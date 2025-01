Mocne historie na Netflix. Dokumenty, które zostaną z tobą na długo

Od niewiarygodnych śledztw kryminalnych, przez kontrowersyjne teorie spiskowe, aż po poruszające historie ludzi, których losy trudno zapomnieć – Netflix oferuje mnóstwo produkcji, które zostaną z tobą na długo. Niektóre szokują, inne zmieniają sposób patrzenia na świat, ale jedno jest pewne – wszystkie robią ogromne wrażenie. Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć, oto kilka tytułów, które zdecydowanie warto obejrzeć.

Prawdziwe historie z Netfliksa, które zwalą cię z nóg

„Ostatni oddech”

Dno oceanu. Nurek jest uwięziony z malejącym zapasem tlenu i niewielką nadzieją na ratunek.

„Sekretna miłość”

W 1947 roku dwie kobiety — Pat Henschel i zawodowa bejsbolistka Terry Donahue — zakochały się w sobie, zapoczątkowując 65-letnią historię miłości i walki z uprzedzeniami.

„West of Memphis”

W świetle nowych dowodów reżyserka analizuje nierozwiązaną dotąd sprawę „trójki z Memphis”.

„Wyjątkowe życie Ibelina”

Sekretne życie młodego gracza World of Warcraft nabiera zupełnie nowego wymiaru, gdy po jego śmierci jego internetowi przyjaciele kontaktują się z jego rodziną.

„Athlete A: Sport w cieniu skandalu”

Dokument o gimnastyczkach molestowanych przez lekarza amerykańskiej kadry, Larry’ego Nassara, oraz o reporterach, którzy ujawnili tę toksyczną sytuację.

„Virunga”

Park Narodowy Wirunga jest domem dla goryli górskich. Działacze i eksperci przyrody kierują wszystkie wysiłki, aby ratować zagrożone zwierzęta.

„Wham!”

W archiwalnych wywiadach i nagraniach George Michael i Andrew Ridgeley wspominają karierę w Wham! – od czasów przyjaźni w latach 70. po szczyt sławy w latach 80.

„Zaopiekujcie się Mayą”

Dokument o oskarżonych o znęcanie się nad dzieckiem małżonkach z Florydy walczących z władzami o prawo do opieki nad swoją chorą córką.

„Tańcząc z ptakami”

Ten film dokumentalny przedstawia najbardziej majestatyczne ptaki świata i ich fascynujące rytuały godowe, w tym spektakularne tańce i oszałamiające pokazy kolorowego upierzenia.

„Inferno”

Werner Herzog i jego przyjaciel Clive Oppenheimer eksplorują aktywne wulkany na całym świecie.

„What Happened, Miss Simone?”

Dokument opowiada o wzlotach i upadkach amerykańskiej piosenkarki, Niny Simone.

„Take Your Pills”

Korzystanie ze stymulantów na receptę, takich jak Adderall, staje się coraz popularniejsze. Jakie są tego przyczyny?

„Shiny_Flakes: Nastoletni baron narkotykowy”

Max S. zdradza, jak zbudował imperium, nie ruszając się z sypialni. Jego historia stała się inspiracją do nakręcenia serialu „Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)”.

„Najgłębszy wdech”

Złączeni miłością do nurkowania swobodnego znakomita sportsmenka i odważny nurek chcą zapisać się na kartach historii wielkim wyczynem. Są gotowi zaryzykować wszystko.

„Powiedz mi, kim jestem”

Dokument, w którym dotknięty amnezją Alex prosi swojego bliźniaka Marcusa, aby ten opowiedział mu o ich życiu. Brat postanawia jednak przemilczeć pewien mroczny sekret.

„Historia braci Menendezów”

Lyle i Erik Menendezowie, skazani na dożywocie za zabójstwo rodziców, opowiadają swoją wersję wydarzeń w tym dokumencie o szokującej zbrodni i późniejszym procesie.

„Kamerzysta na Kubie”

Filmowiec Jon Alpert uwiecznia przemiany kubańskiego społeczeństwa na przestrzeni czterech dekad.

„XIII poprawka”

Badacze, aktywiści i politycy analizują przyczyny kryminalizacji Afroamerykanów oraz wzrostu liczby więźniów w USA.

„Casting na JonBenet”

Aktorzy z rodzinnego miasteczka JonBenet Ramsey biorą udział w castingu do dramatu mówiącego o zabójstwie tej dziewczynki w roku 1996. Każdy ma swoją wersję wydarzeń.

„Okresowa rewolucja”

Na indyjskiej wsi, gdzie menstruacja jest źródłem społecznej stygmatyzacji, kobiety zaczynają produkować tanie podpaski, by osiągnąć finansową niezależność.

„Britney kontra Spears”

Dziennikarka Jenny Eliscu i reżyserka Erin Lee Carr drążą temat walki Britney Spears o wolność, prezentując nieznane wcześniej wywiady i poufne materiały.

„Amerykańska fabryka”

Miliarder z Chin otwiera fabrykę w Ohio i zatrudnia amerykańskich robotników, co szybko prowadzi do konfliktu kultur.

„The Game Changers”

Szkoleniowiec sił specjalnych z pomocą sportowców i naukowców bierze pod lupę wartości odżywcze mięsa i roślin.

„Najwspanialsza noc w historii popu”

Pewnej styczniowej nocy w 1985 roku największe gwiazdy muzyki zebrały się, by nagrać „We Are the World”. W tym dokumencie zaglądamy za kulisy tego historycznego wydarzenia.

„Hot Girls Wanted”

Rashida Jones bierze pod lupę kobiety zajmujące się amatorską pornografią oraz ich świat. Wielkie odkrycie festiwalu Sundance w 2015 roku.

„Jim i Andy”

Jim Carrey wspomina swoją totalną przemianę w Andy’ego Kaufmana i zaprasza nas do rozważań nad sensem życia, rzeczywistością, tożsamością i karierą.

„Beksińscy. Album wideofoniczny”

Dokument ukazuje życie rodziny Beksińskich za pośrednictwem prywatnych materiałów dźwiękowych i filmowych.

„Stutz”

Jonah Hill rozmawia ze znanym psychiatrą Philem Stutzem o jego przeżyciach z dzieciństwa i unikatowym, wizualnym modelu terapii.

„Cowspiracy: Tajemnica równowagi ekologicznej środowiska”

Dokument przedstawia wpływ hodowli przemysłowych na środowisko naturalne, jednocześnie poszukując realnych rozwiązań ratowania planety i odnalezienia odpowiedniej drogi do zrównoważonego rozwoju.

„Amanda Knox”

Amanda Knox jest amerykańską studentką, która w 2007 roku pojechała na wymianę do Włoch. Tam została oskarżona o morderstwo swojej współlokatorki – Meredith Kercher.

„Hakowanie świata”

Po wyborach prezydenckich w USA w 2016 r. firma Cambridge Analytica stała się symbolem ciemnej strony mediów społecznościowych.

„Schumacher”

Ekskluzywne wywiady i archiwalne materiały filmowe wykorzystane w tym filmie składają się na intymny portret siedmiokrotnego mistrza Formuły 1 Michaela Schumachera.

„14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych”

Nieustraszony nepalski wspinacz Nimsdai Purja podejmuje pozornie niemożliwe wyzwanie, aby zdobyć wszystkich czternaście ośmiotysięczników w ciągu siedmiu miesięcy.

„Ania”

Wzruszająca opowieść o popularnej aktorce Annie Przybylskiej.

„Dziewczyna ze zdjęcia”

Znaleziona przy drodze umierająca kobieta zostawia syna, mężczyznę podającego się za jej męża i tajemnicę, która okazuje się koszmarem.

„Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego”

Członkowie artystycznego podziemia Los Angeles odkrywają prace zapomnianego polskiego rzeźbiarza – szalonego geniusza, którego życie było serią niezwykłych zdarzeń.

„Ciemne strony rybołówstwa”

Filmowiec zafascynowany morskim życiem postanawia udokumentować krzywdy, jakie ludzkość wyrządza wodnym stworzeniom i przy okazji odkrywa patologie branży rybołówczej.

„Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła”

Festiwal Fyre był reklamowany jako luksusowe wydarzenie muzyczne na prywatnej wyspie, ale zbytnia pewność siebie organizatora doprowadziła do wielkiego fiaska.

„Morderstwo po amerykańsku: Zwyczajna rodzina”

Film dokumentalny opowiadający przy użyciu niezmontowanych, autentycznych nagrań wideo o zaginięciu Shanann Watts i jej dzieci oraz o przerażającym dalszym ciągu sprawy.

„Inside Job”

Dokument przedstawia przyczyny kryzysu ekonomicznego z 2008 roku.

„Ikar”

Amerykański kolarz bada aferę dopingową, w którą uwikłany jest rosyjski naukowiec – demaskator numer jeden na celowniku Putina.

„David Attenborough: Życie na naszej planecie”

Legendarny narrator wspomina swoje życie i opowiada o ewolucji życia na Ziemi, ubolewając nad zanikiem dzikiej przyrody i dzieląc się swoją wizją przyszłości.

„Dylemat społeczny”

Ukazanie groźnych skutków ludzkiego wpływu na sieci społecznościowe. Ten problem najlepiej zauważają ich twórcy — eksperci ds. technologii.

„Czego nauczyła mnie ośmiornica”

Historia nietypowej przyjaźni pewnego filmowca i ośmiornicy zamieszkującej południowoafrykański las wodorostów, która zdradza mu tajemnice tego świata.

„Oszust z Tindera”

Podając się za bogatego potentata diamentów, uwodził kobiety w sieci, a następnie wyłudzał od nich miliony dolarów. Teraz niektóre ofiary planują zemstę.

„Senna”

Oparta na faktach historia o brazylijskiej legendzie Formuły 1, który przez wielu fanów wyścigów samochodowych uważany jest za najlepszego kierowcę wszech czasów.

Czytaj też:

Co oglądać? Dobre nowości na streamingachCzytaj też:

5 obiecujących seriali i aż 11 filmowych perełek. Nowości na Netflix w tym tygodniu