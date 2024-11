Na Max od dziś nowa komedia romantyczna. Tę gwiazdę dobrze znacie

Ostatnio widać nowy trend na komedie romantyczne. Filmy znów przyciągają do kin tłumy, a platformy prześcigają się w coraz to nowszych pomysłach na scenariusze do romantycznych historii. Tym razem taką nowość serwuje nam Max. W filmie „Szkolne miłości” główne role zagrali Kiernan Shipka, znana dobrze widzom z „Mad Mena” i „Chilling Adventures of Sabrina” oraz Nico Hiraga („Szkoła melanżu”, „Skejterka”). Produkcja od dziś, czwartku 28 listopada, dostępna jest już do obejrzenia na Max.

O czym jest nowa komedia romantyczna Max?

Studenci pierwszego roku, Ben (Nico Hiraga) i Jamie (Kiernan Shipka), próbują odnaleźć się w nowej sytuacji i ułożyć sobie studenckie życie. Jednocześnie nie do końca potrafią rozstać się z przeszłością i są nadal przywiązani do swoich sympatii ze szkoły średniej. Po uświadomieniu sobie, że ich związki ich ograniczają, przyjaciele decydują się rozstać się ze swoimi partnerami w noc poprzedzającą Święto Dziękczynienia. Ben i Jamie testują granice swojej przyjaźni, próbując zakończyć dawne relacje za wszelką cenę.

Galeria:

„Szkolne miłości” – nowy film oryginalny od Max

W obsadzie oprócz Kiernan Shipki i Nico Hiragi pojawili się: Caleb Hearon, Tramell Tillman, Ava Demary, Charlie Hall, Joel Kim Booster i Christine Taylor.

„Szkolne miłości” jest produkcją New Line Cinema, Picturestart i Jordan Weiss, twórczyni „Dollface”. Jordan Weiss debiutuje jako reżyserka i wraz z Danem Brierem jest współautorką scenariusza.

Czytaj też:

TVP wyemituje swój nowy, świąteczny film. W tytułowej roli aktor znany z „M jak miłość”Czytaj też:

Wszystkie „Listy do M.” już w sieci – czas na świąteczny maraton!