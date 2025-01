Co oglądać? Dobre nowości na streamingach

Mamy dla was siedem propozycji tytułów, które od dziś oglądać można na najpopularniejszych platformach streamingowych w Polsce. Znajdziecie tu zarówno seriale, jak i filmy – od thrillerów po komedie. Sprawdźcie, co was zainteresuje!

Co nowego warto oglądać na streamingach? Nasze rekomendacje

„Kibic” (Netflix)



Stojąc przed wyborem między ciężką pracą a kuszącym, choć nielegalnym zarobkiem, nastolatek ignoruje ostrzeżenia matki i podąża śladami ojca, dołączając do lokalnej grupy chuliganów. Początkowa ekscytacja ustawkami z kibicami rywalizujących drużyn szybko przeradza się w chaos, gdy jego nowa dziewczyna popada w problemy finansowe. Zdesperowani, decydują się na ryzykowny plan, by działać wbrew interesom grupy, co pogrąża ich w niebezpiecznym świecie, z którego nie ma łatwego wyjścia.



„Zwerbowany”, sezon 2. (Netflix)



W drugim sezonie serialu „Zwerbowany” prawnik z CIA, Owen Hendricks (Noah Centineo), zostaje wciągnięty w zagrażające jego życiu szpiegowskie zamieszanie w Korei Południowej, jednak uświadamia sobie, że jeszcze większe niebezpieczeństwo czyha na niego w jego własnej agencji.



„Mo”, sezon 2. (Netflix)



Mo Najjar balansuje na granicy dwóch kultur, trzech języków i całego mnóstwa absurdów jako uchodźca z Palestyny, który jest zawsze o krok od uzyskania azylu na drodze do amerykańskiego obywatelstwa. W sezonie 2 okazuje się, że Mo utknął za granicą i desperacko pragnie wrócić do Houston przed rodzinną rozprawą w sprawie azylu — ale jako bezpaństwowy uchodźca bez paszportu będzie potrzebował całego uroku, jaki jest w stanie z siebie wykrzesać. Nie wie, że podróż do domu to dopiero początek jego kłopotów, a na horyzoncie pojawił się nowy facet, który jest gotowy ukraść zarówno jego długoletnią miłość Marię, jak i marzenia o powrocie do Palestyny.



„Królowa moich snów” (Max)



Azra, Pakistanka mieszkająca w Toronto, różni się od swojej konserwatywnej muzułmańskiej matki. Po nagłej śmierci ojca Azra, w drodze powrotnej do Pakistanu, wyrusza w podróż pełną wspomnień inspirowanych Bollywood.



„Mythic Quest”, sezon 4. (Apple TV+)



Poznaj zespół tworzący najpopularniejszą wieloosobową grę komputerową wszechczasów. Choć budują światy, kształtują herosów i kreują legendy, najcięższych bojów nie toczą w grze, tylko w biurze.



„Paradise” (Disney+)



Akcja serialu rozgrywa się w spokojnej społeczności zamieszkałej przez jedne z najbardziej wpływowych osób na świecie. Jednak ten spokój pryska, gdy dochodzi do szokującego morderstwa, po którym rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo.



„Serdecznie zapraszamy” (Prime Video)



Kiedy dwa wesela zostają przypadkowo zaplanowane na ten sam dzień w tym samym miejscu, obie rodziny stają przed wyzwaniem wyprawienia wyjątkowego wydarzenia i poradzenia...

