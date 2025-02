Co nowego warto obejrzeć na Netflix i Max? Nasze rekomendacje na weekend

Platformy regularnie aktualizują swoje biblioteki, dodając nowe filmy, seriale i dokumenty, które mogą stać się nowymi ulubieńcami. W tym tygodniu na Netfliksie pojawiło się kilka gorących premier, które warto mieć na oku. Od trzymających w napięciu thrillerów, przez wzruszające dramaty, aż po lekkie komedie idealne na wieczorny relaks. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem kina akcji, czy raczej preferujesz produkcje z głębszym przesłaniem, z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Z kolei Max nie pozostaje w tyle i również przygotował dla swoich widzów sporo nowości. Ekskluzywne produkcje, kontynuacje hitowych seriali oraz klasyki, które zawsze warto obejrzeć – to wszystko czeka na subskrybentów tej platformy. Jeśli lubisz seriale z wciągającą fabułą, epickie filmy z najbardziej prestiżowymi nagrodami na koncie lub dokumenty przedstawiające fascynujące historie, oferta może być strzałem w dziesiątkę.

Nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź nasze rekomendacje na weekend!

Co oglądać w weekend? 9 perełek od Netflix, 6 hitów od Max!

„Zgon przed weselem” (Netflix)



Po śmierci kierownika lokalnej mleczarni, życie mieszkańców małego miasta zostaje wywrócone do góry nogami. Gdy miejscowi zaczynają walczyć o to, kto powinien przejąć zakład, dwójka rodziców otrzymuje wiadomość, że ich córka nagle wraca do domu, aby wyjść za mąż. Jej przyjazd i odmienne poglądy dzielą społeczność na dwie grupy - mężczyzn i kobiety.



„Morderstwa w Åre” (Netflix)



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Miesiąc miodowy z mamą” (Netflix)



Gdy narzeczona porzuca go przed ołtarzem dla swojego eks, młodemu mężczyźnie nie pozostaje nic innego, jak wyjechać w romantyczną podróż poślubną ze swoją matką.



„Ocet jabłkowy” (Netflix)



Dwie kobiety promują naturalne metody leczenia śmiertelnych chorób, prezentując swoje życie światu. Jednak mniej lub bardziej świadomie wprowadzają wszystkich w błąd.



„Miłość na dobre i złe” (Netflix)



Ciepła komedia romantyczna o sztokholmczykach Hannie i Samuelu, którzy marzą o kameralnym i dyskretnym ślubie, ale ich rodzina i przyjaciele mają inne plany. Zapanowuje chaos. Hanna ucieka „sprzed ołtarza” i wywiązuje się bójka. Po chaosie nastaje nowy dzień. Dzień, który będzie początkiem szczęśliwszej przyszłości.



„Tak jakby w ciąży” (Netflix)



Plan Lainy spełzł na niczym, dlatego dziewczyna przyczepia sobie sztuczny brzuszek ciążowy, zaczyna kłamać i przypadkowo... zakochuje się w facecie marzeń.



„Miłość jest ślepa”, 8. sezon (Netflix)



Single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianymi osobami. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich fizyczna więź odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Ten wciągający 12-odcinkowy program odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa.



„Ucieczka z Alcatraz” (Netflix)



Gwiazdor Clint Eastwood i reżyser Don Siegel spotykają się ponownie we wspólnym filmie, by opowiedzieć fascynującą historię ucieczki trójki więźniów z najcięższego i najlepiej strzeżonego więzienia świata. Przez 29 lat ponura sława tego miejsca została zachwiana tylko raz - przez trzech mężczyzn, o których później słuch zaginął. Eastwood wciela się w postać Franka Morrisa, przebiegłego kasiarza, który opracowuje misterny - i jak się okazuje - skuteczny plan ucieczki. Film, zrealizowany w autentycznych plenerach Alcatraz, zawiera wszystko to, czego można spodziewać się po produkcji spod znaku Eastwood - Siegel.



„Teoria wszystkiego” (Netflix)



Film opowiada historię genialnego naukowca Stephena Hawkinga - rozwoju jego choroby, rodzącego się uczucia do Jane, a w końcu rozpadu ich małżeństwa.



„Blue Valentine” (Max)



Młode małżeństwo przeżywa kryzys. Dean i Cindy sięgają pamięcią do początku swojego związku, gdy byli zakochani w sobie bez pamięci oraz planowali wspólną przyszłość.



„Pewnego razu... w Hollywood” (Max)



Leonardo Di Caprio oraz Brad Pitt jako trzecioligowy aktor i jego dubler, którzy próbują odnaleźć się w Hollywood końca lat sześćdziesiątych.



„Pamięć absolutna” (Max)



W niedalekiej przyszłości pewien pracownik fabryki odkrywa, że w istocie jest tajnym szpiegiem pracującym dla jednego z mocarstw walczących o światową dominację.



„Miasteczko Owl” (Max)



Szukając odskoczni od swojego życia w Milwaukee, Julia Rabia przyjeżdża do odizolowanego miasteczka Owl w Północnej Dakocie, by przez jeden semestr uczyć w liceum. Ale małe miasteczko okazuje się być krainą hierarchii społecznej rodem z liceum.



„It Ends With Us” (Max)



Lily rozpoczyna nowe życie w Bostonie i spełnia życiowe marzenie o otwarciu własnego biznesu. Przypadkowe spotkanie z uroczym neurochirurgiem Rylem Kincaidem zapoczątkowuje intensywną więź, która kończy się niezwykłym uczuciem.



„Chłopi” (Max)



Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.Czytaj też:

