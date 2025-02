7 perełek na Max, 5 hitów na Netflix. Co oglądać w weekend? Nasze rekomendacje

Szukacie czegoś wciągającego na weekendowy seans? Sprawdziliśmy nowości na Netflix i Max, abyście nie musieli tracić czasu na długie przeszukiwanie katalogu i stworzyliśmy listę tych najlepszych perełek. Trzymają w napięciu, wzruszają i gwarantują świetną rozrywkę. Niezależnie od tego, czy macie ochotę na emocjonujący thriller, wzruszający dramat czy widowiskową produkcję pełną akcji – w tym zestawieniu każdy znajdzie coś dla siebie.

7 świetnych nowości na Max i 5 hitów na Netflix – co warto obejrzeć w weekend?

„Jakaś inna kobieta” (Max)

Eve, uwięziona na tropikalnej wyspie przez pracę męża, porzuciła marzenia. Izolacja sprawia, że tajemnicza kobieta przejmuje jej życie.

„Sprawa Kramerów” (Max)

Po rozpadzie małżeństwa Joanna i Ted walczą w sądzie o prawa do opieki nad synem.

„Moneyball” (Max)

Historia managera klubu baseballowego Oakland Athletics Billy'ego Beane'a, który postanowił wykorzystać w swojej pracy analizy komputerowe. Dzięki temu, jego drużyna ma lepsze wyniki i może zmagać się z lepszymi zespołami, mimo złej sytuacji finansowej.

„Pamięć absolutna” (Max)

W niedalekiej przyszłości pewien pracownik fabryki odkrywa, że w istocie jest tajnym szpiegiem pracującym dla jednego z mocarstw walczących o światową dominację.

„Wywiad ze Słońcem Narodu” (Max)

Gwiazdor talk show Dave Skylark (James Franco) wraz ze swoim producentem Aaronem Rapoportem (Seth Rogen) umawiają się na jedyny na świecie wywiad z dyktatorem północnej Korei Kim Dzong Unem. Kiedy jednak CIA dowiaduję się o tym postanawia zlecić im zabójstwo Kima.

„Donnie Brasco” (Max)

Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.

„Wredne liściki” (Max)

Mieszkająca w małym angielskim miasteczku bogobojna Edith (Olivia Colman) otrzymuje anonimowe, niezwykle złośliwe listy. O ich autorstwo oskarża swoją sąsiadkę, wyzwoloną i buntowniczą Rose (Jessie Buckley). Jednak z każdym dniem listów przybywa i dostaje je już nie tylko Edith... Kto naprawdę je wysyła?

„Tak jakby w ciąży” (Netflix)

Lainy jest bardzo zazdrosna o ciążę najlepszej przyjaciółki. Zakłada więc fałszywy brzuszek i… zupełnym przypadkiem spotyka faceta swoich marzeń.

„Cisza nocna” (Netflix)

Lucjan, emerytowany aktor teatralny, zostaje oddany przez syna do domu opieki. Położona na wsi rezydencja sprawia wrażenie idyllicznego miejsca, z przyjaznym personelem gotowym do pomocy oraz życzliwymi mieszkańcami. Okazuje się jednak, że skrywa pewną tajemnicę… Lucjana zaczynają prześladować makabryczne wizje. Zbiega się to w czasie ze śmiercią kilku pensjonariuszy. Lucjan będzie musiał ustalić, czy jego wizje są prawdziwe, czy też traci rozum.

„Anuja” (Netflix)

Utalentowana dziewięcioletnia dziewczynka, która pracuje w fabryce odzieżowej, otrzymuje jedyną w życiu szansę uczęszczania do szkoły. Zmuszona jest podjąć trudną decyzję, która zdeterminuje los jej i jej siostry.

„Jednym głosem” (Netflix)

W 2017 r. światem wstrząsnęła informacja o wielkim skandalu w Hollywood. Reporterki New York Timesa, Megan Twohey i Jodi Kantor przedstawiły historię, która skruszyła milczenie wokół tematu molestowania seksualnego przez najpotężniejszego producenta Hollywood- Harveya Weinsteina. Wykorzystywanie, szantażowanie i tuszowanie przestępstw przez szefa Miramaxu i The Weinstein Company trwało od dziesięcioleci. Publikacja NYT zapoczątkowała ruch #MeToo.

„Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret” (Netflix)

Ten film z udziałem Rachel McAdams, Kathy Bates i Abby Ryder Fortson (w roli Margaret) to ponadczasowa opowieść o dorastaniu, która już od dziesięcioleci przemawia do kolejnych pokoleń. W wieku 11 lat Margaret przeprowadza się do nowego miasta i zaczyna rozważać wszystko, co dotyczy egzystencji, przyjaźni i okresu dojrzewania. Pełne miłości wsparcie oferuje jej matka (McAdams), która sama próbuje zaaklimatyzować się w nowym miejscu, oraz babcia Sylvia (Bates), starająca się odnaleźć szczęście w kolejnym etapie swojego życia. Pytania dotyczące tożsamości, swojego miejsca na świecie i tego, co nadaje naszemu bytowi sens, sprawiają, że będą one bliższe sobie niż kiedykolwiek wcześniej.

