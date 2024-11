TVP wyemituje swój nowy, świąteczny film. W tytułowej roli aktor znany z „M jak miłość”

Film w reżyserii Grzegorza Wallera „Mikołaj na sygnale” wykorzystuje odniesienia do znanych i lubianych hollywoodzkich świątecznych produkcji. Całość fabuły oparta jest na sprawdzonej i lubianej marce serialowej „Na sygnale”.

TVP ma dla widzów nowy, świąteczny film. W roli Mikołaja aktor znany z „M jak miłość”

O czym będzie „Mikołaj na sygnale”? „Ratownicy z Leśnej Góry szykują się do świąt, a licho nie śpi! Gdy doktor Góra próbuje udowodnić synowi, że Święty Mikołaj istnieje – kończy się to interwencją strażaków. Kiedy Wiktor razem z Czarkiem zawiesza w domu świąteczne dekoracje, dochodzi do gwałtownego spięcia. Ogromnego pecha ma także Lisicki, którego spotkają przykre zdarzenia. Jego siostra Wanda planuje z kolei kameralny wieczór z Beniem, jednak jej plany zostaną skutecznie pokrzyżowane. W domu Lisickich natomiast zjawia się wyjątkowy gość: stryj Leon z Ameryki, równie ekscentryczny, co bogaty! Co wydarzy się podczas „wigilii singli”? Czy Strzeleccy spędzą święta w Egipcie? Czy marzenie Basi o Bożym Narodzeniu jak z filmu się spełni?” – opisuje nadchodzący film TVP.

Role główne kreować będą: znana z takich produkcji jak „Święta inaczej”, „Rodzinka.pl”, czy „Komisarz Alex” Wiktoria Gąsiewska, natomiast w stroju świętego Mikołaja wystąpi znany z filmów: „Chce się żyć”, „Pech to nie grzech”, „Volta” oraz seriali: „M jak miłość” oraz „Będziemy mieszkać razem” Mikołaj Roznerski. W produkcji zagrają również m.in. – Natalia Lesz, Zdzisław Wardejn, Marek Siudym.

Film „Mikołaj na sygnale” zadebiutuje na antenie TVP 6 grudnia w Mikołajki. Telewizja Polska nie podaje jeszcze godziny emisji produkcji.

