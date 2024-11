Od „Szklanej pułapki” po nowy serial z Judem Law. Co w grudniu na Disney+?

W Disney+ dostępnych jest wiele ulubionych filmów bożonarodzeniowych, takich jak cała seria o Kevinie („Kevin sam w domu”, „Kevin sam w Nowym Jorku”, „Nareszcie sam w domu”, „Kevin sam w domu 4”), „Cud na 34. ulicy”, „Opowieść wigilijna Muppetów” i wciąż dyskusyjny świąteczny klasyk „Szklana pułapka”.

Grudzień to również święto dla fanów „Gwiezdnych wojen”, ponieważ w Disney+ zadebiutuje produkcja „Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków”. Serial opowiada o czwórce dzieci, które próbują odnaleźć drogę do domu, błądząc po galaktyce pełnej dziwnych kosmitów i niebezpiecznych miejsc.

„Wytwórnia Filmowa Śpioch” Pixara to kolejny tytuł, który z pewnością spodoba się całej rodzinie. Serial z uniwersum „W głowie się nie mieści” i „W głowie się nie mieści 2” przenosi nas do domu produkcyjnego w umyśle Riley, gdzie powstają sny.

Co nowego w grudniu wpadnie na Disney+?

„Elton John: Never Too Late” – 13 grudnia



Wyreżyserowany przez R.J. Cutlera i Davida Furnisha emocjonalnie naładowany i intymny dokument towarzyszy Eltonowi Johnowi, który spogląda wstecz na swoje życie i początki 50-letniej kariery. Przygotowując się do swojego ostatniego koncertu w Ameryce Północnej na Dodger Stadium, Elton przenosi nas w czasie i opowiada o niezwykłych wzlotach i rozdzierających serce upadkach swoich wczesnych lat oraz o tym, jak pokonał przeciwności losu, nadużycia i uzależnienia, aby stać się ikoną, którą jest dzisiaj.



„Wytwórnia Filmowa Śpioch” – 11 grudnia



Wydarzenia z „Wytwórni Filmowej Śpioch” mają miejsce po „W głowie się nie mieści”, a przed „W głowie się nie mieści 2”. Jest to całkiem nowy serial o mieszczącej się w umyśle Riley fabryce snów, produkującej co noc nowe obrazy – w terminie i w ramach budżetu. Riley dorasta i jej wspomnienia wymagają dodatkowej obróbki, więc Radość i reszta emocji wysyłają je do wytwórni snów. A tam znana reżyserka Paula Persimmon stawia czoło koszmarowi: musi nakręcić hit, za prawą rękę mając Xeniego, zadufanego twórcę snów na jawie, który myśli tylko o własnej karierze w wielkim świecie sno-kinematografii. Ten przezabawny serial w stylu mockumentary napisał i wyreżyserował Mike Jones, a producentem jest Jaclyn Simon.



„Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków” – 3 grudnia



Serial „Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków” śledzi podróż czwórki dzieci, które dokonują tajemniczego odkrycia na swojej z pozoru bezpiecznej planecie, a następnie gubią się w dziwnej i niebezpiecznej galaktyce. Odnalezienie drogi do domu - i spotkanie nieprawdopodobnych sojuszników i wrogów - będzie większą przygodą, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali. W produkcji występują Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon i Nick Frost.



„A gdyby?”, 3. sezon – 22 grudnia



Animowany serial Marvela “A gdyby...?” powraca z 3. sezonem, który dopełnia cykl opowieści z Multiwersum. Obserwator znów wprowadza widza w świat przekraczający granice filmowych gatunków, zwrotów akcji i niesamowitych nowych postaci, gdzie klasyczni bohaterowie podejmują zaskakujące decyzje, tworząc niezwykłe warianty Kinowego Uniwersum Marvela.



„W mgnieniu oka” – 17 grudnia



Po usłyszeniu diagnozy, że troje ich dzieci cierpi na nieuleczalną chorobę, której skutkiem jest poważne uszkodzenie wzroku, rodzina Pelletier wyrusza w podróż, żeby zobaczyć piękno świata, póki jeszcze mogą. Gdy podziwiają zapierające dech widoki i doświadczają niepowtarzalnych wrażeń, wzajemna miłość, wytrwałość oraz ciągła zdolność do zachwytu sprawiają, że niepewna przyszłość nie jest w stanie przesłonić ich teraźniejszości.



„Sugarcane: rozliczenie z przeszłością” – 10 grudnia



Odkrycie nieoznaczonych grobów przy internacie dla indiańskich dzieci prowadzonym przez kościół katolicki wstrząsnęło Kanadą i całym światem. W odpowiedzi rdzenni mieszkańcy zaczęli własne śledztwo w sprawie przemocy, do której dochodziło w pobliskiej szkole, obnażając system stworzony z myślą o zniszczeniu ich obyczajów. Ocalone ofiary mają dziś szansę wyjawić swoją prawdę, znaleźć odwagę, żeby zmierzyć się z przeszłością i przerwać błędne koło cierpienia.



„Simpsonowie: O przybywajcie wierni” – 17 grudnia



Podwójny odcinek specjalny z okazji 35-lecia.



„Family Guy: Głowa rodziny: Podarunek białego” – 25 grudnia



Odcinek specjalny serialu.



„Kevin sam w domu” – już dostępny



8-letni Kevin McCalister (Macaulay Culkin) staje się "panem na włościach", gdy jego rodzina w ferworze pakowania zapomina go zabrać na świąteczne ferie. To co z pozoru wydawało się być spełnieniem marzeń: nie ma rodziców, nie ma strofowania, jest pełna swoboda i żadnych awantur, stało się prawdziwym utrapieniem. Kevin musi ochronić dom przed włamywaczami (Joe Pesci i Daniel Stern) używając całej swej dziecięcej wiedzy z zakresu robienia psikusów i montowania pułapek.



„Szklana pułapka” – już dostępny



Trwa gwiazdkowe przyjęcie dla pracowników Nakatomi Corporation. Radosny nastrój zmienia się w paraliżujący strach, kiedy w ciągu kilku minut budynek zostaje opanowany przez grupę terrorystów z Hansem Gruberem (Alan Rickman) na czele. W „szklanej pułapce" tylko jedna osoba umknęła uwadze przestępców. John McClane (wspaniała, niezapomniana kreacja Bruce'a Willisa), nowojorski detektyw, znalazł się tam właściwie przypadkowo. Jest zmęczony. Ma przy sobie tylko mały pistolet. Ale stanowi jedyną nadzieją dla sterroryzowanych zakładników, wśród których jest jego żona Holly (Bonnie Bedelia). Podejmuje samotną, nierówną i brawurową walkę.



„Prawie świąteczna opowieść” – już dostępny



„Prawie świąteczna opowieść” śledzi losy Księżyca, czyli ciekawskiej sówki, która niespodziewanie utknęła na choince przywiezionej na Rockefeller Plaza. Próbując uciec z tętniącego życiem miasta, Księżyc zaprzyjaźnia się z zagubioną dziewczynką o imieniu Luna. Razem wyruszają w pełną przygód podróż i starają się wrócić do domu na Gwiazdkę.



„Śnięty Mikołaj” – już dostępny



35-letni, rozwiedziony businessman Scott Calvin (Tim Allen) spędza Wigilię wraz z synem Charliem. W nocy budzi ich niezwykły łoskot - to Święty Mikołaj spadł z dachu. Scott zmuszony jest go zastąpić. Nakłada jego magiczny, czerwony płaszcz i... przyjmuje na siebie wszystkie związane z tym obowiązki - gwałtownie tyje, na twarzy pojawia mu się śnieżno-biała broda. Scott zaczyna sobie zdawać sprawę, że w trakcie najbliższych Świąt Bożego Narodzenia to właśnie on będzie wyczekiwany i wypatrywany przez dzieci na całym świecie.

„Blue w szortach” – od 9 grudnia

„Simpsonowie”, sezon 36. – od 18 grudnia

„John Williams w Tokio” – od 27 grudnia

„Ilana Glazer: Ludzka Magia” – od 20 grudnia

„Jung Kook: I Am Still” – od 3 grudnia

„Niewidzialny” – od 13 grudnia

„Sekretny Skarb Neapolu” – od 6 grudnia

„Disney Junior Ariel”, sezon 1. – od 18 grudnia

„W stronę światła” – od 4 grudnia

