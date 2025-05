Gwiazda filmów dla dorosłych weszła do polityki. „Niczego nie żałuję”

Annina Semmelhaack, znana niegdyś jako Annina Ucatis, przeszła niezwykłą transformację – od kariery w branży filmów dla dorosłych, przez działalność w polityce, aż po sukcesy w nieruchomościach. Teraz planuje ślub z byłym posłem FDP, Hagenem Reinholdem.

Annina Semmelhaack: od kontrowersyjnej przeszłości do nowego rozdziału życia

Mało kto przeszedł taką drogę. Annina Semmelhaack, urodzona 22 grudnia 1975 roku w Bremerhaven, była jedną z najbardziej rozpoznawalnych niemieckich aktorek branży erotycznej, która działała pod pseudonimem Annina Ucatis. Zanim zaczęła pojawiać się na ekranie, ukończyła studia ekonomiczne i pracowała jako modelka. W branży dla dorosłych zdobyła ogromną popularność, grając w licznych produkcjach w latach 2007–2009.

— Seksualność zawsze była dla mnie naturalna. Nie wstydzę się swojej przeszłości. To był etap życia, który czegoś mnie nauczył. (...) Zawsze byłam bardzo otwarta w tej kwestii. Niczego nie żałuję — mówiła w rozmowie z RTL.

Po zakończeniu „kariery filmowej” wyszła za mąż za milionera z branży nieruchomości, Theodora Semmelhaacka. Z czasem założyła własną firmę Holsteiner Grund & Boden. Z sukcesami działała w nieruchomościach, prowadząc m.in. sprzedaż luksusowych domów i mieszkań. Co więcej, w 2021 roku wkroczyła do polityki jako członkini FDP. W 2023 roku dostała się nawet do rady miasta Elmshorn oraz rady powiatu Pinneberg. W 2024 roku zrezygnowała jednak z tych funkcji, tłumacząc to „zmianami w życiu osobistym”.

Jak się okazało — to właśnie wtedy zaczęła się jej relacja z politykiem FDP, Hagenem Reinholdem. Mężczyzna był posłem Bundestagu i miał wieloletnią partnerkę oraz dzieci. Ich romans początkowo wywołał poruszenie. Reinhold rozstał się z partnerką, a Annina i Theodor Semmelhaack zdecydowali się na rozwód, który – jak podkreślali – przebiegł w porozumieniu i wzajemnym szacunku. „Nasza separacja była zgodna i bezkonfliktowa. Oboje idziemy własnymi drogami bez urazy – tak, jak powinno być” – przekazał Theodor dziennikowi „Bild”.

Później Annina trwała u boku Hagena Reinholda w najtrudniejszym momencie — gdy walczył z rakiem. W mediach podkreślała, ze łączy ich wielkie uczucie. — Gdy poznałam Hagena, poczułam, że to ktoś, z kim mogę wszystko zacząć od nowa. Był szczery, prawdziwy i bardzo samotny — wyznała w rozmowie z „Bild”.

W 2024 roku Reinhold oświadczył się celebrytce podczas romantycznego lotu helikopterem nad Amsterdamem, co było dla Anniny całkowitym zaskoczeniem. „To była absolutna niespodzianka” – wyznała w wywiadzie dla RTL. Obecnie Semmelhaack koncentruje się na swojej firmie z nieruchomościami i przygotowaniach do ślubu. Była gwiazda filmów porno nie ukrywa, że chce zamknąć przeszłość i skupić się na budowaniu przyszłości. — Przeszłam przez piekło i wróciłam. Teraz jestem silniejsza niż kiedykolwiek — podsumowała w wywiadzie dla RTL.

