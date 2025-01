Masz to na liście? Sprawdź, co ogląda cała Polska na Netflix

Netflix to prawdziwa studnia bez dna dla kinomaniaków, fanów dreszczowców, komedii, filmów akcji czy thrillerów i tych, którzy po prostu szukają czegoś na wolny wieczór. Ale co sprawia, że niektóre tytuły zgarniają tysiące widzów, a inne przepadają gdzieś w morzu propozycji?

Jeżeli chcesz wiedzieć, co akurat jest na ustach (i ekranach) Polaków, oto lista 10 filmów, które są obecnie na topie i sprawiają, że kolejne noce kończą się dla wielu o 2:00 nad ranem. Przygotuj popcorn i sprawdź, czy widziałeś je wszystkie, a jeśli nie – czas nadrobić zaległości.

10 hitów Netfliksa, które zawładnęły polskimi ekranami

10. „Sisu”



Akcja toczy się w 1945 roku i opowiada historię byłego żołnierza, który odkrył złoto na pustkowiach Finlandii. W drodze do miasta spotyka brutalnych nazistów, którzy odkrywają jego skarb. Żołnierz aby obronić łup musi stawić czoła nawet jeśli oznacza to zabicie wszystkich nazistów.



9. „Minionki: Wejście Gru”



Minionki Kevin, Stuart, Bob oraz Otto muszą ratować młodego Gru, który popadł w konflikt z grupą super złoczyńców znaną jako Vicious 6.



8. „Ad vitam”



Franck Lazarev, który właśnie uniknął morderstwa, musi odnaleźć swoją żonę Léo porwaną przez tajemniczą grupę uzbrojonych mężczyzn. Podczas poszukiwań wikła się w sprawę będącą poza jego wszelką kontrolą i próbuje uciec przed przeszłością, w której był członkiem elitarnej francuskiej grupy interwencyjnej żandarmerii narodowej (GIGN).



7. „Rozgrywka”



Doświadczony kasiarz Nick Wells (Robert De Niro) postanawia ustatkować się i wraz ze swoją dziewczyną Diane (Angela Bassett) zająć się prowadzeniem legalnego klubu jazzowego w Montrealu. Jego przyjaciel i partner Max (Marlon Brando) ma jednak inne plany. Mocno zadłużony u mafijnego bossa postanawia nakłonić Nicka do jeszcze jednego ostatniego skoku: wraz z nowicjuszem Jackiem Tellerem (Edward Norton) mają wykraść z magazynu celnego berło warte 30 mln dolarów. Skuszony 6-milionową dniówką, Nick przystaje na propozycję. Spokojna robótka zmienia się jednak w wielce ryzykowną, grożącą wpadką akcję - zwłaszcza, gdy górę bierze nieokiełznana chciwość partnerów.



6. „Rampage: Dzika furia”



Prymatolog Davis (Dwayne Johnson) opiekuje się nadzwyczaj inteligentnym gorylem o imieniu George. Gdy genetyczny eksperyment kończy się katastrofą, George i inne zwierzęta ulegają mutacji i przeistaczają się w potwory. Davis próbuje powstrzymać globalny kataklizm i uratować stworzenie, które kiedyś było jego przyjacielem.



5. „Watcher”



Młoda kobieta przeprowadza się do miasta, w którym grasuje seryjny morderca. Zaczyna podejrzewać, że ktoś ją notorycznie obserwuje z budynku naprzeciwko.



4. „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”



Terier Max dzielnie towarzyszy swojej pani, Kate, oraz jej synkowi. Przychodzi czas, by porzucić Manhattan i wybrać się na wieś. Na świeżym powietrzu psiak może odetchnąć pełną piersią. Jest to też okazja, by wraz z kompanami przeżyć fascynującą przygodę. Druga część historii o nowojorskich zwierzętach domowych jest dowcipna i pouczająca.



3. „Piep*zyć Mickiewicza”



Wyrzucony z uczelni pisarz i wykładowca Jan Sienkiewicz zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. IIB to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Ale Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuci wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie. Czy uda mu się ją okiełznać i ocalić? Opowieść o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę.



2. „Zamek z piasku”



Czteroosobowa rodzina próbuje przetrwać na bezludnej wyspie. Do głosu dochodzi jednak jej przeszłość, która napędza spiralę bolesnych wydarzeń.



1. „Znowu w akcji”



Wiele lat po porzuceniu pracy agentów CIA i założeniu rodziny Emily i Matt zostają wciągnięci z powrotem do świata szpiegów, gdy ich tożsamość wychodzi na jaw. Czytaj też:

