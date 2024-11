Dziś w telewizji pierwszy świąteczny film! Polacy masowo złapią za piloty

„Święta Last Minute” to pełna humoru i ciepła komedia świąteczna, która ma już ponad 20 lat. Film wyreżyserowany przez Joego Rotha, z Timem Allenem i Jamie Lee Curtis w rolach głównych, wciąż przyciąga widzów swoją lekkością i uniwersalnym przesłaniem. Opowiada o absurdach przygotowań do świąt, rodzinnych konfliktach i sile rodziny w najpiękniejszym okresie roku.

Historia zaczyna się od nietypowego pomysłu pary głównych bohaterów – Luthera i Nory Krank (Tim Allen i Jamie Lee Curtis), którzy po raz pierwszy planują… zrezygnować z obchodzenia Bożego Narodzenia. Gdy ich córka Blair wyjeżdża na misję do Ameryki Południowej, postanawiają spędzić święta inaczej niż zwykle – wybrać się w rejs na Karaiby i uniknąć corocznego zamieszania. Plan wydaje się idealny: brak dekoracji, brak świątecznych zakupów i tradycyjnych zobowiązań.

Jednak decyzja o „ominięciu świąt” nie spotyka się z aprobatą sąsiadów, którzy są przywiązani do lokalnych tradycji i naciskają na Kranków, aby udekorowali swój dom jak co roku. Konflikty z sąsiadami, absurdalne sytuacje i wzajemne pretensje zaczynają eskalować, tworząc istną burzę komediowych wydarzeń.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy Blair niespodziewanie informuje rodziców, że wraca do domu na święta… i spodziewa się tradycyjnych obchodów Bożego Narodzenia! Luther i Nora muszą w ekspresowym tempie odwrócić swoje plany, by przygotować święta w ciągu zaledwie kilku godzin. Rozpoczyna się wyścig z czasem pełen zabawnych pomyłek i wzruszających momentów.

Na jakim kanale obejrzymy „Święta Last Minute”?

Film „Święta Last Minute” wyemituje w środę 27 listopada stacja Polsat. Start o godzinie 20:10!

