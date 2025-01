7 perełek na Netflix, 6 hitów na Max. Nasze rekomendacje na weekend

W tym tygodniu na platformach nie pojawiło się całe mnóstwo nowości, jednak mimo wszystko zadebiutowały serie, które masowo oglądane są przez widzów. Także filmy, często hity kinowe sprzed lat, przyciągnęły publikę na streamingi. Wybraliśmy dla was tytuły z Netflix i Max, które w tym tygodniu biły rekordy. Sprawdźcie, co wpadnie wam w oko na wolny weekend i cieszcie się kapitalnymi seansami.

Weekend na streamingach. Co nowego warto obejrzeć?

„Nocny agent”, sezon 2. (Netflix)



Thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.



„Zamek z piasku” (Netflix)



Czteroosobowa rodzina próbuje przetrwać na bezludnej wyspie. Do głosu dochodzi jednak jej przeszłość, która napędza spiralę bolesnych wydarzeń.



„Świt Ameryki” (Netflix)



Oto Ameryka… w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość — nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel: przeżyć. „Świt Ameryki” to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi. Kategoria wiekowa: tylko dla widzów dorosłych.



„Przełom” (Netflix)



Kiedy sprawa podwójnego morderstwa w Linköping w Szwecji z 2004 roku została ostatecznie rozwiązana po 16 latach, to genealog odpowiadał za przełom. Po raz pierwszy w Europie mordercę znaleziono dzięki badaniom genealogicznym. „Przełom” to fikcyjna opowieść o nieoczekiwanym bohaterze, nieprawdopodobnej współpracy i polowaniu na zabójcę. Ale to także opowieść o tym, jak niewyjaśniona zbrodnia wpływa na społeczeństwo i co dzieje się z ludźmi pozostawionymi bez odpowiedzi na pytania „Kto?” i „Dlaczego?”.



„Power” (Netflix)



Na ulicach Nowego Orleanu rozchodzą się plotki o nowej, tajemniczej pigułce, która wyzwala supermoce. Ale jest pewien haczyk — każda osoba reaguje na nią inaczej i nie wiesz, co się stanie, dopóki jej nie połkniesz. Być może zyskasz kuloodporną skórę, supersiłę albo staniesz się niewidzialny. Ale możesz też umrzeć. Kiedy miasto zalewa fala zbrodni związanych z nowym specyfikiem, lokalny glina (Joseph Gordon-Levitt) łączy siły z nastoletnią dilerką (Dominique Fishback) i kierowanym żądzą zemsty byłym żołnierzem (Jamie Foxx), aby wspólnie walczyć z nowym zagrożeniem. Zażywa pigułkę, aby wyśledzić i powstrzymać ludzi odpowiedzialnych za jej stworzenie.



„Znowu w akcji” (Netflix)



Wiele lat po porzuceniu pracy agentów CIA i założeniu rodziny Emily i Matt znów trafiają do świata szpiegów, gdy ich tożsamość wychodzi na jaw.



„Watcher” (Netflix)



Młoda kobieta przeprowadza się do miasta, w którym grasuje seryjny morderca. Zaczyna podejrzewać, że ktoś ją notorycznie obserwuje z budynku naprzeciwko.



„Doktor Larsen” (Max)



Po urazie mózgu, który wymazał ostatnie osiem lat jej życia, dr Amy Larsen musi odnaleźć się w nieznanym świecie.



„The Pitt” (Max)



Personel Centrum Medycyny Traumatycznej w Pittsburghu pracuje całą dobę, aby ratować ludzkie życie na przepełnionym oddziale ratunkowym.



„Chłopi” (Max)



Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.



„Wstrząs” (Max)



Doktor Bennet Omalu znajduje dowody na powiązanie mikrowstrząsów i urazów głowy sportowców z ich późniejszymi samobójstwami.



„Niewidzialny człowiek” (Max)



Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, naukowiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.



„Jedz, módl się, kochaj” (Max)



Nieszczęśliwa Elizabeth Gilbert postanawia zmienić swoje życie. Bierze rozwód i wyrusza w podróż do Włoch, Indii oraz Indonezji.

