Polacy nie będą zadowoleni. Netflix usuwa popularne filmy – tych nie obejrzycie już za dwa dni

Platforma Netflix ma do zaoferowania swoim subskrybentom tysiące filmów i seriali, jednak każdy z nas ma swoje ulubione tytuły, do których wraca, niezależnie od tego, ile nowości zadebiutuje na platformie. Już za dwa dni z serwisu znikną jednak niektóre uwielbiane produkcje, a do końca grudnia usuniętych już zostanie ich całkiem spora liczba. Wszyscy, którzy mają te tytuły na swojej liście „do obejrzenia” lub chcą zobaczyć wymieniony tytuł ponownie, powinni przejrzeć tę listę.

Trzy mocne tytuły, w tym np. „Motyl Still Alice”, znikają już za dwa dni. Od niedzieli nie obejrzymy już między innymi uwielbianego i docenionego przez widzów i krytyków thrillera Jordana Peele'a. Sprawdźcie, co warto nadrobić, zanim będzie za późno na te seanse. A jeżeli szukasz nowych tytułów na wolne wieczorne seanse, przejrzyj listę grudniowych premier na platformie.

Netflix pozbywa się z biblioteki dobrych filmów. Niektórych nie obejrzysz już za dwa dni

Do 14 grudnia

„Motyl Still Alice”

Życie dr Alice Howland, wykładowczyni Uniwersytetu Columbii, jest spokojne, ustabilizowane i szczęśliwe. Wraz z mężem ma troje dorosłych i dorastających dzieci – Annę, Toma i najmłodszą – Lydię. I kiedy wydaje się, że nic nie zmąci rodzinnego szczęścia, mająca drobne problemy z pamięcią Alice otrzymuje druzgocącą diagnozę – choruje na rzadką odmianę dziedzicznego Alezheimera.

„Charlie i fabryka czekolady”

Ekranizacja popularnej książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla. Głównym bohaterem filmu jest pochodzący z ubogiej rodziny chłopiec o imieniu Charlie, który żyje w cieniu fabryki czekolady należącej do Willy'ego Wonki. Ekscentryczny właściciel Willy Wonka, który przez piętnaście lat nie opuszczał swojej niezwykłej fabryki, pewnego dnia ogłasza konkurs. W pięciu tabliczkach czekolady umieszcza złote kupony, które są biletami wstępu do jego fabryki czekolady. Charlie znajduje jeden z nich i wraz z czwórką innych dzieci wygrywa wycieczkę do fabryki.

„Gwiazd naszych wina”

Hazel i Gus to para nastolatków, których połączyła błyskotliwość, niechęć do tego, co przeciętne i wielka miłość. Ich związek jest wyjątkowy – poznali się na spotkaniu grupy wsparcia dla osób chorych na raka. Dziewczyna marzy, aby poznać autora ulubionej powieści, Petera van Houtena. Wielokrotnie próbowała nawiązać z nim kontakt, ale bezskutecznie. Wytrwałość Gusa zostaje nagrodzona. Udaje mu się dotrzeć do pisarza i zostaje zaproszony na spotkanie w Amsterdamie.

Do 15 grudnia

„Uciekaj!”

Historia młodego czarnoskórego chłopaka Chrisa Washingtona, który wybiera się z zapoznawczą wizytą do posiadłości rodziców jego białej dziewczyny – Rose Armitage. Szybko orientuje się, że atmosfera domu jest, mówiąc delikatnie, dziwna. Nie spodziewa się jednak, że powodem zaproszenia nie jest wyłącznie chęć poznania go przez rodziców Rose. Chris wierzy, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitage’ów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę.

„Jarhead: Żołnierz piechoty morskiej”

Obserwujemy losy rekruta o przezwisku „Swoff” od jego pierwszych, nieporadnych kroków w koszarach, aż po snajperskie akcje na piaszczystych równinach Iraku, podczas których nie sposób znaleźć żadnego schronienia przed wrogiem i lejącym się z nieba żarem. Swoff i jego towarzysze broni znaleźli się w bolesnej sytuacji. Muszą walczyć w bezwzględnej wojnie, której przyczyn nie rozumieją i nierzadko nie akceptują.

„Wymazać siebie”

Historia Jareda, syna baptystycznego pastora w małym amerykańskim miasteczku. Jared w wieku 19 lat dokonuje przed rodzicami coming outu. Rodzice stawiają chłopakowi ultimatum – albo podda się terapii konwersyjnej, albo zostanie wykluczony z kościoła, straci rodzinę i przyjaciół.

„Dracula: Historia nieznana”

Vlad Tepes to młody książę, który chcąc uwolnić i zarazem ocalić życie rodziny z rąk okrutnego sułtana, a także mając na uwadze dobro swojego kraju, postanawia sprzedać duszę diabłu. W ten sposób staje się pierwszym wampirem na świecie – znanym jako Hrabia Dracula.

„Jason Bourne”

Prawie dwie dekady temu błyskotliwy młody żołnierz zgłosił się na ochotnika do eksperymentalnego programu specjalnego, gdy dowiedział się, że terroryści zabili jego ojca. Wiedział, że tylko w ten sposób będzie mógł pomścić jego śmierć. Obiecano mu, że przysłuży się w ten sposób bezpieczeństwu kraju i nabierze niezwykłych umiejętności. Tyle tylko, że wszystko to było kłamstwem... Poddawany nieludzkim treningom, stał się Jasonem Bourne’m, wartą sto milionów dolarów bronią w ludzkiej postaci, która – według jej twórców – przestała działać zgodnie z oczekiwaniami. I to wtedy Bourne postanawia wycofać się. Uciec. Zniknąć. Znaleźć spokój. Ale udręczone dusze nigdy nie zaznają spokoju.

„Sąsiedzi”

Wszystko wskazuje na to, że świeżo upieczeni rodzice, Mac i Kelly Radner spełniają właśnie swój amerykański sen – mają śliczną córeczkę i dom na przedmieściu. Kiedy odkrywają, że ich nowi sąsiedzi to kilkunastu studentów z bractwa Delta Psi Beta, którym przewodzi charyzmatyczny prezes Teddy Sanders, usiłują jak najlepiej wykorzystać tę dziwaczną sytuację. Imprezy organizowane przez bractwo stają się jednak coraz głośniejsze i obie strony zaczynają bronić swojego terytorium.

Do 30 grudnia

„Legenda Korry”

Avatar Aang, pokonując władcę ognia, wprowadził świat w najdłuższy okres pokoju i rozwoju gospodarczo – technologicznego. Teraz po jego śmierci, tą samą ścieżką podąża Korra, młoda dziewczyna o nieprzejednanej woli walki i wybuchowym charakterze. Wspierana przez grupę wiernych przyjaciół musi poradzić sobie nie tylko z duchowym przewodnictwem świata, ale także z problemami typowymi dla każdej nastolatki. Czy Korra dorówna swoim wielkim poprzednikom?

