżenia Rosji - zapis zagłady Mariupola z narażeniem życia zrealizowany przez jedynego korespondenta, który do końca pozostał w oblężonym mieście.

Film dostępny na Canal+ i Apple TV+



„Anatomia upadku”



Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: „Czy to zrobiła?”.

Film do obejrzenia na Max, Player, Polsat Box Go, TVP VOD czy Premiery Canal+



„Biedne istoty”



Opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

Film dostępny na Disney+, Prime Video, Player i Premiery Canal+

Kiedy gala Orłów 2025?

O nominacje w kategorii „Najlepszy film” ubiegało się 75 produkcji. W kategorii „Najlepszy film dokumentalny” startowało 46 tytułów, a w kategorii „Najlepszy filmowy serial fabularny” – 24. Orły przyznawane są w 20 kategoriach. O tym, kto w tym roku otrzyma Nagrodę w kategorii „Osiągnięcia życia”, dowiemy się już 5 marca podczas spotkania z nominowanymi. Laureatów w pozostałych dziewiętnastu kategoriach – w tym zdobywcę statuetki za „Najlepszy film”, a także zdobywcę „Nagrody publiczności” wyłonionego w głosowaniu organizowanym przez Wirtualną Polskę – poznamy w poniedziałek 10 marca podczas uroczystej Gali 27. Orłów w warszawskim Teatrze Polskim.

Galę będzie można oglądać: na żywo na antenie TVP Kultura od godz. 20:30 oraz na antenie TVP1 od godz. 21:30.

