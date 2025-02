Maraton czy skip? 15 najciekawszych nowości na Netflix w tym tygodniu

Rozpoczynamy pierwszy tydzień lutego, a wraz z nim na Netflix wpadają kapitalne nowości, które z pewnością zawojują platformę i znajdą się na szczytach list TOP 10. Debiutuje sporo serialowych kontynuacji, a także ciekawe nowości, głównie kryminały i thrillery, również te ulubione widzów – czyli oparte na faktach. Przez cały tydzień na platformę wpadać będą też klasyki kina. Jakie? Oto pełna lista premier – sprawdźcie nowości i poszukajcie czegoś dla siebie!

15 nowości, które w tym tygodniu wpadają na Netflix. Co warto obejrzeć? Nasze rekomendacje

„Bogota”

Młody Koreańczyk przeprowadza się do Bogoty w nadziei na lepsze życie i zaczyna się rozpychać na kolumbijskim czarnym rynku, ryzykując bardzo wiele, aby osiągnąć sukces.



Premiera: Poniedziałek 3 lutego



„Bear kontra celebryci”



W tym prowadzonym przez Holly Willoughby pełnym akcji reality show grupa brytyjskich celebrytów zostaje wrzucona w sam środek amerykańskiej dżungli na żer jednego z najgroźniejszych znanych drapieżników — Beara Gryllsa. Bear wierzy, że w każdym z nas — nawet w celebrytach — drzemie superbohater. Ale jak silna jest ich wola przetrwania? Grylls wystawia uczestników programu na trudną próbę. Ci, którzy zawiodą, muszą wziąć udział w brutalnej grze w kotka i myszkę. Jeśli dadzą się złapać Bearowi, zostaną wyeliminowani z programu.

Premiera: Środa 5 lutego



„Zazdrosna”, 2. sezon



Vicky jest rozdarta między dwoma pomysłami na życie: do wyboru ma małżeństwo i założenie rodziny z Danim oraz stworzenie związku z Matíasem. Rzecz w tym, że uporządkowane życie, o którym niegdyś marzyła, wydaje jej się już mniej atrakcyjne, natomiast wizja nowej miłości bardzo ją elektryzuje. Przeskakuje między oboma opcjami, nie chcąc z żadnej zrezygnować, przez co staje się jeszcze bardziej neurotyczna i roztrzęsiona. W końcu jednak przychodzi czas, żeby podjąć decyzję i zmierzyć się z jej konsekwencjami.

Premiera: Środa 5 lutego



„Tak jakby w ciąży”



Zazdrosna o ciążę przyjaciółki Lainy udaje, że też spodziewa się dziecka… i przypadkowo spotyka mężczyznę ze swoich marzeń.Premiera: Środa 5 lutego



„Cela 211”



Prawnik, który utknął w ogarniętym buntem więzieniu, udaje osadzonego, żeby przeżyć. Panujący wokół chaos i osobista tragedia budzą mroczną stronę jego osobowości.

Premiera: Środa 5 lutego



„Sintonia”, 5. sezon



Obraz świata muzyki, zbrodni i religii w brazylijskim São Paulo pokazany przez pryzmat trzech postaci. Doni, Nando i Rita dorastali w jednej faweli, gdzie ścieżką dźwiękową życia był funk, handel narkotykami nikogo nie dziwił, a o kwestie duchowe troszczył się kościół ewangelicki. Choć przyjaciele z dzieciństwa ruszyli przez życie innymi drogami, w końcu zrozumieli, że marzenia mogą zrealizować wyłącznie wtedy, gdy w swojej wędrówce będą się nawzajem wspierać.

Premiera: Środa 5 lutego



„Ocet jabłkowy”



Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy Instagram dopiero zyskiwał popularność. Dwie młode kobiety postanawiają wyleczyć się ze śmiertelnych chorób, koncentrując się na zdrowiu i dobrostanie psychicznym. Ich działania odbijają się szerokim echem w globalnej społeczności obserwujących, stając się źródłem inspiracji i nadziei. Niestety, nic z tego nie jest prawdą.

Premiera: Czwartek 6 lutego



„Cassandra”



Najstarszy niemiecki inteligentny dom świecił pustkami przez ponad 50 lat od czasu zagadkowej śmierci poprzednich właścicieli. Dziś, gdy wprowadza się do niego Samira wraz z rodziną, wirtualna asystentka Cassandra wybudza się z wieloletniego uśpienia. Cassandra, stworzona w latach 70., aby opiekować się rodziną, oraz wyłączona po śmierci poprzednich mieszkańców, dostrzega swoją drugą szansę. Jednak widzi ona w sobie coś więcej niż tylko dobrą wróżkę, która dba o wszystkie sprawy. Postrzega siebie jako równoprawnego członka rodziny oraz robi, co tylko w jej mocy, aby nie pozostała znów sama — przy użyciu wszystkich dostępnych środków.

Premiera: Czwartek 6 lutego



„Słodkie Magnolie”, 4. sezon



Serial o trzech przyjaciółkach (Maddie, Helen i Dana Sue) pochodzących z miasteczka Serenity w Karolinie Południowej, gdzie wszyscy wszystkich znają i wszystko o sobie wiedzą.

Premiera: Czwartek 6 lutego



„Morderstwa w Åre”



Zawieszona w pracy i porzucona przez partnera sztokholmska policjantka Hanna Ahlander przeprowadza się do wakacyjnego domu swojej siostry w Åre. Kiedy w mroźną noc świętej Łucji znika młoda kobieta, Hanna postanawia wszcząć śledztwo w tej sprawie. Lokalny policjant Daniel Lindskog, zmagający się z problemami rodzinnymi i niedoborem personelu, niechętnie zgadza się na pomoc Hanny. Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czy mogą sobie nawzajem zaufać?

Premiera: Czwartek 6 lutego



„Po złej stronie torów”, 4. sezon



Rozgoryczony weteran wojenny bierze sprawy w swoje ręce, gdy panoszący się w jego dzielnicy dilerzy narkotyków atakują jego nastoletnią wnuczkę.

Premiera: Piątek 7 lutego



„Pewnego razu na Dzikim Zachodzie”



Mężczyzna zwany Harmonijką pomaga wdowie Jill w pokonaniu groźnego przestępcy, Franka.

Premiera: Poniedziałek 3 lutego



„Kot w butach: Ostatnie życzenie”



Kot w Butach wyrusza w podróż, aby odnaleźć mityczne „ostatnie życzenie”, dzięki któremu odzyska swoje dziewięć żyć.

Premiera: Czwartek 6 lutego



„Mission: Impossible – Dead Reckoning”



Ethan Hunt wraz z ekipą IMF trafiają na trop tajnej broni, która w nieodpowiednich rękach może zagrozić losom całego świata.

Premiera: Niedziela 9 lutego



„Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos”



Po latach bycia chronionym przed ludzkim światem, bracia wyruszają, aby zdobyć serca nowojorczyków i zostać zaakceptowanym jako normalni nastolatkowie poprzez bohaterskie czyny. Ich nowa przyjaciółka April O'Neil pomaga im w walce z tajemniczym syndykatem.

