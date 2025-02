Najlepsze premiery na Max w tym tygodniu – nasze typy

Każdy tydzień przynosi nowe premiery na Max, a my wybraliśmy dla was te najciekawsze. Jeśli szukacie emocjonujących filmów, angażujących seriali lub produkcji, które po prostu warto zobaczyć, dobrze trafiliście. W tym tygodniu platforma przygotowała kilka perełek – zarówno dla miłośników kina akcji, jak i tych, którzy wolą dramaty czy komedie.

Wśród nowości znajdziemy długo wyczekiwane premiery znanych tytułów, które podbiły serca widzów na całym świecie. Jeśli preferujecie klasykę, w bibliotece pojawiły się też starsze, ale wciąż warte uwagi filmy. Jest coś zarówno na samotny wieczór, jak i wspólne oglądanie z rodziną czy znajomymi.

A teraz czas na konkrety! Oto lista premier, które polecamy w tym tygodniu!

Polecane nowości na Max – co warto dodać do listy?

„Jakaś inna kobieta” – czwartek 6 lutego



Eve, uwięziona na tropikalnej wyspie przez pracę męża, porzuciła marzenia. Izolacja sprawia, że tajemnicza kobieta przejmuje jej życie.



„Black Adam” – piątek 7 lutego



Po blisko pięciu tysiącleciach obdarzony boskimi mocami Black Adam zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobowca.



„Jak uciekłam z Opus Dei” – piątek 7 lutego



Kobiety, które należały do Opus Dei, po raz pierwszy dzielą się swoimi doświadczeniami, potępiając psychiczne, religijne i ekonomiczne nadużycia.



„Poltergeist” – piątek 7 lutego



Zwyczajna rodzina przeprowadza się do domu na przedmieściach. Zostaje tam zaatakowana przez złego ducha, który nie zna litości.



„Duch II: Druga strona” – piątek 7 lutego



Rodzina Freelingów, po ucieczce z nawiedzonego domu, zamieszkuje w nowym miejscu, ale ich problemy z siłami nadprzyrodzonymi nie kończą się.



„Duch III” – piątek 7 lutego



Carol Anne została wysłana do ciotki i wujka w Chicago, ale nadprzyrodzone siły, które ją wcześniej dręczyły, podążają za nią do nowego miejsca.



„Uwięzieni w Andach” – piątek 7 lutego



5 mężczyzn dyktatury Pinocheta odsiaduje wyroki w luksusowym więzieniu. Gdy jeden z nich udziela wywiadu, jego słowa wywołują nieoczekiwaną reakcję.



„Wywiad ze Słońcem Narodu” – piątek 7 lutego



Gwiazdor talk show Dave Skylark (James Franco) wraz ze swoim producentem Aaronem Rapoportem (Seth Rogen) umawiają się na jedyny na świecie wywiad z dyktatorem północnej Korei Kim Dzong Unem. Kiedy jednak CIA dowiaduję się o tym postanawia zlecić im zabójstwo Kima.



„Najsłodszy prezent” – piątek 7 lutego



Gdy Karoline zachodzi w ciążę, jej siostra Katrine proponuje spłacić jej długi w zamian za dziecko.



„Pamięć absolutna” – piątek 7 lutego



W niedalekiej przyszłości pewien pracownik fabryki odkrywa, że w istocie jest tajnym szpiegiem pracującym dla jednego z mocarstw walczących o światową dominację.



„Jesteśmy już duzi” – piątek 7 lutego



Chicago, rok 1992. Najlepsi przyjaciele Malik i Eric odkrywają radości i problemy dojrzewania w dzielnicy Cabrini-Green, która wkrótce ma zostać zburzona.



„Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film” – sobota 8 lutego



Dwaj psotni czwartoklasiści, George i Harold, hipnotyzują swojego dyrektora, przekonując go, że jest Kapitanem Majtasem.



„Paprika” – sobota 8 lutego



Niezwykły film animowany, którego bohaterka rusza śladem groźnego złodzieja do świata snów. Nominacja do weneckiego Złotego Lwa.



„Gdzie jest Anne Frank?” – sobota 8 lutego



Kitty, zmyślona przyjaciółka Anne Frank, budzi się w niedalekiej przyszłości w jej domu. Ponieważ jest przekonana, że Anne żyje we współczesnym świecie, postanawia ją odnaleźć.



„Donnie Brasco” – już dostępny



Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.



„Miasteczko Owl” – już dostępny



Julia decyduje się wywrócić swoje życie do góry nogami w małym miasteczku. Komedia oparta na książce Chucka Klostermana.



„Sprawa Kramerów” – już dostępny



Po rozpadzie małżeństwa Joanna i Ted walczą w sądzie o prawa do opieki nad synem.



„Moneyball” – już dostępny



Historia managera klubu baseballowego Oakland Athletics Billy'ego Beane'a, który postanowił wykorzystać w swojej pracy analizy komputerowe. Dzięki temu, jego drużyna ma lepsze wyniki i może zmagać się z lepszymi zespołami, mimo złej sytuacji finansowej.



„Mój wujek Tudor” – już dostępny



Olga Lucovnicova po 20 latach milczenia odwiedza swoich krewnych w Mołdawii. W letnim upale rodzina rozmawia o przeszłości, włączając wujka Tudora, który w młodości ją skrzywdził.Czytaj też:

